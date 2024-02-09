 德媒："普京完美的公关秀" | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.02.2024

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

德媒："普京完美的公关秀"

美国前福克斯电视台主持人卡森日前采访了俄总统普京。这是俄侵乌战争以来，普京首次接受西方媒体采访。然而，两个小时的采访中，普京得以长篇大论、不受干扰地论述俄历史领土主权等论调。德媒认为，曾公开为普京辩护的卡森这一采访是一场灾难。

Interview Putin Carlson

对俄罗斯官方来说，这一采访是对内对外宣传的完美良机

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》以"卡森实现普京完美的公关秀"为题评论说，普京有技巧地掌控了这场在克里姆林宫进行的采访，而不必担心批评性的问题。

这一采访在卡森个人平台发表前就已受到美国媒体界的强烈批评。采访者卡森（Tucker Carlson）曾是最成功的极右翼媒体人，曾公开为普京辩解。普京在采访中表示："我们对波兰、拉脱维亚或其它地方没有兴趣"，"最多是在一种情况下--如果波兰入侵俄罗斯"。他还表示，愿意与西方谈判结束战争，但西方必须"开始尊重我们的国家和利益，寻找特定的解决方案"。

《法兰克福汇报》分析认为，这一两个小时的采访中，普京得以长篇大论、不受卡森阻止地阐述他自己的议程。他也将自己塑造为西方口是心非、违背诺言的谈判伙伴的牺牲品。就在采访一开始，普京就以"这是一场脱口秀，还是严肃的对话"一句话说服卡森，让他从9世纪以来俄罗斯的历史领土主权，讲到所谓俄罗斯不断被西方伙伴耍弄，以及现代西方媒体巨头控制国际舆论。关于历史的"演讲"就长达半个小时之久。

Interview Putin Carlson

卡森没能掌控采访

"觐见普京"

《法兰克福汇报》还指出，卡森此前宣称没有其他美国记者尝试采访普京。这一说法被包括知名CNN记者阿曼坡（Christiane Amanpour）在内的媒体人驳斥。甚至克里姆林宫也表示，卡森的这一说法是错误的，克里姆林宫收到很多采访请求。

一些其它德语媒体也作出批评性的报道。《世界报》的标题是"莫斯科的童话时刻-过了七分钟卡森才打断普京"。《南德意志报》的标题则是"觐见普京"。

德国电视一台题为"理解普京秀"的报道也指出，对普京来说，这是一个完美的宣传机会。而此时正值美国国会迄今未能就援助乌克兰议案达成一致之际。民主党和共和党有难以弥合的分歧。

而在这种白炽化的氛围下，德国总理肖尔茨抵达华盛顿。肖尔茨当然也希望说服持批评意见的一方能同意继续为乌克兰提供援助。

德国电视一台还指出，卡森的采访等于为共和党右翼势力增加了力量。

（综合报道）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。 任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Ukraine-Konflikt, Präsident Wolodymyr Selenskyj beschenkt Soldaten in Dnipro July 27, 2023, Dnipro, Dnipropetrovsk Oblast, Ukraine: Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, left, embraces Commander in Chief of the Ukrainian Armed Forces Valerii Zaluzhnyi, right, after presenting him with a gift handgun following a briefing with frontline military leaders, July 27, 2023 in Dnipro, Dnipropetrovsk Oblast, Ukraine. Dnipro Ukraine - ZUMAp138 20230727_zaa_p138_005 Copyright: xPoolx/UkrainianxPresidentiax

泽连斯基换帅：扎卢日内卸任乌军总指挥官 09.02.2024

在外界的推测和有关传言持续数周后，乌克兰总统泽连斯基更换了军队统帅。原陆军司令西尔斯基接替了据称与泽连斯基有矛盾的扎卢日内将军，领导乌克兰军队继续抵抗侵略的战争。

14.01.2024**Ukrainian servicemen fire a M777 howitzer toward Russian troops at a position near a front line, amid Russia's attack on Ukraine, in Zaporizhzhia region, Ukraine January 14, 2024. REUTERS/Stringer IMAGE PACKAGE: Along the frozen frontlines in Ukraine

泽连斯基：乌克兰与普京治下俄罗斯和平无望 20.01.2024

俄乌战争即将两周年之际，两国都把对方的能源基础设施作为打击目标。与此同时，受到西方制裁的俄罗斯为中国最大原油供应国。

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), begrüsst Wolodymyr Selenskyi, vor einem bilaterlen Gespräch im Prince-Hotel am zweiten Tag beim G7-Gipfel. Beim treffen führender demokratischer Industrienationen stehen u.a. der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, der Umgang mit China, nukleare Abrüstung und Klimaschutz im Mittelpunkt. +++ dpa-Bildfunk +++

泽连斯基：若美停止对乌援助 望德能加大作为 29.01.2024

乌克兰总统泽连斯基近日在接受德国一档时事访谈节目采访时表示，他不会要求德国总理将目前生活在德国但符合乌克兰征兵标准的乌克兰人遣返回国，但他希望德国能提供“金牛座”巡航导弹。他还希望德国在援助乌克兰的问题上能加大作为。

媒体看中国

国安成为头等要务，凌驾于外交和经济利益之上

德语媒体：国安部门说了算

《明镜在线》评论杨恒均被重判一案认为，中国的国安部门在政府体制内已凌驾于外交和经济决策之上。《新苏黎世报》指出，能挽救中国股市的，唯有能重建信心的改革措施。