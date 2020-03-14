德媒:为疫苗,特朗普动用重金从德国挖墙脚?

（德国之声中文网）根据德国《周日世界报》的报道，美国和德国之间围绕一家位于图宾根的企业展开了"争夺战"。据该报援引德国政府圈内人士报道称，名为CureVac的德国制药企业因为正在进行新冠病毒（COVID-19）疫苗的研制工作而成为特朗普瞄准的目标，美国政府有意花重金将该公司的员工挖走，让他们专门为美国研制疫苗。

特朗普为了买下这家制药企业科研成果的专有权，开出了很高的价码。这位美国总统为了让本国拥有新冠疫苗，不惜付出一切代价。"然而这疫苗也只能为美国所有"，这名匿名政府官员透露。

德国卫生部一名发言人对《世界报》表示，柏林当然"非常希望"预防和治疗新冠病毒肺炎的药物也能在德国乃至欧洲进行研发。德国政府正在和CureVac公司进行着密切沟通。据柏林政府圈流传的消息，德国试图通过提出资金支持的方式留住这家公司。

据路透社报道，CureVac公司的官网上有报道称，3月初，公司董事长麦尼希拉（Daniel Menichella）曾经应白宫的邀请，和美国总统特朗普、副总统彭斯、美国新冠疫情指挥高层以及制药和生物科技领域高管进行会晤。讨论的主要话题包括，应采取哪些战略和方法，以尽快完成疫苗的研制和量产。麦尼希拉在这次会议中表示，有望在短短几个月之内，找到一种可以有效预防新冠病毒的疫苗方案。

周五，该公司创办人之一、董事会成员冯·德·米尔博（Florian von der Mülbe）对路透社表示，科研人员从多项可能有效的疫苗制剂入手，目前将从中选出两个最佳配方来进行医学实验。该公司预期有望在6月或者7月份研发出一种试用版的疫苗，然后上报给有关部门，申请在人体上进行测试的许可。

目前CureVac拒绝对有关美国和德国政府之间围绕该企业的博弈发表评论。

雨涵/洪沙（路透社、法新社等）