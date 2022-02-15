德外长呼吁联合国人权高专办发表新疆人权报告

（德国之声中文网）据美联社报道，德国外长贝尔博克（Annalena Baerbock）周四（3月3日）呼吁联合国人权高专办发布一份有关维吾尔少数民族在中国处境的报告。

在日内瓦举行的联合国人权理事会会议上，贝尔博克通过视频连线的形式发表讲话指出，联合国人权高专办需要“更多的透明度”。

她说：“我们鼓励人权高专办发表你们有关维吾尔穆斯林群体成员被拘押的报告，我们也呼吁北京允许不受限制的访问（新疆地区）。”

此前，美国国务卿布林肯也曾在周二对人权高专办发表演讲时表示，中国“持续在新疆实施种族灭绝以及反人类罪行”。他提到有关约一百万维吾尔人被关押，其中一部分被强迫劳动

的报道。北京对这些报道提到的内容表示否认。

布林肯呼吁联合国人权高专办发表有关相关局势的调查报告。

据日内瓦外交人士透露，有关新疆问题的调查报告早在数月前就已经撰写完成或者是接近完成，但是报告始终未对外发布。联合国人权事务高级专员巴切莱特（Michelle Bachelet）的办公室已经承认了报告发布的延迟。

此前中国外长王毅也于2月28日以视频连线形式出席了联合国人权理事会第49届会议高级别会议，他在演讲中介绍了新疆的发展，强调新疆地区平均每530位穆斯林就拥有一座清真寺，这一比例比很多西方国家和穆斯林国家都要高。

王毅强调，所谓“种族灭绝”、“强迫劳动”、“宗教压迫”完全是编造出来的谎言。

王毅说：“新疆的大门是敞开的，我们欢迎不带偏见的各国人士到新疆参访交流。中方也欢迎联合国人权高专巴切莱特女士近期访华并参访新疆。”

（美联社、路透社）

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