德媒：华为5G基站软件被认为存在风险

（德国之声中文网）德国《明镜周刊》6月16日独家报道称，联邦内政部可能会要求禁止使用中国制造商华为的一个重要软件，而这意味着德国网络运营商可能会必须拆除一些信号基站。

德国政府正在对5G移动网络进行审核，而据《明镜周刊》信息，华为的一个软件被认为存在问题。该软件用于远程安装和控制华为的基站。这些基站通过安装在塔架或房顶上的天线向周围地区提供信号。

报道称，德国政府有关部门担心，在极端情况下，这一软件可用于操纵甚至关闭网络。而三大网络运营商--德国电信、Telefonica和沃达丰均使用华为基站和相关软件。

《明镜周刊》报道称，联邦内政部向三家电信服务商明确表示，这一软件被认为存在风险，有可能会予以禁止。而决定将在秋天作出。但报道称，在联邦政府内部也有分歧：内政部和外交部支持强硬立场，数字化和交通部则有所保留，不单是因为拆除费用或达数十亿计、电信供应商会因此提出索赔要求，也因为德国政府网络扩建的计划会受到影响。

华为德国向德国之声提供的声明称："如何通过有意义的措施降低网络空间的风险，当然必须始终客观和就事论事地进行讨论。但限制一个一直可靠的、安全性很好的制造商肯定不属于让基础设施更安全的一部分。"声明称“对进一步的揣测不予置评"。

欧盟：华为、中兴有风险 中国：没有证据

就在周四，欧盟委员会宣布其自身网络将避免使用华为和中兴技术。欧盟工业专员布雷顿（Thierry Breton）表示："我们呼吁所有欧盟机构都予以效仿。"他说，迄今仅有10个国家依照欧盟对移动供应商风险评估的指导性意见，对高风险供应商进行限用或排除。"这过于缓慢，对欧盟的安全构成很大风险。"

而周五，中国外交部发言人对欧盟的表态作出回应，称欧委会"拿不出任何证据，这是典型的有罪推定，中方对此坚决反对"。外交部发言人称，欧委会在没有法律和事实依据的情况下公开指定单个实体为高风险供应商，有违法治精神，也违背欧方市场经济、自由贸易、公平竞争的原则。

（综合报道）

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