德媒：“五眼”文件或不存在 中国促世卫推迟发警告

（德国之声中文网）一份西方国家情报联盟的内部档案文件指责中国政府曾掩盖新冠疫情，这一消息连日来不断见诸各大媒体报端。据报道，这份长达15页的文件将中国的隐瞒行为称作"对国际透明度的重击"。媒体指出，该文件来自"五眼联盟"，这是一个由美国、英国、澳大利亚、加拿大、新西兰五国组成的西方国家情报联盟。现在这一消息遭到强烈质疑：上述文件是否真实存在。北德意志电视台（NDR）报道称，德国联邦情报局（BND）本周三（5月6日）向德国联邦议院外交委员会的高层汇报了其掌握的有关中国在新冠疫情中的角色的信息。

人为故意传播的假消息？

据一场非公开会议的与会者透露，德国联邦情报局（BND）副局长维尔纳·斯泽斯尼（Werner Sczesny）在会上的发言中也提到了所谓的"五眼联盟"文件。他指出，在回应德国联邦情报局的相关询问时，这五国的情报机构表示对所谓的联合文件并不知情。斯泽斯尼向德国联邦议会的议员解释，这份文件可能由一个外部合作机构完成，最终被张冠李戴了，但是也可能是人为故意传播的假消息。德国联邦情报局不愿就北德意志电视台的相关问询做出回应。一名发言人表示，他们仅向德国政府和相关的秘密委员会报告其已知的情况或措施建议。

公开文件大汇总？

澳大利亚《每日电讯报》上周末最先报道了有关情报机构内部文件的消息。大部分媒体随后都援引了该报的报道内容。《每日电讯报》的文章作者现在向北德意志电视台表示，她并没有在文中指出这是一份"五眼联盟"的文件。确实，该报网站上的相关文章仅称，这是西方国家政府准备的一份文件。文章之后指出，"五眼联盟"将对此进行调查。

而《卫报》也已报道，澳大利亚消息人士表示，该文件并非出自"五眼联盟"。该报称，这份文件似乎是基于公开文件的汇总，但究竟是谁汇总了这些文件尚不得而知。

"故意转移视线的障眼法"

这份受到质疑的文件也提到，各国针对新冠病毒是否来自于武汉病毒研究所这一推测存在意见分歧。而美国总统特朗普以及国务卿蓬佩奥分别在上周末声称，美国有证据显示，新冠病毒源自武汉病毒研究所。据德国《明镜周刊》获得的信息，德国联邦情报局向"五眼联盟"下的合作情报机构就美国政府主张的"实验室理论"提出问询，而这五国的情报机构中没有一家愿意证实特朗普和蓬佩奥的说法。

《明镜周刊》指出，一份给德国防长克兰普-卡伦鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）的内部文件将美国政府的说法称作"故意转移视线的障眼法"。这份秘密文件认为，美国总统想通过"实验室理论""掩盖自己的过失，将美国人的愤怒转嫁给中国"。

"全球损失四到六周抗击病毒的时间"

另据《明镜周刊》报道，德国联邦情报局掌握的消息显示，疫情爆发后，中国曾在最高层面敦促世界卫生组织推迟发布全球警告。报道指出，中国国家主席习近平在1月21日与世卫组织总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）的通话中请求该组织，推迟发布有关病毒人传人的信息和大流行病警告。

这家德国周刊还称，据德国联邦情报局估计，由于中国的信息政策，全世界损失了四到六周抗击病毒的时间。