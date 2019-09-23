德外长联大发言：赞合作、批单边主义   

（德国之声中文网）德国联邦外长马斯（Heiko Maas）在纽约联合国大会上发言时强调指出，谁要是热爱自己的国家，就要致力于开展合作。"只有这样，我们大家才能有未来。可持续的外交政策，就是多边外交政策"。 联邦外长马斯指出："对于全球化、数字化、移民或人为的气候变化问题，我们只能给予共同的答复。"

马斯在讲话中间接批评了美国总统特朗普或巴西国家元首博尔索纳罗（Jair Bolsonaro）的政策。这位社民党政治家表示,可持续性是一种外交政策，"它以有约束力的协议作为基础，而不是以牺牲他人为代价的快速交易"。此外，与人合作并非是"背叛自己的国家"，而是为所有国家的繁荣创造条件。特朗普此前在联合国大会上发表讲话时曾表示，未来属于爱国者。

目前马斯正代表德国出席联合国大会。他宣布参加该会议的主要目标是加强国际合作。为此他呼吁成立了一个"多边主义者联盟"，本周四将首次举行较大规模的会议。这个原计划作为一个松散网络的小组由来自50多个国家的代表组成。其目的旨在加强现有的国际协定，促进国际机构的改革，并在仍需要国际监管的地方开展更紧密的合作。

向伊朗再次发出呼吁

马斯在讲话中还呼吁伊朗继续与美国开展对话，但不要提"不现实的先决条件"。马斯说，这是缓和两国之间关系的唯一方法。马斯坚信："只有在不提不切实际的先决条件的情况下，这种对话才行得通"。伊朗总统鲁哈尼（Hassan Rohani）此前曾在讲话中将取消美国制裁作为与特朗普进行对话的条件。他说："这是在与一个敌人进行谈判。他试图将苦难、压力和制裁作为武器，迫使伊朗屈服。"

最近几个月来，美伊两国之间的紧张局势持续加剧，甚至存在着爆发战争的危险。去年美国退出了伊朗核协议，理由是核协议的落实远远不够。现在，美国对伊朗实行的政策是："最大限度地施加压力"和"最大限度地实行制裁"。最近，华盛顿对伊朗政府官员实施了进一步的入境禁令。甚至连其直系亲属也不得进入美国。

李京慧 / 叶宣 （法新社、德新社）