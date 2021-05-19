 德外长访问以色列 谴责哈马斯″大规模″攻击 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.05.2021

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德外长访问以色列 谴责哈马斯"大规模"攻击

德国外交部长马斯访问色列，明确谴责哈马斯新近对以色列的 "大规模和不可接受的攻击"，并呼吁停火。他强调，以色列有权自卫。 

Israel Besuch Heiko Maas in Petah Tikvah

德国外长马斯参观了以色列佩塔提克瓦的一座被火箭弹击中的房屋  

 （德国之声中文网）来访的德国外交部长马斯周四（５月２０日）抵达以色列时称，以色列有权保护自己免受 "大规模和不可接受的攻击"。 马斯强调，德国的声援 "不限于语言"。  

在此次为期一天访问中，马斯会晤以列总理内塔尼亚胡和其他高级部长，就以巴危机交换意见。在以色列和哈马斯控制的加沙地带爆发新一轮暴力冲突10天后，马斯有意讨论国际社会如何促进停火的问题。  

呼吁停火   

马斯在会晤以色列外长阿什肯纳齐（ Gabi Ashkenazi）时明确表示， "只要有国家和团体发出毁灭威胁，以色列就必须具有保护其居民的能力。德国将继续做出贡献，以确保这一点。"  

马斯外长说，“我们支持国际社会为实现停火所做的努力，并相信为了人民的利益，必须尽快结束暴力。今天，我也愿意在此发出这一呼吁。" 他说，"自我们来到特拉维夫，我们看到了哈马斯再次向以色列南部发射导弹，这一事实向我们表明，以色列人民处在何等严酷的局势之中。“   

Tel Aviv | Bundesaußenminister Heiko Maas besucht Israel | mit Außenminister Gabi Ashkenazi

马斯在晤以色列外长阿什肯纳齐

马斯也指出，痛苦是双方的："伤亡人数日益增加。这也让我们非常担心，为此，我们支持国际社会为实现停火所做的努力。"  他强调，"我们也想把目光投向目前的局势之外。我们相信，只有当以色列人和巴勒斯坦人都能在自决中生活，安全与和平的生活才有可能长期存在。"     

作为回应，以色列外长阿什肯纳齐表示，"就在空袭警报声响起之时，德国外长马斯来访，这是以德团结和友谊的明确标志"。 他说，他 "感谢德国自战事开始以来的支持 "，以及对哈马斯的谴责。 

除内塔尼亚胡和阿什肯纳齐外，马斯还分别会晤以色列国防部长甘茨和总统里夫林举行会谈。 在阿什肯纳齐外长的陪同下，马斯访问了特拉维夫东部的佩塔蒂克瓦，视察了一栋被火箭击中的建筑。  

Israel Besuch Heiko Maas in Petah Tikvah

德国外交部长马斯与以色列外交部长加比-阿什肯纳齐一起参观了一座被火箭弹击中的房屋   


 

德国对以巴冲突立场   

德国主张通过谈判达成”两国解决“方案。马斯周三在出访前夕重申了这一主张。  马斯还再次强调，德国支持以色列的自卫权，并谴责哈马斯对以色列城市的 "火箭弹恐怖 "袭击。  
  
马斯访以当天，德国总理默克尔周四在柏林举行的以欧洲为主题的论坛上也声明，以色列有自卫的权利。 她并表示，希望通过外交手段缓和中东地区局势。  

在论坛上，默克尔还指出，"当然必须与哈马斯间接会谈"。她透露，埃及和其它阿拉伯国家已在同该组织讨论。 默克尔表示，"当然必须包括哈马斯，因为，没有哈马斯，就不会有停火。"   

默克尔总理同时强调，联系到新近发生的事件，她对德国境内的反犹主义持零容忍态度。 

Tel Aviv | Bundesaußenminister Heiko Maas besucht Israel

德国外马斯谴责对以色列的袭击

停火是否可能？   

一名哈马斯高级官员周四早些时候说，正与斡旋代表进行停火磋商，他并称，有可能在数天内达成停火。路透社援引一位埃及安全官员报道说，经斡旋努力，双方已原则同意停火，不过，细节仍在谈判之中。     
国际上要求停火的呼声也越来越高。  法国已起草一份联合国安理会要求停火决议。但美国对此反对，坚称这有可能干扰华盛顿的调解努力。   

美国总统拜登周三对以总理内塔尼亚胡表示，他 "期待今天在通往停火的道路上局势出现重大缓解"。   

与此同时，敌对行动仍在继续。以军称，约70枚火箭弹从加沙射向以色列，其中大部分被以色列的铁穹防空系统拦截。   周三夜里，以色列空袭、炮击了加沙地带的目标。 
 
  
（德新社，路透社，美联社）  
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