 德媒：德国外长将于4月中旬访问北京 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.03.2023

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德媒：德国外长将于4月中旬访问北京

据德国《商报》报道，德国联邦外交部长贝尔博克将于4月中旬访问中国。而她此行的重点将是联邦政府尚未公布的新中国战略。

3月2日，中国外交部长秦刚在新德里出席二十国集团外长会期间会见德国外长贝尔伯克。

3月2日，中国外交部长秦刚在新德里出席二十国集团外长会期间会见德国外长贝尔伯克。

（德国之声中文网）中国国家主席习近平今年3月结束了对俄罗斯的访问之后，中国拉开了主场外交的序幕。此间，西班牙首相桑切斯已抵达北京并与习近平举行会见。西班牙将在今年7月1日接任欧盟轮值主席。法国总统马克龙和欧盟委员会主席冯德莱恩也将在下周前往北京访问。

德国《商报》引述消息人士称，德国外长贝尔博克也将于4月复活节假期后飞往北京。结束对中国的访问后，她将飞往日本与七国集团外长举行会晤。

德国外交部亚太司司长司佩兰（Petra Sigmund）今年2月底已经先期前往北京，为贝尔博克的访华行程铺路。《商报》报道称，贝尔博克访华的一个重点议题将是德国政府尚未公布的中国战略。这份战略由德国外交部负责制定起草。

据悉，根据这份新战略，德国会调整对华关系并且顾及到中国日益增长的影响力。

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去年曾有报道称，德国总理府对外交部制定的新中国战略中过于强硬的措辞表示不满，并责其做出修改。修改后的版本据称措辞有所缓和。不过按照本届政府的组阁协定，德国依旧将中国定义为：合作伙伴、竞争者和制度性对手。

目前联邦政府内部就何时公布新中国战略的问题仍存在分歧。外交部倾向于在德中政府磋商会议举行前公布这份战略，但是总理府希望能够在磋商会议结束后再公布。由于德国教育部长施塔克-瓦青格（Bettina Stark-Watzinger）不久前刚刚访问了台湾，德国政府内部一些倾向于规避风险的意见对德中政府磋商会议前公布措辞依旧较为强硬的中国战略感到犹豫。德中政府磋商会议预计会在今年6月举行。由此可见，这份战略的发布可能会进一步推迟。

《商报》指出，中国战略的内容应该不会让北京方面感到吃惊，至少内容方面没有超出最初版本的范畴。中国驻德国大使在接受《商报》采访时曾怒批中国战略是在“意识形态的引导下”做出的。

不过《商报》分析认为，北京方面目前还是希望能够与德国维持良好的双边关系。

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（综合报道）

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