 德媒：德情报机构警告政府勿使用华为5G | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.03.2019

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时政风云

德媒：德情报机构警告政府勿使用华为5G

德国《明镜》周刊报道称，德国联邦情报局（BND）警告联邦政府不要使用中国华为的5G移动通信技术。但柏林政府并未因此改变原有立场。

5G und Huawei Logo (Reuters/D. Ruvic)

 （德国之声中文网）据德国《明镜》周刊周五（3月15日）报道，德国的安全专家们在对中国战略进行了"全面评估"之后发出上述警告。其担忧与中国的情报法不无关系。据称中国的情报法使得情报部门有权要求所有"相关机构、组织和个人对其提供必要的支持，帮助和合作"。

据《明镜》周刊报道，德国安全部门还对华为一名管理人员年初在波兰被拘留事件进行了关注。该华为管理人员被指控从事间谍活动。      

德国联邦情报局没有对相关报道发表评论。联邦政府发言人塞伯特（Steffen Seibert）周五在柏林表示，原则上来说，联邦情报局只向"联邦政府和联邦议院的主管以及举行秘密会议的委员会"上报所掌握的情报。

“无意全面排除华为”

他说，联邦政府的态度"没有出现新的情况"。政府不希望全面排除华为的5G网络技术。对于外国供应商滥用数据从事间谍活动以及破坏网络安全的风险，联邦政府认为可以通过对制造商的严格规定加以限制。

Datennetze Mobilfunk LTE 5G (Imago/Sven Simon)

周五，科隆行政法院驳回了Telefónica，沃达丰和德国电信等电信供应商的紧急诉讼申请。此外，移动电信运营商Mobilcom-Debitel的紧急诉讼请求也被法院驳回。这些公司本打算通过诉讼程序迫使5G频谱开拍前改变扩建的框架条件。由于紧急诉讼申请被驳回，5G频谱现在可按计划于下周二开始拍卖。

5G对德国工业尤为重要。第五代移动通信设备 - 缩写为5G  - 具有更高的传输速度和几乎为零的延迟时间，因此数据传输几乎是实时进行的。这对于自动驾驶或远程医疗很重要，因为在远程医疗领域即使是最小的延迟也可能产生严重后果。

然而，对于私人客户而言，5G的角色还不是那么重要。目前大多数移动应用程序已经配备了当下速度最快的4G或LTE商业应用标准。不过迄今的LTE网络还不够完善。

观看视频 02:16

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