德媒:前外交官涉嫌为中国从事间谍活动受调查

（德国之声中文网）德国联邦检察院正在对三名涉嫌从事间谍情报活动的人员进行调查。联邦检察院一名发言人周三（1月15日）在卡尔斯鲁厄证实，在柏林、布鲁塞尔、巴登-符腾堡州和巴伐利亚州进行了搜查，但未透露其它细节。

此前，《明镜周刊》报道了相关调查。该报道称，一名来自德国的前欧盟外交官以及一家知名的德国游说公司两名员工涉嫌为中国从事间谍活动。其中两人涉嫌向中国国家安全部提供了私人和工作上的信息。第三人则仅表示有这样的意愿。

《明镜周刊》报道称，警方在检察院授权下，自清晨起对柏林、布鲁塞尔、巴登-符腾堡州和巴伐利亚州的9处地点进行了搜查。所涉及的是嫌疑人的住所和办公室。

该报道称，主要调查对象是欧盟委员会一名前工作人员、后就任欧盟对外事务部外交官。他在布鲁塞尔期间就任领导职位，之后作为欧盟大使在多个国家任职。2017年，他结束在欧盟的职业生涯，进入一家游说公司工作至今。调查者称，同年他开始向中国情报人员提供信息。此外，他还征召另外两名被告加入。其中一人前往中国与那名可疑的中国情报人员进行了会面。报道称，此案涉及的那家游说公司过去曾为知名德国大企业提供咨询。

苗子/叶宣（明镜周刊、德新社）