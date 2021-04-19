德外长警告：与中国脱钩将是错误的做法

（德国之声中文网）德国外交部长马斯（Heiko Maas）与中国外长王毅举行线上会议前夕表示：“在欧盟，我们一直把中国称为合作伙伴、竞争对手和系统性竞争对手……在所有这三个方面，我们都需要与北京建立强大、可持续的沟通渠道。脱钩是一条错路。”

北京长期以来坚持认为，尽管国家之间存在分歧，也不应脱离接触。柏林对脱钩的警告与该立场一致。上个月，美国、欧盟、加拿大、英国协调行动，针对中国在新疆迫害维吾尔人的行为对中国实施制裁，北京否认相关指控。

周三王毅同马斯举行了视频磋商。根据中国外交部网站，王毅说，中德关系稳定发展，不仅符合中德、中欧利益，也有利于为世界提供更加积极的预期。作为全方位战略伙伴，中德要始终把握好相互尊重的重要原则和宝贵经验，坚持对话合作的主旋律，对外释放开放合作、互利共赢的积极信号，推动中德关系健康稳定发展。

王毅还强调，中德双方要坚持维护真正的多边主义，加强在联合国和国际事务上的沟通协调和相互支持。中方不赞同重新以意识形态划线，搞新的集团对抗，更反对搞“小圈子”，鼓吹“新冷战”，甚至基于虚假信息任意实施单边制裁。

马斯表示，德方高度重视对华关系，愿以德中建交50周年为契机，为双方合作设计更多积极议程，推进双边关系进一步发展。德方认为，“脱钩”不符合任何一方利益，愿同中方就多边和国际事务保持紧密协调沟通，共同应对全球性问题和挑战。他还表示，德方愿同中方一道，共同筹备好新一轮德中政府磋商。愿增进双方各领域对话，在尽快恢复人员往来、抗疫、气候变化、人文交流等领域加强务实合作。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 MERICS：继续使命 不忘初心 有四家机构上了中方制裁名单，分别是欧盟理事会政治与安全委员会、欧洲议会人权分委会、丹麦民主联盟基金会和德国墨卡托中国研究中心。其中墨卡托中国研究中心（MERICS）作为一家智库，尤其受关注。中国官媒《环球时报》总编胡锡进发文称，切断该机构与中国的联系，“意味着该研究中心的调研渠道难以为继，影响力将受沉重打击”。该德国智库发声明回应称，对中方决定感到非常遗憾，同时拒绝这些指控。“作为一家独立研究机构，我们致力于增进对于中国更好、更多元的了解。我们将继续通过提供基于事实的分析来追求这一使命，即使在困难时期也以创造交流和对话的机会为目标”。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 彼蒂科菲尔：中国会搬起石头砸自己的脚 遭到中方制裁的欧方人员还包括8名政界人士和2名学者。首当其冲的是来自德国绿党的欧洲议会议员彼蒂科菲尔（Reinhard Bütikofer）。他也是欧洲议会对华关系小组的负责人，曾多次在新疆、香港等问题上对北京提出严厉指控。在得知自己受中方制裁后，彼蒂科菲尔称中方的制裁“荒谬”，指中国如今试图在海外压制言论自由、恐吓批评者，“但这只会适得其反，用中国的谚语说就是搬起石头砸自己的脚”。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 盖勒：不会放弃倡导民主和人权 盖勒（Michael Gahler）是另一名受到中方制裁的德国籍欧洲议会议员，这位基民盟人士也是欧洲人民党议会党团安全政策发言人。在得知自己受到中方制裁后，盖勒发声明称，表示这会让欧盟与中国的对话变得更艰难，这令人非常遗憾。“无论如何，我不会放弃倡导人权与民主。此外，我也怀疑，我作为欧洲议会友台小组主席的身份，在北京的（制裁）决定中也起了一定作用“。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 格鲁克斯曼：制裁是荣誉勋章 受到中方制裁的还有来自法国的社民党籍欧洲议会议员格鲁克斯曼（Raphaël Glucksmann），他也是欧洲议会外交事务委员会以及欧洲议会人权分委会的成员，而后者作为机构同样出现在这次的中方制裁名单上。在中方宣布制裁后，格鲁克斯曼在推特上说，这些制裁是他的“荣誉勋章”，他还会继续抗争！

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 欧洲议会：中方制裁“不可接受” 除了上述三人外，受到制裁的欧洲议会议员还包括来自匈牙利的库楚克（Ilhan Kyuchyuk）、斯洛伐克议员莱克斯曼（Miriam Lexmann）。另外，荷兰议会议员舍尔茨玛（Sjoerd Wiemer Sjoerdsma）、比利时议会议员科格拉蒂（Samuel Cogolati）以及立陶宛议会议员萨卡利埃内（Dovile Sakaliene）也在制裁名单上。欧盟外交政策负责人博雷尔（图）和欧洲议会主席萨索利 (David Sassoli)已经表态支持这些议员，称中方此举“令人不可接受”。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 危及欧中投资协议？ 比利时绿党籍议员科格拉蒂（Samuel Cogolati）在得知自己受制裁后，发推特表示会继续捍卫民主和人权。他还转发了比利时外交部长强烈谴责中方制裁的声明，以及另外一位来自比利时的欧洲议会议员维霍夫斯塔（Guy Verhofstadt）的推特，其中称中方的制裁“终结了欧中投资协议”。欧洲议会原定于3月23日审议欧中投资协议，该计划因最新发展而被临时取消。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 郑国恩：望德国也像法国一样强硬表态 中方制裁名单上除了五位欧洲议会议员、三位欧盟国家议员外，还包含两名学者，分别是德国研究新疆问题的学者郑国恩（Adrian Zenz）和瑞典学者叶必扬（Björn Jerdén）。对于中方制裁，郑国恩（图）在推特上表示，希望柏林也能够为受到制裁的德国政治家、学者和智库发声，强调法国政府发出了措辞严厉的声明，谴责中方所作所为。目前，法国和荷兰已经召见了驻该国的中国大使。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 欧洲权威学者集体声援 瑞典学者叶必扬（Björn Jerdén）是瑞典国际问题研究所中国中心的负责人。瑞典国际问题研究所3月23日对中国制裁其学者叶必扬的做法表示谴责。3月25日，该研究所刊登了欧洲30多家国际事务研究所所长的联署声明，表达在目前“困难时期，将学术研究人员和民间机构拉入当前的紧张情势而深感遗憾”，“将站在我们同事的一边”，对这次被中方制裁的人员和机构进行声援。叶必扬本人在推特上转发了相关消息。他也表示现在研究中国问题的难度越来越大，这令人遗憾。



根据新浪新闻报道，两国外长会晤是中德政府磋商机制的一部分。该机制2011年启动，双方政府首脑和部长参加，通常在德国和中国轮流举行。受疫情影响，今年的政府磋商改为线上举行。

上周，美国总统拜登(Joe Biden)会见了日本首相菅义伟(Yoshihide Suga)，这是他上任以来首次在白宫举行面对面会议。两位领导人都表示，他们对香港和新疆的人权状况表示严重关切。

路透社等

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