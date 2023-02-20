德外长吁中国勿供俄武器 欧盟：等于跨越红线

（德国之声中文网）据法新社报道，欧盟外交事务高级代表博雷利（Josep Borrell）透露，自己在刚刚过去的周末与中国中央外事办主任王毅会晤时已经明确表示，如果中国真的向俄罗斯提供致命武器，“对于我们来说就是跨越了红线”。

在布鲁塞尔参加欧盟外长会议之前，博雷利对媒体记者表示：“他（王毅）告诉我，他们没有这样做，他们也没有这样的计划。但是我们将会保持警惕。”

据路透社引述，德国外长贝尔博克（Annalena Baerbock）周一（2月20日）說，幕安会期间她也有告诉中国外交官，中国有责任维护世界和平，绝不可运送任何武器或所谓的「军商二用」产品给俄罗斯。

在周一举行的欧盟外长会议上，各国将商议针对俄罗斯的更多制裁。据悉，欧盟计划在2月24日俄罗斯入侵乌克兰一周年之际，出台第十个制裁俄罗斯的一揽子计划，其中可能包括对于电子产品、特种车辆和机械零部件的贸易限制。

与此同时，卢森堡外交大臣阿瑟伯恩（Jean Asselborn）发出警告，如果中国向俄罗斯提供武器，那么欧盟将不得不对中国采取制裁，这将会造成欧中关系的重大转变，而且中国预计在本周发布的政治解决乌克兰问题的立场文件也会在可信度方面大打折扣。

博雷利在慕尼黑安全会议期间与王毅会晤

北京否认布林肯指控

周一，中国外交部发言人汪文斌在例行记者会上就布林肯有关“中国考虑向俄罗斯提供武器”的表态做出了回应。他在回答记者有关提问时说，是美国在不断地向战场上输送武器，而不是中国。他敦促美国“认真反省自己的所作所为”，停止推卸责任和散播虚假信息。

他还补充道，对于国际社会来说，谁在呼吁对话和争取和平，谁在火上浇油、趁火打劫，是非常清楚的。

汪文斌在例行记者会上还表示，中方即将发布的有关乌克兰问题立场文件将会重申一些重要主张，包括各国主权和领土完整都应得到尊重，联合国宪章宗旨原则都应得到遵守，各国合理安全关切都应得到重视，一切有利于和平解决危机的努力都应得到支持。

美国国务卿布林肯在慕尼黑安全会议上

布林肯在出席慕尼黑安全会议期间，与王毅进行了会谈，他警告中国，如果中方向俄罗斯入侵乌克兰提供实质援助，“后果将不堪设想”，并将会为中美关系带来严重问题。会后，布林肯在接受哥伦比亚广播公司（CBS）采访时表示：“根据掌握到的消息，我们现在担心的是，他们（中国）正考虑（向俄罗斯）提供致命性支持。”他没有透露进一步的细节以及相关证据。

有关这方面的确凿信息，德国联邦政府发言人表示，德方没有获知任何中国可能计划军援俄罗斯的信息，但是已经注意到布林肯的言论，并且在“某种程度上担心这可能成为现实”。此前，德国总理肖尔茨在和王毅会谈时曾表示，对中方目前没有向俄罗斯提供杀伤性武器表示赞赏。

（法新社、路透社、德意志广播电台等）

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