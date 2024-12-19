德媒：一中国男子拍摄基尔军港被拘

据西德意志电台获悉，一名中国男子在基尔被拘留。他被控在基尔港的海军据点未经许可拍摄照片。警方正调查从事间谍活动的嫌疑。

（德国之声中文网）据西德意志电台了解到的信息，12月9日，一名中国公民设法进入基尔港海军据点Kiel-Wik并拍照。基尔所在的石荷州州立法院一名发言人仅证实对此人正在进行调查。

西德意志电台了解到，这名男子受到涉嫌对军事设施进行危害安全地描绘（刑法第109条）的调查，目前处于拘留审查中。

据报道，保安人员首先将其控制，后移交给警方。这名男子的手机及其它随身设备正在由石荷州刑事局进行评估。调查人员想要查清，这名嫌疑人是否为外国情报部门工作，所拍摄照片是否用于间谍目的。

德国之声此前报道，基尔是德国重要的军港和海洋科学研究基地。这里有德国波罗的海舰队的基地、包括一家北约研究机构在内的多个军事、海洋科学研究所，还有造船厂和潜艇码头。

(2023年6月16日)北约Baltops年度军演期间的基尔军港 图像来源: picture alliance/dpa

对于中国可能在波罗的海从事间谍活动的忧虑如此巨大，以至于去年基尔与青岛的城市伙伴关系很快被取消。青岛是中国北海舰队的军港，拥有海军潜艇学院和海洋科学研究机构。

据西德意志电台报道，基尔安全政策研究所（ISPK）亚太战略发展部负责人科希贝格（Sarah Kirchberger）此前在一份专业文献中警告与青岛结成伙伴关系城市的风险，表示青岛及当地的军港对于中国海军提高特别是潜艇技术能力来说，扮演着核心角色。

"除中国情报部门外，近些年来也有学术人员及官员在国外从事间谍活动、窃取技术的事件。"她表示："在那些拥有中国军事科研急需或具有重要意义的专业知识的国家，会设立多种学术或文化合作机构。"

（资料图片：2023年9月）海军据点Kiel-Wik 图像来源: picture alliance/dpa

西德意志电台报道也指出，今年4月，选项党欧洲议员克拉（Maximilian Krah）的中国工作人员Jian G.因涉嫌从事间谍活动在德累斯顿被拘留。9月底，Jian G.的一名熟人Yaqi X.也因涉嫌从事情报活动在莱比锡被拘留。德国之声当时报道，这名女子向Jian G.提供有关莱比锡/哈勒机场涉及德国军火运输的情报。

（综合报道）

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