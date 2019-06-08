德外长赴伊朗斡旋 核协议还有救？

（德国之声中文网）周一（6月10日），德国联邦外长马斯（Heiko Maas ）与伊朗外长扎里夫（Mohammad Javad Zarif）和伊朗总统鲁哈尼（ Hassan Rouhani）举行了会晤。

马斯此行是为了挽救伊朗与几个世界大国在2015年签署的一项核协议。根据该协议，伊朗只有在限制其核武器的前提下，国际社会才会取消对伊朗的制裁。但是由于美国去年退出了该协议，并重新恢复了对伊朗的经济制裁，该协议处于崩溃的边缘。

在马斯动身访问之前，伊朗政府曾表示，马斯访问德黑兰期间不能只说而没有行动。伊朗外长扎里夫说："他想知道其伙伴为挽救协议究竟能够做些什么。"

马斯说，他希望双方间的会晤有助于寻找"建设性途径"来维护这笔交易。"当然伊朗也应该提出自己的政治诉求，以确保该协议未来继续存在。"

为何现在访问伊朗？

波斯湾爆发战争的风险令全世界感到紧张。最近几个月，特朗普政府对伊朗"极限施压"，加强制裁。 华盛顿政府强调，伊朗计划袭击美国在该地区的设施，并指责伊朗在阿拉伯联合酋长国海岸附近袭击四艘渔轮。美国加强了在该地区的军事部署，并从伊拉克召回了大批外交人员。

与此同时，伊朗的"战略忍耐程度"也在日益下降。伊朗方面表示，从7月7日开始，伊朗将不再遵守2015年核协议的任何要求，除非欧洲国家找到一条能够从经济上说服伊朗全然不顾美国制裁仍然遵守协议的途径。

德国想要达到何目的？

在与英国和法国以及其它核协议签约国协商之后，联邦外长马斯试图说服伊朗继续留守核协议。联邦外交部一位发言人表示，马斯在德黑兰将全力争取恢复"平静、理智和避免冲突升级"。马斯还将尝试，促使伊朗撤销其对欧洲国家发出的7月7日最后通牒。

马斯尤其想争取的是，让英、法、德三国年初开辟的，避开美国制裁的INSTEX支付渠道继续有效。不过即便该渠道继续有效，马斯也不能强迫德国企业与伊朗建立贸易关系。德国企业仍担心受到美国某种形式的制裁。

马斯的伊朗之行是2年半来德国外交部长对该国的首次访问，华盛顿对这位联邦外长的访问并不看好。

马斯和伊朗外长扎里夫

马斯在德黑兰可以期待什么？

目前伊朗正在寻找摆脱美国制裁的途径。它认为美国对伊朗的"极限施压"已经相当于造成严重损害的经济战争。伊朗的石油出口大幅下降。自去年恢复制裁以来，伊朗货币贬值三分之二，通货膨胀急剧上升。虽然食品和医药被排除在制裁之外，但是伊朗与世界金融体系脱钩而出现瓶颈。

尽管国际原子能机构最近再次评判伊朗正在满足核协议要求，但马斯对德黑兰的访问是在美国高压和对会晤具体结果的低预期之间进行的。