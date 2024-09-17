德外长承诺向乌克兰追加1亿欧元援助

俄罗斯对乌克兰基础设施的攻击导致当地能源供应出现问题，德国外长贝尔博克周二承诺向乌克兰追加1亿欧元的冬季援助。

（德国之声中文网）德国外长贝尔博克承诺向乌克兰追加1亿欧元（约1.11亿美元）的冬季援助，以应对俄罗斯对该国基础设施的持续攻击。

贝尔博克周二（9月17日）在摩尔多瓦首都基希讷乌的一次会议上表示，对乌克兰的支持"也是对摩尔多瓦和整个欧洲民主的支持"。此次会议旨在为乌克兰邻国、较小国家摩尔多瓦鼓动支持。

贝尔博克说："本地人民最担心的是，如果乌克兰陷落，摩尔多瓦将是下一个倒下的国家。"

俄罗斯对乌克兰基础设施的攻击导致能源供应出现问题，并使该国一些地区的居民在冬季来临之际缺乏水和取暖设施。

贝尔博克指责莫斯科企图"让乌克兰人民的生活变得尽可能糟糕"。

贝尔博克还表示，俄罗斯总统普京也希望看到摩尔多瓦崩溃："他得到了相反的结果。摩尔多瓦和乌克兰一样，现在是欧盟候选成员国。"

她表示，目前的紧迫任务是进一步稳定摩尔多瓦。

贝尔博克在访问摩尔多瓦期间与该国总统桑杜进行了会谈。

周二下午，贝尔博克计划访问基希讷乌的一个战略通信中心，该中心致力于对抗虚假信息和宣传。

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（德新社）

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