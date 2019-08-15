德央行警告德国可能陷入经济衰退

（德国之声中文网）德国央行周一指出，在夏季未能成功复苏后，德国经济可能陷入技术性衰退。

在本月的报告中，央行写道，工业产值和订单减少可能导致德国经济今年7月至9月继续萎缩。今年4月至6月，德国经济下滑0.1%。

国内生产总值连续两个季度下滑就符合技术性衰退的定义。

德国央行列举的导致经济下滑的原因包括美中贸易战和英国退欧。

不过，从全年来看，德国经济仍将保持增长。正在向电动汽车转型的德国的汽车工业也正在奋力前行。

上周日，德国财长说朔尔茨（Olaf Scholz）表示，德国完全可以面对新的经济危机。他在柏林政府机构开放日上表示，"如果情况完全发生改变，那么有足够的力量去面对有时就很重要。"

他的话被解读为是在暗示如果出现重大经济衰退，那么德国政府准备放弃国家预算平衡的"黑零主义"原则。

柏林方面受到经济学家们要求增加开支避免经济衰退的压力，但默克尔政府一直提出异议，称情况还没有到那一步。

德国经济高度依赖出口，容易受到全球经济放缓的影响。而这正是目前的情况。美国是德国最大的出口目的地，中国是继法国之后第三大德国商品进口国。美中冲突因此让德国背上了沉重负担。

乐然/李鱼（法新社、德新社、美联社）

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