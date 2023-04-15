 德外长访华有感：如今中国更是“制度对手” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.04.2023

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时政风云

德外长访华有感：如今中国更是“制度对手”

上周访华的德国外长贝尔博克周三回答联邦议会的询问。她表示，很可惜，访华的印象是，中国“伙伴、竞争者和制度对手”三种角色中，制度对手的这一层面越来越强。

China Aussenministerin Annalena Baerbock | Qin Gang

德国外长贝尔博克访华期间在联合记者会上

（德国之声中文网）德国外长贝尔博克上周访华前曾表示：“伙伴、竞争者、制度对手——这是欧盟对华政策的指南针。未来指针指向哪里，取决于中国选择哪条道路。”

周三（4月19日）在联邦议会的一次问答中，这位绿党籍外长表示，很可惜，她的印象是，“制度对手的这一方面越来越强，而且不仅是中国向外愈加有进攻性”，“特别是对内也日益有压制性”。她说，有些部分实在是令人非常震惊。

贝尔博克说，中国是德国最大的贸易伙伴。凡是可以合作的领域，都希望因此展开合作。与此同时，德国必须将自身的风险最小化，并摆脱认为贸易关系自动会带来政治变迁的幼稚设想。贝尔伯克也强调这并不意味着“与中国脱钩”。

贝尔博克也对台湾问题表态，称对德国政府而言，具有决定性的是，“那里不应出现军事冲突”。目标是冲突降级以及维护和平稳定。这意味着“不应单方面改变现状，更不能是使用军事武力”。

德国外长访华 如何为马克龙「纠偏」？

贝尔博克称，德国政府制定中的对华战略核心是“持久确保自由和法治”，“以明确的立场致力于国际秩序”。这事关“我们所有的自由、富足和安全”。

（德新社、法新社）

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