德外长：“主权高于美国意愿”

（德国之声中文网）联邦德国外长马斯对德新社表示，“如果我们所理解的主权只意味着，未来我们只做华盛顿希望的事情，则我们大可不必奢谈欧洲主权。”论及明年1月20日拜登将取代特朗普就职美国下届总统，这位社民党政治家强调：“联邦政府不改变有关北溪二号的立场”。

全长1200公里的这条从俄罗斯通往德国的海底输气管道已完成94%。但美国仍试图假手制裁终止该项目，并也威胁参与该项目的德国企业。美方解释称，之所以拒绝该项目，是担心，欧洲伙伴们由此会过度依赖俄罗斯天然气。该项目的支持者们则指责华盛顿，不过是为了能向欧洲出售更多美国液化天然气。

“在中心地缘政治问题上意见一致”

与特朗普一样，拜登也拒绝北溪二号。马斯就此指出，即使白宫易主，仍会继续存在某些德美双方对之有不同立场的议题。他强调，“重要的是，我们在处于中心地位的战略和地缘政治问题上有一条共同路线，站在同一边。”

在特朗普4年任期内，因众多争议议题，德美关系降至低点。现在，联邦德国政府有意重启。



特朗普还指控德国对军事的投入过少。在这一问题上，也不能指望拜登改变美方立场。马斯虽表示支持北约的目标，根据这一目标，每个成员国都应将国内生产总值的百分之二用于防务，但他强调，鉴于新冠危机，所有各国都必须重新安排其财政，因此，必须在危机过去后讨论，它对现行路线及目标总的意味着什么。

“对众邻国的安全需求考虑不足”

在接受德新社的采访中，马斯也谈到了德国对北约核威慑的参与。这一参与在他所在的社民党内引起最激烈争议。他表示，他感觉在相关讨论中，众邻国的安全需求未获重视。他指出，“要是说，我们德国希望脱离核参与，则我们也必须顾及这对我们的伙伴们意味着什么。”

他所指的是波兰和波罗的海沿岸国家。这些国家与俄罗斯接壤，感觉受到这个庞大邻国的威胁。在德国莱茵兰-普法尔茨州埃菲尔（Eifel）山区的比歇尔（Büchel）空军基地储藏有约20枚美制核弹。一再有社民党领导成员呼吁将其撤走。在北约内部，“核参与”意味着，在紧急情况下，这些核弹也可能会由联邦德国战机投下。



凝炼/洪沙（德新社）



© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。