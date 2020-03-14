 德媒:为疫苗,特朗普动用重金从德国挖墙脚? | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.03.2020

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德媒:为疫苗,特朗普动用重金从德国挖墙脚?

德国《世界报》援引柏林政府圈内人士称，德国一家正在紧锣密鼓研发新冠疫苗的企业成为美国“挖墙脚”的目标。据称，特朗普欲不惜重金让该公司科研人员专门为美国研制疫苗。

Deutschland Biotech-Unternehmen CureVac (Reuters/A. Gebert)

CureVac公司实验室

（德国之声中文网）根据德国《周日世界报》的报道，美国和德国之间围绕一家位于图宾根的企业展开了"争夺战"。据该报援引德国政府圈内人士报道称，名为CureVac的德国制药企业因为正在进行新冠病毒（COVID-19）疫苗的研制工作而成为特朗普瞄准的目标，美国政府有意花重金将该公司的员工挖走，让他们专门为美国研制疫苗。

特朗普为了买下这家制药企业科研成果的专有权，开出了很高的价码。这位美国总统为了让本国拥有新冠疫苗，不惜付出一切代价。"然而这疫苗也只能为美国所有"，这名匿名政府官员透露。

US-Präsident Donald Trump (picture-alliance/AP Photo/A. Brandon)

特朗普：请到美国来，为我们研制疫苗！

DW.COM

中、美研究人员正研发一种对付新型冠状病毒（nCoV）的疫苗。若一切顺利，3个月内即可进行首批测试，最早今夏可拥有一种疫苗。 (29.01.2020)

中美两国科学家正在合作研发旨在抑制新型冠状病毒的疫苗。这种被称为"武汉肺炎"的新型病毒迄今为止已经在中国造成至少26人丧生，成百上千人被感染。 (24.01.2020)

德国病毒学教授贝克尔（Stephan Becker）在接受德国之声的采访时表示，至一种抗新型冠状病毒疫苗上市，至少需一年半时间。他同时强调，或许人类这一次能成功研发出一种能应对多种病毒的疫苗。 (02.02.2020)

德国卫生部一名发言人对《世界报》表示，柏林当然"非常希望"预防和治疗新冠病毒肺炎的药物也能在德国乃至欧洲进行研发。德国政府正在和CureVac公司进行着密切沟通。据柏林政府圈流传的消息，德国试图通过提出资金支持的方式留住这家公司。

据路透社报道，CureVac公司的官网上有报道称，3月初，公司董事长麦尼希拉（Daniel Menichella）曾经应白宫的邀请，和美国总统特朗普、副总统彭斯、美国新冠疫情指挥高层以及制药和生物科技领域高管进行会晤。讨论的主要话题包括，应采取哪些战略和方法，以尽快完成疫苗的研制和量产。麦尼希拉在这次会议中表示，有望在短短几个月之内，找到一种可以有效预防新冠病毒的疫苗方案。

周五，该公司创办人之一、董事会成员冯·德·米尔博（Florian von der Mülbe）对路透社表示，科研人员从多项可能有效的疫苗制剂入手，目前将从中选出两个最佳配方来进行医学实验。该公司预期有望在6月或者7月份研发出一种试用版的疫苗，然后上报给有关部门，申请在人体上进行测试的许可。

目前CureVac拒绝对有关美国和德国政府之间围绕该企业的博弈发表评论。

雨涵/洪沙（路透社、法新社等）

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