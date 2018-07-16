 德女将科贝尔首获温网冠军 | 足坛体坛 | DW | 16.07.2018

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德女将科贝尔首获温网冠军

时隔22年，德国人终于再次登上温网女单冠军宝座。安杰利克·科贝尔直落两盘击败7届赛会冠军、美国名将塞雷娜·威廉姆斯，取得职业生涯最大的成功。这也是科贝尔的第三个大满贯冠军。

Tennis Wimbledon 2018 Frauen Finale Williams - Kerber (picture-alliance/AP Photo/B. Curtis)

（德国之声中文网）比赛结束了，安杰利克·科贝尔（Angelique Kerber）屈膝跪下，向后一仰躺在地上，任凭泪水在脸颊上流淌。人称小威的对手塞雷娜·威廉姆斯走过来，友好地给了她一个充满肯定的拥抱。接下来，科贝尔跑向看台，拥抱自己的教练和家人。也许当时她还没有完全意识到，自己已经谱写了历史：她获得了职业生涯的首个温网冠军，而这也是德国人时隔22年后再次荣登这一重大国际赛事的女单冠军宝座。1988年到1996年期间，德国网球名将施特菲·格拉芙获得7次温网冠军，在此之前，德国选手齐丽·奥瑟姆（Cilly Aussem)曾于1931年获得温网冠军。

在1小时零5分钟的争冠对决中，安杰利克·科贝尔先以6：3拿下第一盘，在第二盘中，双方一度打成2：2平，但科贝尔之后连保带破，最终又以6：3拿下第二盘。

安杰利克·科贝尔今年30岁。两年前，她曾在温网决赛中败给小威。36岁的小威是23个大满贯女单冠军得主，10个月前生下一个女儿。

  • Wimbledon Angelique Kerber Schale (picture-alliance/newscom/H. Philpott)

    温网折桂 科贝尔梦想成真

    首次温网折桂

    2016年两夺大满贯后，科贝尔一度排名世界第一。本赛季中，科贝尔状态再次回升，并在决赛中以总比分2:0击败对手、美国名将塞雷娜·威廉姆斯，夺得职业生涯的首个温网冠军。

  • Tennis Wimbledon 2018 Frauen Finale Williams - Kerber (Reuters/T. Melville)

    温网折桂 科贝尔梦想成真

    22年的等待

    尽管7月14日下午还有比利时和英国争夺世界杯季军的比赛，德国仍有大约有230万人在电视机前观看了德国电视二台直播的这场温网决赛，收视率高达13.6%。科贝尔的夺冠让德国人重温了昔日格拉芙时代的辉煌。1988年到1996年期间，·格拉芙7次摘得温网冠军的桂冠。

  • Tennis Wimbledon 2018 Frauen Finale Williams - Kerber (Getty Images/O. Mason)

    温网折桂 科贝尔梦想成真

    三个大满贯冠军

    安杰利科·科贝尔1988年1月18日出生于不来梅。在2016年1月的澳网公开赛中，她小胜人称小威的塞雷娜·威廉姆斯，获得职业生涯的首个大满贯冠军。同年9月，她斩获美国网球公开赛大满贯冠军，并锁定2016年女单年终世界第一。这次温网折桂是她个人第三个个大满贯冠军。

  • Australian Open Viertelfinale der Frauen - Wim Fissette (Reuters/I. Kato)

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    新教练、新状态

    2017年，科贝特排名出现严重下滑。当年11月，比利时名教练威姆·费塞特（Wim Fissette)接替和科贝尔合作多年的教练托本·贝尔茨，以帮助科贝尔走出低谷。费塞特在科贝尔夺冠后表示，科贝尔此次志在必得，从未对此有过任何怀疑。

  • China Tennis Turnier Hengqin Life WTA Zhuhai 2017 | Angelique Kerber, Deutschland (picture-alliance/Imagechine/Zhong Zhenbin)

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    亮相珠海

    去年11月，科贝尔在珠海参加了女子网球联合会的超级精英赛，但一连两败遗憾出局。

  • Tennis Wimbledon 2018 Frauen Finale Williams - Kerber (Reuters/T. Melville)

    温网折桂 科贝尔梦想成真

    网坛传奇

    36岁的塞雷娜·威廉姆斯堪称网球史上最成功的运动员，迄今总共获得23个大满贯女单冠军和4枚奥运金牌，其中三次是和姐姐大威威廉姆斯一起获女双冠军，一次是在2012年伦敦奥运上获女单冠军。2017年1月，小威获得澳网公开赛冠军，三个月后人们才知道，她当时已有身孕。同年9月，小威产下一女。之后她经历了4次大手术。而数月之后，她便再次出现在温网决赛中，堪称一个奇迹。


 

 

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