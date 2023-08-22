 德外长: 中国对“我们如何共同生活”构成挑战 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.08.2023

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德外长: 中国对“我们如何共同生活”构成挑战

德国外长贝尔博克周二对澳洲智库表示，中国对“我们在这个世界上共同生活的根本层面”构成挑战，并称德国将与澳大利亚等国合作，缓和印太平洋紧张局势。

德国外长贝尔博克说，中国对澳洲进行贸易限制的经历，影响了德国对北京政策的转变

德国外长贝尔博克说，中国对澳洲进行贸易限制的经历，影响了德国对北京政策的转变

（德国之声中文网）德国外交部长贝尔博克在向澳洲政策智库洛伊研究所（Lowy Institute）发表视讯演讲时表示，澳大利亚遭中国实施贸易禁令的经历，影响了德国对北京政策的转变。

「中国已经改变，所以我们对中国的政策也需要改变」，她说。

贝尔博克指出，虽然中国是气候变化、贸易和投资伙伴，但「在我们如何在这个世界上共同生活的根本层面，它是一个竞争对手」。

这位德国外长还表示，「我们看到一个制度性竞争日益加剧的世界，一些专制政权不仅利用军事实力，还利用经济影响力，试图改变国际秩序以扩大其势力范围。」

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「我们不想重蹈覆辙」

贝尔博克说，许多国家因缺乏替代方案而转向中国，德国希望改变这一状况。她表示，德国不会推动集团间新的对抗，但会实现贸易伙伴多元化并降低风险。「我们痛苦地认识到，对俄罗斯能源进口的片面依赖使我们变得多么脆弱。我们不想重蹈覆辙。」

她表示，德国希望建立澳大利亚开采的稀土和锂的直接供应，但需要减少澳大利亚锂在中国加工的「绕道风险」。「开采和加工是地缘政治问题。」

澳大利亚的锂产量占世界总产量的一半。该国正寻求外国投资，以建立本地加工厂。澳大利亚今年阻挡了两笔中国对稀土公司的投资。

什么是脱钩？什么是去风险？

贝尔博克在演说中强调了印太平洋对欧洲的重要性称，半数的集装箱船都会航经台湾海峡。她说，「任何单方面改变台湾海峡现状的行为都是不可接受的，如果这种改变包括胁迫或军事手段就更不可接受。」

德国上月参与了美国和澳大利亚两年一度的"护身军刀"（Talisman Sabre）军事演习，并于周六在斐济开设首个太平洋岛屿大使馆。

(路透社)

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