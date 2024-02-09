德媒："普京完美的公关秀"

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》以"卡森实现普京完美的公关秀"为题评论说，普京有技巧地掌控了这场在克里姆林宫进行的采访，而不必担心批评性的问题。

这一采访在卡森个人平台发表前就已受到美国媒体界的强烈批评。采访者卡森（Tucker Carlson）曾是最成功的极右翼媒体人，曾公开为普京辩解。普京在采访中表示："我们对波兰、拉脱维亚或其它地方没有兴趣"，"最多是在一种情况下--如果波兰入侵俄罗斯"。他还表示，愿意与西方谈判结束战争，但西方必须"开始尊重我们的国家和利益，寻找特定的解决方案"。

《法兰克福汇报》分析认为，这一两个小时的采访中，普京得以长篇大论、不受卡森阻止地阐述他自己的议程。他也将自己塑造为西方口是心非、违背诺言的谈判伙伴的牺牲品。就在采访一开始，普京就以"这是一场脱口秀，还是严肃的对话"一句话说服卡森，让他从9世纪以来俄罗斯的历史领土主权，讲到所谓俄罗斯不断被西方伙伴耍弄，以及现代西方媒体巨头控制国际舆论。关于历史的"演讲"就长达半个小时之久。

卡森没能掌控采访

"觐见普京"

《法兰克福汇报》还指出，卡森此前宣称没有其他美国记者尝试采访普京。这一说法被包括知名CNN记者阿曼坡（Christiane Amanpour）在内的媒体人驳斥。甚至克里姆林宫也表示，卡森的这一说法是错误的，克里姆林宫收到很多采访请求。

一些其它德语媒体也作出批评性的报道。《世界报》的标题是"莫斯科的童话时刻-过了七分钟卡森才打断普京"。《南德意志报》的标题则是"觐见普京"。

德国电视一台题为"理解普京秀"的报道也指出，对普京来说，这是一个完美的宣传机会。而此时正值美国国会迄今未能就援助乌克兰议案达成一致之际。民主党和共和党有难以弥合的分歧。

而在这种白炽化的氛围下，德国总理肖尔茨抵达华盛顿。肖尔茨当然也希望说服持批评意见的一方能同意继续为乌克兰提供援助。

德国电视一台还指出，卡森的采访等于为共和党右翼势力增加了力量。

（综合报道）

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