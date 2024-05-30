德媒：欧盟推迟就中国电动车关税宣布决定

欧盟对中国电动车的反补贴调查已进行了9个月。外界原本估计欧委会将在下周就加征关税做出决定，但布鲁塞尔传出的最新消息称，这一宣布将推迟至少数日。

（德国之声中文网）据德国《明镜》在线周三（5月29日）援引知情人士报道，欧盟委员会将在6月9日的欧洲议会大选之后，再就对中国电动车加征关税的问题做出决定。

欧盟对中国电动车的反补贴调查于去年10 月初正式启动，最多可能持续 13 个月。欧盟委员会可在调查开始九个月后，也就是在今年7月初，开始征收临时反补贴关税。如果成行，这一临时性关税对中国电动汽车制造商而言将是一大冲击，意味着数十亿美元的额外成本。

布鲁塞尔熟悉这一议题的人士原本预计，欧盟委员会计划会在下周公布相关决定。因为按照惯例，欧盟会在相关的截止期限到达一个月前，向各成员国报告调查结果，而这一日期就是下周三。但现在从欧委会高层传出的说法是，这一日期"不是必须"的。因而决定可能推迟至6月第二周，至欧洲议会大选之后，让这一话题从竞选的白热化阶段淡出。

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关税已无悬念

据《明镜》援引布鲁塞尔圈内人士报道，欧盟对中国电动车征收反补贴关税，基本已成定局。调查已得出明确的证据说明中国车商获得高额补贴，尤其是在能源消耗方面。

专家估计，对中国电动车的税率将在目前的10%一般关税的基础上，再增加15%到25%。此外，将依据生产商从政府所获补贴的多少，以及其对欧盟委员会调查的配合程度，来决定最后税率的高低。据透露，比亚迪和吉利这样的制造商可能面临较高的关税。

本月早些时候，两位熟悉此案的人士告诉路透社，欧盟委员会向三家中国电动汽车制造商提出警告，因为后者没有为欧盟委员会的反补贴调查提供足够的信息。

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北京：欧盟调查不合理

如果一切按计划进行，临时反补贴关税将在7月初开征。接下来是同制造商和欧盟成员国的协商阶段，到11月初新关税则将正式生效。欧盟委员会主席冯德莱恩将利用这段时间，同北京就其对电动车行业的补贴进行谈判。冯德莱恩上周曾表示，将与中国政府讨论如何消除欧洲车商在竞争中受到的不公平待遇，她同时强调，必须要避免发生一场贸易战。

欧盟的反补贴调查开始后，中国已做出回应反制，例如宣布对欧盟产白兰地干邑和猪肉展开反倾销调查。北京还暗示，如果中国电动车被加征惩罚性关税，将对从欧洲进口的豪华轿车征收更高关税。

在30日中国外交部的例行记者会上，外交部发言人毛宁对有关欧盟或推迟决定关税的提问表示，中方敦促欧方尽快终止调查，避免损害中欧经贸合作及产业链供应链稳定。如果欧方一意孤行，中方绝不会坐视不管，将采取一切必要措施，坚决维护自身的合法权益。

她还指出，这种反补贴调查的实质是贸易保护主义。欧方在调查中存在许多不合理、不合规的做法，指控的所谓"中国补贴项目"也根本站不住脚。

（路透社、明镜在线）

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