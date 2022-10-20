德媒：政府或批准中资收购德国芯片公司

（德国之声中文网）消息人士周四（10月27日）向法新社透露，中国公司赛微电子（Sai Microelectronics）旗下的瑞典Silex公司欲收购位于多特蒙德的艾尔默斯半导体技术公司（Elmos），德国政府正在评估其潜在影响。

一位熟悉此事的官员向法新社表示，目前德国政府已经开始投资审查程序，但审查仍在进行中，尚无法预料结果。

但据德国《商报》的最新报道，德国政府有可能同意这一收购案。该报本周四公开了上述消息，消息源为德国政府人士。

收购方赛微电子作为中国的上市公司，28日盘中最大涨幅一度接近11%，随后涨幅有所缩减。该公司当日发公告表示，截至目前，公司及其境内外子公司均尚未收到德国联邦经济事务与气候行动部关于本次收购交易FDI（外商直接投资）批准结果的任何官方决定或文件。与本次收购交易有关的所有信息均应以德国联邦经济事务与气候行动部的最终决定和公司的正式公告文件为准。

Elmos公司在德国主要生产提供给汽车的芯片

肖尔茨给中国的礼遇

相关消息传出的时机正值德国总理肖尔茨11月3日即将访问中国。他将成为2019年新冠危机首次在中国大面积爆发以来，第一位访问中国的欧盟国家领导人。同时也是习近平在刚刚结束的二十大进入史无前例的中国最高领导人第三任期后，迎来的第一位访华的西方国家领导人。

由于拜访时机的特殊性，德国总理肖尔茨需要面对太过于向中国示好的批评。同时据中国公安系统内部的一位官员透露，中国高层对肖尔茨的到访态度非常积极。有高层官员发出了“终于有西方国家领导人愿意访华”的感叹。

肖尔茨在访华前不久，推进促成了中远集团入股汉堡港集装箱码头一事。在德国联邦经济部、德国内政部、国防部、交通部、外交部、财政部的一致反对下，肖尔茨执意支持，让中方以不超过25%的限度收购汉堡港“福地”（Tollerort）集装箱码头的股份。虽然这比中远集团最初计划收购该码头35%股份的计划要少。

与入股汉堡港的不同

据《商报》报道，与入股汉堡港的情况不同，如今总理府和经济部对中资企业收购芯片制造商艾尔默斯意见比较一致，因为其中所涉及的技术已经“过时”，目前没有关键技术流出的风险。但报道称，德国宪法保护局对这一收购案提出了反对意见，表示关键的问题不仅仅在于技术，而在于其中牵涉的产能。德国宪法保护局认为，中国有所针对的在不同行业进行并购，为了是提高对相关国家施压的可能性。《商报》报道称，有关收购许可最快可能于下周就可以批准。

缺芯威胁着整个汽车产业

艾尔默斯半导体技术公司在2021年底宣布，它将放弃其在德国多特蒙德总部的制造业务。Silex公司将以8500万欧元的价格接管该公司的厂房和库存。通过这次出售，主要为汽车行业生产半导体设备的Elmos公司计划放弃自身产能，而是从合同制造商那里购买其芯片。

据中资收购方赛微电子的最新消息披露，该公司于2021年12月与德国Elmos公司签署了《股权收购协议》。2022年1月提交境外直接投资审查申请后，到目前为止已与德国联邦经济事务与气候行动部进行了4、5轮的沟通和谈判，期间疫情因素也在一定程度上影响了各方的沟通效率。公开资料显示，赛微电子主营业务为惯性导航系统、卫星导航产品的研发、生产与销售。

（《商报》，德新社，法新社等）

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