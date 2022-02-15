 德外长呼吁联合国人权高专办发表新疆人权报告 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.03.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

德外长呼吁联合国人权高专办发表新疆人权报告

在通过视频连线参加人权理事会会议时，德国外长贝尔博克呼吁人权高专办发表有关新疆人权的报告。据日内瓦外交人士透露，相关调查报告数月前就已经完成但却延迟了发布。贝尔博克表示，人权高专办需要“更多透明度”。

USA Annalena Baerbock UN Vollversammlung

资料照片：贝尔博克3月1日在联合国大会上

（德国之声中文网）据美联社报道，德国外长贝尔博克（Annalena Baerbock）周四（3月3日）呼吁联合国人权高专办发布一份有关维吾尔少数民族在中国处境的报告。 

在日内瓦举行的联合国人权理事会会议上，贝尔博克通过视频连线的形式发表讲话指出，联合国人权高专办需要“更多的透明度”。

她说：“我们鼓励人权高专办发表你们有关维吾尔穆斯林群体成员被拘押的报告，我们也呼吁北京允许不受限制的访问（新疆地区）。”

China Urumqi Uiguren am Islamischen Institut Xinjiang

2021年4月，政府组织外国记者参观乌鲁木齐的伊斯兰教经学院课堂

此前，美国国务卿布林肯也曾在周二对人权高专办发表演讲时表示，中国“持续在新疆实施种族灭绝以及反人类罪行”。他提到有关约一百万维吾尔人被关押，其中一部分被强迫劳动

DW.COM

联合国秘书长古特雷斯周六同中国国家主席习近平会晤后表示，双方有可能会就人权事务专员实地访问新疆一事达成共识。

联合国人权事务高级专员巴切莱特希望在未来几周内公布其关于新疆局势的报告。巴切莱特原先计划今年能够访华调查，但发言人科尔维尔称，联合国与中国之间的访华事宜谈判「没有具体进展」。

国际人权组织人权观察今天发表《2022世界人权报告》，对全世界近100个国家的人权实践进行检视。报告涉及中国的部分指出，“中国政府对国内加强镇压，对国外则利用‘人质外交’和激化对立的‘战狼外交’，导致其人权纪录遭到国际抵制”。

在北京冬奥会开幕几天前，日本国会众议院通过了一项对中国“严重人权状况”表达关注的决议，并敦促首相领导的政府采取相应措施。

的报道。北京对这些报道提到的内容表示否认。

布林肯呼吁联合国人权高专办发表有关相关局势的调查报告。

据日内瓦外交人士透露，有关新疆问题的调查报告早在数月前就已经撰写完成或者是接近完成，但是报告始终未对外发布。联合国人权事务高级专员巴切莱特（Michelle Bachelet）的办公室已经承认了报告发布的延迟。

此前中国外长王毅也于2月28日以视频连线形式出席了联合国人权理事会第49届会议高级别会议，他在演讲中介绍了新疆的发展，强调新疆地区平均每530位穆斯林就拥有一座清真寺，这一比例比很多西方国家和穆斯林国家都要高。

王毅强调，所谓“种族灭绝”、“强迫劳动”、“宗教压迫”完全是编造出来的谎言。

王毅说：“新疆的大门是敞开的，我们欢迎不带偏见的各国人士到新疆参访交流。中方也欢迎联合国人权高专巴切莱特女士近期访华并参访新疆。”

（美联社、路透社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Stephan Wollenstein, CEO der Volkswagen Group China, präsentiert den ID 6 SUV während einer Einführungsveranstaltung auf der internationalen Automesse Auto Shanghai 2021 . Volkswagen enthüllte den für China gefertigten elektrischen Stadtgeländewagen ID.6 Crozz vor der Eröffnung der Shanghai Auto Show. +++ dpa-Bildfunk +++

德语媒体：德国汽车与新疆人权 15.02.2022

新疆恶劣的人权记录受到持续关注，而在新疆开设有工厂的德国大众也因此成为众矢之的。尽管大众坚决否认其新疆工厂中存在强制劳动等问题，但德国政府和欧盟还是决定要对大众展开深入的调查。

(220205) -- BEIJING, Feb. 5, 2022 (Xinhua) -- Chinese President Xi Jinping meets with United Nations Secretary-General Antonio Guterres, who came to China for the opening ceremony of the Beijing 2022 Olympic Winter Games, at the Great Hall of the People in Beijing, capital of China, Feb. 5, 2022. (Xinhua/Shen Hong)

古特雷斯：中国应允许人权专员对新疆开展"可信访问" 07.02.2022

联合国秘书长古特雷斯周六同中国国家主席习近平会晤后表示，双方有可能会就人权事务专员实地访问新疆一事达成共识。

BEIJING, CHINA - FEBRUARY 20: A firework display is seen above the stadium during the Beijing 2022 Winter Olympics Closing Ceremony on Day 16 of the Beijing 2022 Winter Olympics at Beijing National Stadium on February 20, 2022 in Beijing, China. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

火炬熄灭："非同寻常"的北京冬奥会宣告闭幕 20.02.2022

为期17天的北京冬奥会，2月20日正式落下帷幕，当地时间晚八点中国国家体育场"鸟巢"中举行了盛大的闭幕仪式。

广告

媒体看中国

USA I Ukraine-Konflikt - Vereinten Nationen

德语媒体：俄乌危机中，中国打错了算盘

乌克兰危机爆发前后，中国多次宣称，包括乌克兰在内的、任何国家的主权和领土完整都不容侵犯，但联合国谴责俄罗斯侵略乌克兰的决议案表决中，中国却又投了弃权票。  