德外长：欧盟预计将对华实施人权制裁

（德国之声中文网）据路透社消息，中国驻欧盟使团团长张明在一次网络会议上表示，中国反对干涉别国内政，反对制裁，反对毫无根据的指责 。他说，“我们希望对话，而不是对抗。我们希望欧盟三思而行。”

中国驻欧盟使团团长张明去年5月参加欧盟视频会议

上周五传来消息称，欧盟成员国代表在冗长的讨论后于上周四初步同意动用去年底通过的欧版《马格尼茨基法》制裁机制，对涉及侵犯新疆维族权利的个人和实体进行包括旅行禁令和资产冻结在内的制裁。由于匈牙利政府带头反对制裁方案，成员国直至上周四中午才达成协议。

据悉，该动议预计将在3月22日举行的欧盟外长理事会会议上获得通过。将受到制裁的个人和实体被列入了一份涉嫌侵犯人权者国际名单，其中包括4名中国官员和一个中国实体。名单上还有来自俄罗斯、朝鲜和南苏丹共和国等国的侵犯人权者。

欧盟就89六四事件针对中方的制裁如今只剩下武器禁运。德国外长马斯本周一表示，他认为欧盟将就对中国实施人权制裁达成一致。他说：“通过人权制裁，我们创造了惩罚侵犯人权行为的机会，我们显然想利用这一机制。”

美国的制裁与定性

中国自2017年以来在新疆大规模设立所谓再教育营，据估计先后拘押维族等少数民族超过100万人。2019年12月，新疆当地政府宣布所有学员已“结业”，但仍有很多海外维吾尔人反映家人被拘。人权组织指责中国在新疆剥夺宗教自由、实施全民监控、文化同化、强制节育等政策。

新疆党委书记陈全国

去年7月，美国政府以涉及重大人权侵犯为由，将四名中国政府官员以及中国新疆地区公安厅列入制裁名单。这四名官员是新疆党委书记陈全国丶前新疆政法委书记朱海仑丶新疆公安厅厅长王明山及前新疆公安厅党委书记霍留军。

美国国务院今年1月发表声明，称中国政府在新疆犯下“种族灭绝和反人类罪”。今年2月，加拿大和荷兰议会先后通过动议，认定中国当局在新疆压迫少数族群的做法为“种族灭绝”。

欧盟和中国互为重要贸易伙伴，但过去几年里，有关新疆所发生的侵犯人权的行径以及香港问题造成欧中关系一再出现紧张。经过7年谈判，欧中去年12月达成了全面投资协定，但尚需欧洲议会和欧盟各国的批准。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 “再教育营” 中国自2017年起在新疆大规模设立所谓再教育营，拘押维吾尔族等少数民族。德国独立学者郑国恩（Andrian Zenz）的研究首先披露了这一现象。国际媒体从2018年初开始对此报道，逐渐揭示有关拘禁营内强制劳动、虐待、洗脑等侵犯人权的做法。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 “去极端化” 中国官方称这些教育营为“职业培训中心”，其目的是杜绝极端主义、为维吾尔人提供就业技能。2019年12月9日，新疆自治区政府主席雪克来提扎克尔宣布，所有学员已经“结业”，开始新生活。但仍有很多海外维吾尔人反映家人被拘禁。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 系统性侵权的指责 人权组织还指责中国在新疆实施全民监控、文化同化、剥夺宗教自由、强推节育以控制人口增长等措施。北京始终否认所有对新疆侵权行为的指控。2020年，中国领导人习近平还曾宣称中国的治疆政策“完全正确”、“成果显著”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 向国际刑事法院提告 2020年7月6日，两个流亡海外的维吾尔人团体委托律师向海牙国际刑事法院递交诉状，控告中国政府犯下"种族灭绝"和"反人类"罪行，并提交了有关证据。中国领导人习近平也名列被告。海牙国际刑事法院的任务是为种族灭绝、战争罪行和其他暴行的受害者伸张正义。但中国不承认其管辖权。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 土耳其：从谴责到沉默 在相当长的时期内，土耳其总理埃尔多安一直对中国对待穆斯林少数民族的方式提出强烈批评，甚至在2009年新疆发生骚乱后谴责中国对维吾尔人进行'种族灭绝'。据报道，当时有很多维吾尔人逃亡到土耳其。然而从2016年开始情况发生变化。随着中国与土耳其的经济关系升温，埃尔多安政府不再批评中国的少数民族政策。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 美国：新政府接过既成事实 2021年1月19日，在特朗普卸任前一天，美国时任国务卿蓬佩奥称中国迫害维吾尔人的作法已犯下“种族灭绝与反人类罪”。继任国务卿布林肯 (Antony Blinken) 在19日的确认听证会上向参议院外交关系委员会表示，他同意蓬佩奥称中国迫害维吾尔人之举为种族灭绝的声明。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 国际法概念 美国“外交政策”杂志网站2月19日报道，美国国务院法律顾问办公室于年初得出结论认为，中国对新疆维吾尔族的大规模监禁和强迫劳动属于反人类罪行，但没有足够证据证明中国在新疆进行了“种族灭绝”行为。报道援引人权观察组织国际司法专家Richard Dicker说，“种族灭绝是很难在法庭上证明的”，因必须确认犯罪者“有非常明确的意图“，“基于某个群体的宗教，种族或民族背景，消灭全部或部分人口”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 英国首相：是法律问题 英国首相约翰逊认为，“认定种族灭绝是法律问题，但我可以说，我认为新疆正在发生的事、针对维族人发生的事极其令人憎恶。”英国下院已否决疑似针对中国的“种族灭绝修正案”。 假如该案通过，英国将以法律形式禁止同犯有种族灭绝罪行的国家签署自贸协定。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 加拿大：国会通过、政府弃权 加拿大国会2月22日以266比0的票数通过一项动议，认定中国在新疆对维吾尔人进行种族灭绝。加拿大总理特鲁多和大多数内阁成员则投了弃权票。特鲁多一直不愿将中国对新疆维吾尔族人的做法定性为种族灭绝，称该词“极其沉重”，并表示在做决定前需要进一步审查。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 呼吁调查 英国外交大臣拉布（Dominic Raab）2月22日在联合国人权理事会发言中指出，酷刑、强制劳工以及强制节育等都在中国的新疆以“工业化规模”发生。拉布呼吁，联合国人权高级专员巴切莱（Michelle Bachelet）或其他独立专家应“立即和不受限制”地进入新疆，人权理事会应该就此事做出一项决议。中国外长王毅对此则回应称欢迎联合国人权高专访问新疆：“新疆地区的大门始终是敞开的”。



乐然/叶宣（德新社、路透社）

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