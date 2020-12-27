德外长：“主权高于美国意愿”

德国联邦外交部长马斯近日在接受德新社采访时表示，虽然白宫即将易主，但是在同美国方面有关北溪二号天然气管道的争议以及德国军费开支比例等问题上，德国都不会改变立场。
（德国之声中文网）联邦德国外长马斯对德新社表示，“如果我们所理解的主权只意味着，未来我们只做华盛顿希望的事情，则我们大可不必奢谈欧洲主权。”论及明年1月20日拜登将取代特朗普就职美国下届总统，这位社民党政治家强调：“联邦政府不改变有关北溪二号的立场”。
全长1200公里的这条从俄罗斯通往德国的海底输气管道已完成94%。但美国仍试图假手制裁终止该项目，并也威胁参与该项目的德国企业。美方解释称，之所以拒绝该项目，是担心，欧洲伙伴们由此会过度依赖俄罗斯天然气。该项目的支持者们则指责华盛顿，不过是为了能向欧洲出售更多美国液化天然气。
与特朗普一样，拜登也拒绝北溪二号。马斯就此指出，即使白宫易主，仍会继续存在某些德美双方对之有不同立场的议题。他强调，“重要的是，我们在处于中心地位的战略和地缘政治问题上有一条共同路线，站在同一边。”
在特朗普4年任期内，因众多争议议题，德美关系降至低点。现在，联邦德国政府有意重启。
特朗普还指控德国对军事的投入过少。在这一问题上，也不能指望拜登改变美方立场。马斯虽表示支持北约的目标，根据这一目标，每个成员国都应将国内生产总值的百分之二用于防务，但他强调，鉴于新冠危机，所有各国都必须重新安排其财政，因此，必须在危机过去后讨论，它对现行路线及目标总的意味着什么。
在接受德新社的采访中，马斯也谈到了德国对北约核威慑的参与。这一参与在他所在的社民党内引起最激烈争议。他表示，他感觉在相关讨论中，众邻国的安全需求未获重视。他指出，“要是说，我们德国希望脱离核参与，则我们也必须顾及这对我们的伙伴们意味着什么。”
他所指的是波兰和波罗的海沿岸国家。这些国家与俄罗斯接壤，感觉受到这个庞大邻国的威胁。在德国莱茵兰-普法尔茨州埃菲尔（Eifel）山区的比歇尔（Büchel）空军基地储藏有约20枚美制核弹。一再有社民党领导成员呼吁将其撤走。在北约内部，“核参与”意味着，在紧急情况下，这些核弹也可能会由联邦德国战机投下。
凝炼/洪沙（德新社）
© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。
美国现任总统特朗普已经宣布“获胜”，其竞选对手拜登也“信心十足”，但现在能够肯定的其实只有一点：短时间内，谁将成为白宫新主人还很难有定论。而与此同时，德国政界已经开始讨论未来德美关系的走向。