德媒：德国不再向中国遣返维吾尔人

（德国之声中文网）《南德意志报》等媒体报道称，德国内政部在答复德联邦议会德中关系小组成员、绿党籍议员鲍瑟(Margarete Bause)时表示，将停止向中国遣返维吾尔裔难民。内政部称，该部下辖的联邦移民难民署"不久前刚刚"整理出了相关的国别信息。不过，内政部在一天后又表示，并非“正式停止遣返”。

“简直是丑闻”

不久前，据德广联披露，今年4月初，一名22岁的维吾尔难民被巴伐利亚当局遣返。当时，他的第二次政治避难申请还在审批过程中，听证会尚未举行。联邦移民难民署曾经向慕尼黑外国人管理局发送过传真，告知其审批程序还在进行，但是外管局事后却宣称，从来没有收到过这份传真。

这名维吾尔人2013年抵达德国时只有17岁，尚未成年。2016年，他的首次政治避难申请被驳回。联邦移民难民署当时认为，该难民是持有效中国护照从中国出境的，因此很可能没有被中国当局追捕或迫害。他本人则声称，中国当局指控他参与了2009年的新疆骚乱、指控他犯有杀人罪。

绿党籍议员鲍瑟向《南德意志报》表示，新的国别信息指出当地的人权状况极其严重，"相关部门其实几个月前就了解，但是巴伐利亚当局今年4月在凌晨悄悄遣返，这简直是丑闻。"

可能已遭羁押

遣返发生后，德国政府通过外交渠道作出过努力，试图将这名维吾尔难民再接回德国，甚至默克尔5月访华期间也提起过此事。但是德国外交部表示，中方没有就此作出任何回应。该难民的律师猜测，当事人现在很可能已经被中国当局羁押。

近年来，中国新疆地区频频发生暴力袭击事件，中国当局也随之加强了对维吾尔族等信奉伊斯兰教的少数族群的压制。长年研究中国少数民族政策的德国学者阿德里安·岑茨(Adrian Zenz)指出，维吾尔人目前正在中国遭受严重的政治迫害。"许多维族人没有经过正常的司法程序就被送入了政治改造营，因此将当事人在这种情况下遣返回中国的做法，从人道主义角度而言令人难以理解，这种做法也非常不负责任。"

就在上周，联合国消除种族歧视委员会(CERD)在审议中国履约报告时，多名委员指控中国当局在新疆地区设立"再教育营"，累计已经将约100万维吾尔人送入其中，其中大部分人没有经历起诉、审判等正规的司法程序。

与会的中国代表则对此予以否认，强调所谓"再教育中心"其实是为"罪行确凿的犯罪分子学习生活技能、重新融入社会"提供机会的"职业教育培训中心"，"那些被宗教极端主义分子迷惑的人，理应得到帮助，重返社会和重获教育权利。"

文山/李鱼/(德新社、南德意志报)