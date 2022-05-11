德外长感染新冠病毒 外访计划被打乱

（德国之声中文网）德国外交部长贝尔博克（ Annalena Baerbock ）刚开始访问巴基斯坦，新冠快速检测结果呈阳。她不得不取消所有日程安排。随同访问巴基斯坦的外交部发言人伯格尔（ Christofer Burger ）周二（６月７日）在该国首都伊斯兰堡做了这一通报。贝尔博克外长原计划在巴逗留至周三，之后继续前往希腊和土耳其。

伯格尔透露，这位绿党籍政治家在午餐时感觉自己尝不出任何味道，接受快筛检测发现结果呈阳性。她家中上周六有一人检测呈阳。不过，她几乎没有和这名家人有过接触，并从那时起不断接受检测。周二早上，快速测试结果尚呈阴。这位发言人宣布："所有访问安排现在都已取消。”

这位发言人补充说，有关回程的安排的进一步信息将在未来几小时内提供。访巴之初，贝尔博克周二上午会晤了巴外长扎尔达里（ Bilawal Bhutto Zardari ），会谈重点是邻国阿富汗局势。2021年夏，伊斯兰激进分子塔利班重新掌权后，巴基斯坦在需要保护的阿富汗人离境问题上发挥了核心作用。贝尔博克的新冠感染事件会给扎尔达里带来什么后果，尚不清楚。

鉴于进一步日程安排取消，原定同巴新政府首脑谢里夫（ Shehbaz Sharif ）以及该国军队领导人卡马尔·贾韦德·巴杰瓦（ Qamar Javed Bajwa ）的会晤也被取消。根据原计划，贝尔博克外长将于周四与希腊政府以及民间社会代表会谈；周五在土耳其举行多个会谈，其中包括与土外长及民间社会和商业界的代表会面。

安卡拉和雅典之间政治关系紧张。这两个北约成员国在天然气、领土、移民和其他问题上意见分歧。土耳其是唯一反对芬兰和瑞典加入西方军事联盟的北约成员国。安卡拉指控这两国支持遭禁的库尔德工人党和叙利亚的库尔德民兵组织，对土耳其的国家安全构成威胁。

（德新社，路透社）

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