德媒：德国总理肖尔茨4月将访问中国

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》本周三（2月7日）报道，德国经济亚太委员会向商界代表发出的一份邀请函显示，德国总理肖尔茨将于4月15日-16日访问中国。一个德国商业代表团将随行访问。

肖尔茨首次访华曾引发争议

肖尔茨2021年12月8日当选德国总理后，曾于2022年11月首次访问中国，成为新冠疫情爆发后首次访问北京的七国集团领导人。当时随行访问的企业代表包括包括大众汽车（VW）、巴斯夫（BASF）、西门子、拜尔集团、德意志银行的董事会主席等商业大佬。虽然肖尔茨只在北京逗留了11个小时，但这次访问却引发全球关注。

当时中国仍处于严格的新冠封控中，德国代表团不得不全程处于"防疫泡泡"中，抵达、离开等所有安排都大费周章。另外，此次访问的时间也格外敏感：习近平刚刚在2022年10月中旬召开的中共二十大上历史性地第三次获得中共中央总书记和中共中央军委主席任期。有评论认为，肖尔茨此行被北京视为对习近平政权的支持，因此在德国联合政府内部和一些欧洲盟友中引发争议。美国智库德国马歇尔基金会高级访问学者巴尔金（Noah Barkin）评论说，"这使他（习近平）的终身领导人地位具有国际合法性，也显示出中国没有被孤立。"在欧盟呼吁成员国减少对华依赖的背景下，德国在贸易上对中国的依赖程度以及加深对华关系的倾向也受到质疑。

肖尔茨2022年11月4日访问中国并与中国国家主席习近平会面

出台中国战略

2023年7月，德国联邦政府首次公布全面的中国战略，强调德国政府将中国同时视为伙伴、竞争者和制度性对手。相关文件指出，经贸关系仍为与中国的双边合作的要素之一，德国接受与中国展开竞争，但"降低风险（De-risking）仍迫在眉睫"，"而对两国国民经济脱钩（De-coupling）我们则持拒绝态度。"该战略文件还表明，"德国政府忧虑地注意到，中国谋求按照其一党制的利益对国际秩序施加影响，甚至对基于规则的秩序中的根本原则也加以相对化，如人权的地位......中国加强与俄罗斯关系的决定对德国的安全政策有直接的影响。在印太，中国对地区统治地位的要求越来越锋芒毕露，并且质疑国际法的根本原则。" 德国政府的这份中国战略引起中方批评。

2023年11月，习近平和肖尔茨举行视讯会晤。德国政府在新闻稿中表示，中国国家主席和德国总理讨论了俄罗斯侵略乌克兰的战争及其影响，重申核战争绝不能发生，也永远不可能获胜。中国官媒称，习近平在会晤中强调，希望德国同中方一道维护全球产业链供应链稳定。

"前往中国一直是桩棘手的事"

从双边贸易来看，中德贸易在连续多年增长后，2023年首出现断崖式下滑。德国贸易和投资署今年1月27日发布的研究报告称，据估算，2023年德国与中国的进出口总额下降了15%，至2540亿欧元。2024年，美国有可能取代中国成为德国最重要的对外贸易伙伴。

同为重要的出口国，德国和中国目前都面临经济下行压力。德国经济2023年萎缩0.3%，2024年的经济前景也仍然悲观。中国则面临增长放缓、外资流失、出口下降等问题带来的困境。尽管德国强调德中双方在所有重要的经济和工业领域存在着紧密的合作关系，同时也在科技和教育方面开展合作，但《法兰克福汇报》也指出，"到目前为止，对（德国）红绿灯政府来说，前往中国一直是一桩棘手的事。去年 5 月，财政部长林德纳 (自民党)的访华行程因所谓时间安排问题被（中方）临时取消。 德国经济部长哈贝克（绿党）迄今尚未访问过中国，这让经济界代表非常不满。不过，许多人预计他今年六月会访问中国。"

(综合报道）

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