 德外长警告：与中国脱钩将是错误的做法 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.04.2021

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时政风云

德外长警告：与中国脱钩将是错误的做法

德国外长马斯周三表示，尽管存在许多分歧，但是欧盟需要与中国接触，而不是选择孤立的方式。他说，脱钩是一条错路。中德两国外长当天举行了视频会议。

Belgien Brüssel | Heiko Maas im Gespräch mit Pressevertretern

马斯与王毅本周三举行了线上会议

（德国之声中文网）德国外交部长马斯（Heiko Maas）与中国外长王毅举行线上会议前夕表示：“在欧盟，我们一直把中国称为合作伙伴、竞争对手和系统性竞争对手……在所有这三个方面，我们都需要与北京建立强大、可持续的沟通渠道。脱钩是一条错路。”

北京长期以来坚持认为，尽管国家之间存在分歧，也不应脱离接触。柏林对脱钩的警告与该立场一致。上个月，美国、欧盟、加拿大、英国协调行动，针对中国在新疆迫害维吾尔人的行为对中国实施制裁，北京否认相关指控。

周三王毅同马斯举行了视频磋商。根据中国外交部网站，王毅说，中德关系稳定发展，不仅符合中德、中欧利益，也有利于为世界提供更加积极的预期。作为全方位战略伙伴，中德要始终把握好相互尊重的重要原则和宝贵经验，坚持对话合作的主旋律，对外释放开放合作、互利共赢的积极信号，推动中德关系健康稳定发展。

王毅还强调，中德双方要坚持维护真正的多边主义，加强在联合国和国际事务上的沟通协调和相互支持。中方不赞同重新以意识形态划线，搞新的集团对抗，更反对搞“小圈子”，鼓吹“新冷战”，甚至基于虚假信息任意实施单边制裁。

DW.COM

世界维吾尔代表大会主席艾沙指责德国政府在新疆问题上不愿公开批评中国，他敦促柏林要采取明确立场。在《世界报》上发表的客座文章中他还提到在新疆有业务的德国公司，称其为侵犯人权的帮凶。

在中欧关系因涉及人权问题的相互制裁急转直下后，本周三（4月7日）中国领导人习近平与德国总理默克尔通电话。这一接触传达了怎样的信号？

外界关注欧中投资协议是否会受到双边相互制裁影响，欧盟取消23日相关讨论以回应制裁。而在欧盟共同行动后，德国各界的立场也更明显。

马斯表示，德方高度重视对华关系，愿以德中建交50周年为契机，为双方合作设计更多积极议程，推进双边关系进一步发展。德方认为，“脱钩”不符合任何一方利益，愿同中方就多边和国际事务保持紧密协调沟通，共同应对全球性问题和挑战。他还表示，德方愿同中方一道，共同筹备好新一轮德中政府磋商。愿增进双方各领域对话，在尽快恢复人员往来、抗疫、气候变化、人文交流等领域加强务实合作。

  • Mercator Institut für China-Studien Logo

    聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人

    MERICS：继续使命 不忘初心

    有四家机构上了中方制裁名单，分别是欧盟理事会政治与安全委员会、欧洲议会人权分委会、丹麦民主联盟基金会和德国墨卡托中国研究中心。其中墨卡托中国研究中心（MERICS）作为一家智库，尤其受关注。中国官媒《环球时报》总编胡锡进发文称，切断该机构与中国的联系，“意味着该研究中心的调研渠道难以为继，影响力将受沉重打击”。该德国智库发声明回应称，对中方决定感到非常遗憾，同时拒绝这些指控。“作为一家独立研究机构，我们致力于增进对于中国更好、更多元的了解。我们将继续通过提供基于事实的分析来追求这一使命，即使在困难时期也以创造交流和对话的机会为目标”。

  • Hamburg-Summit China-Meets-Europe Reinhard Bütikofer

    聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人

    彼蒂科菲尔：中国会搬起石头砸自己的脚

    遭到中方制裁的欧方人员还包括8名政界人士和2名学者。首当其冲的是来自德国绿党的欧洲议会议员彼蒂科菲尔（Reinhard Bütikofer）。他也是欧洲议会对华关系小组的负责人，曾多次在新疆、香港等问题上对北京提出严厉指控。在得知自己受中方制裁后，彼蒂科菲尔称中方的制裁“荒谬”，指中国如今试图在海外压制言论自由、恐吓批评者，“但这只会适得其反，用中国的谚语说就是搬起石头砸自己的脚”。

  • Europaparlament in Straßburg | Michael Gahler, CDU-Europaabgeordneter

    聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人

    盖勒：不会放弃倡导民主和人权

    盖勒（Michael Gahler）是另一名受到中方制裁的德国籍欧洲议会议员，这位基民盟人士也是欧洲人民党议会党团安全政策发言人。在得知自己受到中方制裁后，盖勒发声明称，表示这会让欧盟与中国的对话变得更艰难，这令人非常遗憾。“无论如何，我不会放弃倡导人权与民主。此外，我也怀疑，我作为欧洲议会友台小组主席的身份，在北京的（制裁）决定中也起了一定作用“。

  • Raphaël Glucksmann

    聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人

    格鲁克斯曼：制裁是荣誉勋章

    受到中方制裁的还有来自法国的社民党籍欧洲议会议员格鲁克斯曼（Raphaël Glucksmann），他也是欧洲议会外交事务委员会以及欧洲议会人权分委会的成员，而后者作为机构同样出现在这次的中方制裁名单上。在中方宣布制裁后，格鲁克斯曼在推特上说，这些制裁是他的“荣誉勋章”，他还会继续抗争！

  • EU Außenminister Treffen in Brüssel Josep Borrell

    聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人

    欧洲议会：中方制裁“不可接受”

    除了上述三人外，受到制裁的欧洲议会议员还包括来自匈牙利的库楚克（Ilhan Kyuchyuk）、斯洛伐克议员莱克斯曼（Miriam Lexmann）。另外，荷兰议会议员舍尔茨玛（Sjoerd Wiemer Sjoerdsma）、比利时议会议员科格拉蒂（Samuel Cogolati）以及立陶宛议会议员萨卡利埃内（Dovile Sakaliene）也在制裁名单上。欧盟外交政策负责人博雷尔（图）和欧洲议会主席萨索利 (David Sassoli)已经表态支持这些议员，称中方此举“令人不可接受”。

  • Belgien l Videokonferenz zu Investitionsabkommen zwischen EU und China

    聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人

    危及欧中投资协议？

    比利时绿党籍议员科格拉蒂（Samuel Cogolati）在得知自己受制裁后，发推特表示会继续捍卫民主和人权。他还转发了比利时外交部长强烈谴责中方制裁的声明，以及另外一位来自比利时的欧洲议会议员维霍夫斯塔（Guy Verhofstadt）的推特，其中称中方的制裁“终结了欧中投资协议”。欧洲议会原定于3月23日审议欧中投资协议，该计划因最新发展而被临时取消。

  • Adrian Zenz, AWM gGmbH, ehemals Akademie für Weltmission

    聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人

    郑国恩：望德国也像法国一样强硬表态

    中方制裁名单上除了五位欧洲议会议员、三位欧盟国家议员外，还包含两名学者，分别是德国研究新疆问题的学者郑国恩（Adrian Zenz）和瑞典学者叶必扬（Björn Jerdén）。对于中方制裁，郑国恩（图）在推特上表示，希望柏林也能够为受到制裁的德国政治家、学者和智库发声，强调法国政府发出了措辞严厉的声明，谴责中方所作所为。目前，法国和荷兰已经召见了驻该国的中国大使。

  • Screenshot Twitter Account Björn Jerden

    聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人

    欧洲权威学者集体声援

    瑞典学者叶必扬（Björn Jerdén）是瑞典国际问题研究所中国中心的负责人。瑞典国际问题研究所3月23日对中国制裁其学者叶必扬的做法表示谴责。3月25日，该研究所刊登了欧洲30多家国际事务研究所所长的联署声明，表达在目前“困难时期，将学术研究人员和民间机构拉入当前的紧张情势而深感遗憾”，“将站在我们同事的一边”，对这次被中方制裁的人员和机构进行声援。叶必扬本人在推特上转发了相关消息。他也表示现在研究中国问题的难度越来越大，这令人遗憾。


根据新浪新闻报道，两国外长会晤是中德政府磋商机制的一部分。该机制2011年启动，双方政府首脑和部长参加，通常在德国和中国轮流举行。受疫情影响，今年的政府磋商改为线上举行。

上周，美国总统拜登(Joe Biden)会见了日本首相菅义伟(Yoshihide Suga)，这是他上任以来首次在白宫举行面对面会议。两位领导人都表示，他们对香港和新疆的人权状况表示严重关切。

路透社等

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