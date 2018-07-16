德女将科贝尔首获温网冠军

（德国之声中文网）比赛结束了，安杰利克·科贝尔（Angelique Kerber）屈膝跪下，向后一仰躺在地上，任凭泪水在脸颊上流淌。人称小威的对手塞雷娜·威廉姆斯走过来，友好地给了她一个充满肯定的拥抱。接下来，科贝尔跑向看台，拥抱自己的教练和家人。也许当时她还没有完全意识到，自己已经谱写了历史：她获得了职业生涯的首个温网冠军，而这也是德国人时隔22年后再次荣登这一重大国际赛事的女单冠军宝座。1988年到1996年期间，德国网球名将施特菲·格拉芙获得7次温网冠军，在此之前，德国选手齐丽·奥瑟姆（Cilly Aussem)曾于1931年获得温网冠军。

在1小时零5分钟的争冠对决中，安杰利克·科贝尔先以6：3拿下第一盘，在第二盘中，双方一度打成2：2平，但科贝尔之后连保带破，最终又以6：3拿下第二盘。

安杰利克·科贝尔今年30岁。两年前，她曾在温网决赛中败给小威。36岁的小威是23个大满贯女单冠军得主，10个月前生下一个女儿。