德媒：中国如何将联合国粮农组织工具化？

（德国之声中文网）由巴伐利亚广播电视台、中德意志广播电视台、柏林-勃兰登堡广播电视台以及西南德意志广播电视台的调查记者联合组成的团队经过调查研究发现，在过去的4年间，联合国现任粮农组织（FAO）总干事屈冬玉根据中国的利益对该组织做出调整。根据调查团队研究的结果，现任总干事将粮农组织变为为北京利益服务的工具，例如提供在欧洲被禁止使用来自中国农用化学品公司的杀虫剂，让联合国项目与中国的“一带一路”对接等等。

这一调查总共持续了一个月，在四个大洲进行。调查记者们收集了线人提供的内部数据、内部文件，并和粮农组织前任、现任工作人员以及德国国内、国际专家进行了大量访谈。

根据联合国统计的数据，2021年德国向粮农组织支付了1亿多欧元，是仅次于美国的第二大出资国。

在德国公法媒体每日新闻网页上发表的这份调查报道揭露，在2019年举行的粮农组织总干事选举中，代表非洲参加竞选的来自喀麦隆的麦迪·芒贵（Medi Moungui）原本是粮农组织正式提名的5名候选人之一。但他在中国取消了喀麦隆近8000万美元债务后宣布退选。

时任德国联邦食品及农业部部长尤利亚·戈洛克内尔（Julia Klöckner）回忆投票当天的情况说：“在投票前就传出消息说，非洲国家被要求在投票间对自己的选票拍照。”粮农组织观察员们认为，这显示出中国可能在投票前就和非洲国家达成了交易。

最终屈冬玉在第一轮投票中获得了投票总数191票中的108票，从而以获得大多数选票的结果当选。

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增加任用中国员工

德广联调查团队调查发现，屈冬玉上任之后，粮农组织的很多重要职位都由中国人担任。在他上任之初，粮农组织里只有两名中国籍的高级管理人员，但此间已经发展为6人。报道指出，这些高管手下有很多工作人员并对预算拥有支配权。

调查报道称，中国的官员简历显示出，他们要经过“严格的政治意识形态”的审查。他们还需要定期向中国驻罗马大使馆汇报工作。粮农组织内部人士透露说，中国官员在粮农组织内部被称作“间谍”。

大量提供有争议的农药

调查团队获取到的2020年到2023年的内部文件显示，粮农组织向非洲、亚洲和大洋洲提供具有争议的农药。这些农药因为其毒性而在欧洲禁止使用。这些农药很大一部分来自农药生产商先正达集团（Syngenta AG）。这家企业在2017年被中国化工收购。2023年6月16日，先正达在上海证券交易所的IPO申请获通过。这家企业由于生产的化学品对环境产生的影响而一直存在争议。

与“一带一路”对接

除此之外，粮农组织的一些项目也为中国的“一带一路”倡议服务。例如粮农组织一篇新闻稿中提到，中国通过粮农组织帮助邻国老挝给出口到中国的牛施打疫苗。粮农组织一份内部项目说明写道，该项目“符合[...]中国的优先事项”，即“支持‘一带一路’区域贸易倡议”。

粮农组织没有对调查团队提交的一份问题清单的内容做出回复。与该组织首席经济师约定好的一场访谈也在采访问题提交后被取消。

意大利《Formiche》杂志5月底发表的一篇文章透露，今年3月和4月伊拉克和塔吉克斯坦分别撤回了本应在7月与屈冬玉共同竞逐总干事一职的被提名人。这两个国家都加入了“一带一路”倡议。屈冬玉成为粮农组织新一届总干事的唯一被提名人。

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