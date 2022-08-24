德媒：普京小女儿曾频繁飞慕尼黑约会

（德国之声中文网）根据德国《明镜周刊》在线版的独家报道，普京的小女儿卡捷琳娜·吉洪诺娃（Katerina Tichonowa）在过去曾经频繁往返于德国和俄罗斯，其中一个重要原因可能是为了与相恋多年的男友相聚。这位“公主”每次出行，都有配枪的贴身保镖随行——而德国情报机构似乎对此一直毫无所知。

卡捷琳娜·吉洪诺娃是何许人物？

根据网络上可以查到的资料，卡捷琳娜·吉洪诺娃是普京的小女儿，于1986年在当时的民主德国德累斯顿出生，是普京与前妻柳德米拉·普京娜的第二个孩子。当时的普京还是克格勃特工。

卡捷琳娜早年就弃用了普京娜这个姓，改用外婆家的姓氏。2013年她曾与俄罗斯富商基里尔·沙马洛夫结婚，但这段婚姻只维系了数年。而她之所以在之后的多年里频繁飞往德国，则主要是为了一位旅居德国的俄罗斯艺术家——伊戈尔·泽连斯基（Igor Selensky）。当然，他和现任乌克兰总统并没有任何的亲戚关系，只不过是碰巧同姓而已。

“明镜在线”的报道指出，这位艺术家泽连斯基现年53岁，直到今年4月一直担任巴伐利亚国家芭蕾舞团的团长，据猜测应该也是卡捷琳娜现年4岁女儿的亲生父亲。今年5月，该报就已经刊文披露过这位旅德俄罗斯艺术家和普京小女儿之间的恋爱关系。

普京一向对自己的家庭情况讳莫如深，他至今没有正式公开过自己两个女儿的全名，只是在接受媒体访谈时透露过，她们都生活在俄罗斯，熟练掌握三门外语，并且他很为她们感到自豪。小女儿卡捷琳娜据信应该是在莫斯科国立大学担任要职，她的姐姐玛丽亚·沃龙佐娃则是一名医生。

根据“明镜”记者的调查，卡捷琳娜在过去的数年中（可能主要集中在2015到2020年之间）曾经飞往德国超过20次，而她最热衷的目的地包括慕尼黑以及附近的度假胜地泰根湖（Tegernsee）。

泰根湖一景

该报道指出，艺术家泽连斯基是在2016年被巴伐利亚国家芭蕾舞团任命为团长的。而在舞团打听一番就能听到关于泽连斯基在俄罗斯有靠山的传闻。2022年乌克兰战争爆发后，他因为不愿与俄罗斯的侵略行为拉开距离而陷入批评。巴伐利亚国家芭蕾舞团的官方通告显示，从4月起， 伊戈尔·泽连斯基“出于私人、家庭原因”不再担任团长一职。

为什么德国安全机构毫无察觉？

“明镜”的报道指出，从官方的理由来看，卡捷琳娜（前往德国）并不是为俄罗斯执行什么政治任务，对于德国情报机构来说，也没有义务去对她的行踪加以监控。尽管如此，考虑到她作为俄罗斯“小公主”的特殊身份，这么频繁地出入德国国境，并且有携带武器的保镖随行，德国安全部门毫不知情也是一种风险。

而似乎是对于德国人的缄默十分放心，卡捷琳娜对自己的慕尼黑之旅并未刻意加以隐瞒。调查记者发现，她飞行时提交的护照就是用的真实姓名，签证则是由意大利签发的欧盟签证。

在入境德国的时候，联邦警察应该是按照惯例检查过她的护照和签证的。不过德国并没有对所有合法出入境人员数据进行存档的惯例，所以调查过程中也没有查到有关卡捷琳娜入境德国的纪录。联邦警察的职责是阻挡非法入境行为和寻找通缉犯，而没有义务对于入境德国的名人名流或者政治家家族成员进行报告。

在这种情况下，德国安全机构长期对这位“小公主”出入德国国境毫不知情也就不足为奇了——直到他们有所察觉，也只是因为一桩意外事件。2019年秋天，安全部门获知，普京的小女儿要前往慕尼黑，而且是由俄罗斯负责总统安保的联邦警卫局（FSO）的四名保镖陪同。也正是因为保镖的签证文件出现纰漏，才引起了德国这边情报人员的注意。

其中一位保镖持有的是欧盟旅游签证，但他来德国并不是度假的，而是执行公务。另一位保镖则同时持有两本外交护照，名字都是同一个，但是出生日期却不同。后来的调查行动大致锁定了这些保镖作为总统卫队成员的身份，但是在卡捷琳娜乘坐重型豪华轿车在巴伐利亚州兜风的时候，当地警方对此是一无所知的。莫斯科方面也从未就总统小女儿飞往德国的事宜知会过柏林方面。

关于对俄签证禁令的呼吁声再起

来自基民盟的德国联邦议员基塞韦特（Roderich Kiesewetter）认为，必须终结这种对俄罗斯的“开放签证政策”。“申根条约各国应该停止向俄罗斯公民发放旅游签证”，这位外交政策专家呼吁道。最起码像普京的忠实拥趸、其政权的既得利益者，都不应该再被允许入境西方国家。“签证禁令已经不单纯是道义问题，而是关系到我们安全利益的问题。”

关于普京家“小公主”的德国旅行故事还有一些离奇之处：在调查人员查找资料的过程中，发现卡捷琳娜曾经使用过一本假名护照，而另一本登记着真实姓名的护照上标注的出生日期，又和欧洲数据库里存档的日期不符。

不管这曾经是出于什么样的考虑，对于这位俄罗斯总统的女儿来说，德国已经不再是她能够随意出入的地方了。在俄罗斯入侵乌克兰之后，欧盟对俄罗斯实施了全面制裁，其中包括禁止普京身边的人员入境。从4月初以来，卡捷琳娜也被列入了这份“黑名单”。



（明镜在线等）

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