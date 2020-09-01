德外长马斯呼吁撤回《港区国安法》

（德国之声中文网）德国外长马斯(Heiko Maas)周二(9月1日)在柏林与中国外长王毅会面时，呼吁中国撤回《港区国安法》。他对王毅说：「我们希望『一国两制』的原则能确保被实施。」

马斯表示，德国对《港区国安法》产生的影响仍然怀有忧虑，香港人民应该享有基本法规定的权利，他说：「我们对香港局势发展的评估尺度没有改变」，「我们同欧盟发出共同的呼吁，尽快举行立法会选举，收回国安法里的限制。」

香港立法会选举原本计划在9月举行，但港府表示因新冠病毒大流行而无限期推迟。民主反对派团体认为推迟选举是不合法的。

马斯说：「欧洲要求选举 『迅速和不受阻碍地进行』，欧盟应该就一套共同的制裁措施达成一致，以应对选举推迟。」

稍早，香港民主运动人士聚集在柏林的德国外交部外。在罗冠聪（Nathan Law）的带领下，示威者手持被囚禁的异见人士照片，并高呼 「free Hong Kong」和 「为人权奋起」等口号。

罗冠聪呼吁马斯提出香港的自由和人权问题，并对约100至150名示威者说，德国和其他西方国家认为仅仅通过对话就能说服中国实施民主改革是「一厢情愿的想法」。

他说：「专制政府走的是相反的路......欧盟应该加大对中国的压力，让中国尊重『基本人权』。」他说，担任欧盟轮值主席国的德国应该起带头作用。「绥靖策略是无用的」。

马斯表示希望中方同意联合国派遣观察小组进入新疆，他说，王毅外长也对此表示出意愿。马斯还宣布，下周将开启德中人权事务对话，届时会涉及到中国政府在新疆对少数民族采取的压制行动。

针对马斯的言论，王毅表示，不论是香港或是新疆问题都是「中国的内部事务」，外国政府不应干涉。

王毅在德国乐观强调合作

德国是王毅此行最后一站，他与德国外长马斯在郊区湖畔的一座别墅里会面。德中外长会晤之后举行了记者会。

马斯首先发言。他说，疫情对世界提出的迫切要求便是国际合作。「这已是我们今年年内第3次会晤，说明我们外交关系的重要性。」

他强调，欧盟有同中国建立良好关系的愿望，正致力于签署内容广泛的双边协定。马斯表示，在气候保护方面，欧洲将同中国肩并肩合作，没有中国，便不会有持续性的结果；同时，欧盟会在其边界之外捍卫其价值。

马斯外长要求北京政府不要动辄摆出威胁的架子，「对于这样的行为进行恫吓，我们完全无法接受。」「在外交和安全领域，我们同欧盟伙伴国家团结一致。」

马斯所指的是，王毅此前对捷克参议院议长维斯特奇尔（Milos Vystrci）率领89人代表团访问台湾的事宜。中国外长称此为「挑衅行为」，「与14亿中国人民为敌」，必须让其「付出深重代价」。

不仅马斯，此前德国联邦议院外交委员会主席吕特根（Norbert Röttgen）也表示，欧盟成员国承认一个中国的政策，尽管如此，访问台湾应该是可行的，尤其在抗疫的情势下，合作更值得提倡。马斯说，他向捷克方面做出团结合作的保证。

捷克参院议长访问台湾

王毅：捷克越过红线

中国外长王毅驳回了对中国的指责，并重复了他此前对捷克方面的批评，指出其行为已越过「红线」。他呼吁不要干预包括香港和新疆在内的中国内政。王毅乐观地表示，在今年年内完成中欧投资保护协议的谈判仍有很大的机会。他说，中德是伙伴，展开交流是天经地义的事情。两国都有责任推动多边国际合作，在新冠疫情的危机时刻，努力促进世界经济的发展。

王毅访德前夕，流亡英国的前香港众志创党主席罗冠聪对媒体发表谈话，要求德国针对中国采取针对性制裁，「我们需要针对中国的独裁与扩张采取相应的对策」。罗冠聪呼吁德国政府做出团结香港人民的行动，他说，「香港如同冷战时期的柏林」。

中国外长王毅本次的欧洲5国之行是他在新冠疫情爆发后首次出访，对北京的重要程度不言而喻。德国墨卡托基金会中国研究中心认为，面对中国在国际上受到的巨大压力，以及以华为为代表的高科技企业遭遇华盛顿发动的围追堵截，中国开始了外交攻势，希望由被动转为主动，其外长连访意大利、荷兰、挪威、法国及德国五国，目的是「缩小损失，并回击美国国务卿蓬佩奥的冷战言辞」。墨卡托基金会中国研究中心还认为，欧盟在中美欧错综复杂的三角关系中怎样定位自己的对华政策非常重要。

值得注意的是，意大利总理孔切和德国总理默克尔没有会晤王毅，而法国、荷兰和挪威的政府首脑同王毅举行了会面。

李鱼/邹宗翰 (德新社、美联社、法新社)

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