德、奥、瑞病毒学家拒绝群体免疫战略

（德国之声中文网）10月4日，哈佛大学医学教授、生物统计学家、流行病学家库尔多夫（Martin Kulldorff）、牛津大学教授、流行病学家古普塔（Sunetra Gupta）和斯坦福大学教授巴塔查里亚（Jay Bhattacharya）撰写并发表"大巴灵顿宣言"（Great Barrington Declaration)，并在网上征集支持者签名。

该宣言写道，"作为传染病流行病学家和公共卫生科学家，我们对现行的COVID-19政策对身体和精神健康的破坏性影响感到严重关切，并推荐重点保护法。 "其理由是，当前的封锁政策对公共健康产生了破坏性影响，儿童接种率降低、心血管疾病恶化、癌症筛查减少和心理健康恶化，这些将导致未来几年更高的死亡率，也会让工薪阶层和年轻人成为负担最重的群体，而且让学生不能在学校上学是非常不公平的。 "如果到有疫苗才终止这些措施，将造成无法弥补的损失，而贫困人口受到的伤害则尤其严重。 "

宣言提出，鉴于老年人和体弱者的新冠死亡率比年轻人高一千倍，而且新冠病毒的危险性对于儿童来说低于包括流感在内的其他很多危害，因此建议非高危人群应恢复正常生活，学校和大学应进行面对面的教学并恢复课外活动，低风险的年轻人应正常工作，餐馆和其他商家应开业，艺术、音乐、体育和其他文化活动都应恢复，让他们通过自然感染增强对病毒的免疫力。同时加强保护处于高风险的人，比如疗养院应聘用具有获得免疫力的员工，在家居住的退休人员应让人把杂货和其他必需品送到家里，尽可能地在室外而不是在室内与家人见面。高风险人群还可以根据自己的意愿参与文化活动。

截至10月20日，该宣言据称获得10800多名医学和公共健康专家，3万余医学工作者以及近54.9万公民的签名支持。

德语区顶尖专家反驳英美专家"群体免疫"论

该宣言引起德国、奥地利、瑞士三国病毒专家的强烈关注。本周一，德、奥、瑞病毒学协会理事会以及包括德国夏里特医院病毒学家德罗斯滕教授（Christian Drosten）在内的多名专家发表一份声明，对大巴灵顿宣言提出的战略表示坚决反对。声明写道：过去几周，新冠感染者在全球，尤其是德国的欧洲邻国以近似于指数增长的速度激增。德国也开始出现这一势头，因感染新冠而住院的人数在增加，感染者虽然大多仍是较年轻的群体，但年轻较大者也受到波及。一旦不能对个别的爆发进行追踪并采取严格的隔离措施，无法阻止无控制的蔓延，医疗系统很快就将不堪重负。声明认为，让新冠病毒不加控制地传播会令医疗负担增加许多倍，造成人道灾难和经济灾难。对此，国际上许多专家也在《柳叶刀》发表声明，告诫不要遵循大巴灵顿宣言提出的战略。

德奥瑞病毒学协会还提出以下理由：不加控制地任病毒传染会让死亡人数激增，因为除退休人员外，还有许多群体属于风险人群，比如超重者、患有糖尿病、癌症、慢性肺病等疾病的人以及孕妇，因此很难有效地保护这些人。此外，新冠患者可能出现影响工作、生活质量以及寿命的多种后遗症。感染新冠后获得的免疫力能持续多久也尚不清楚。"越来越清楚的是，主要在年轻人中出现的几乎没有症状的感染不能带来稳定的免疫力。"

德国病毒学协会理事会在声明中指出，在没有疫苗的情况下追求群体免疫不符合伦理道德，从医学、社会和经济的角度来看也具有非常大的风险。声明还明确支持瑞士专家10月14日在《柳叶刀》上发表的联署公开信《约翰·斯诺备忘录》(John Snow Memorandum)，并指出，该声明代表了德奥瑞大多数病毒学家和医务人员的看法。

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