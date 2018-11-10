德外长不满北京政府维族政策

（德国之声中文网）不顾中方"不得干涉内政"的警告，联邦德国外交部长马斯（Heiko Maas）敦促中国政府在涉及维族人权的冲突中表现出更多透明性。为期2天的访华之行伊始，这位社民党政治家强调，德方不能接受再教育营一类做法。

根据未经官方证实的报道，有多达100万的维族人被迫集体生活于再教育营。北京辩护说，此举旨在遏制新疆地区极端主义思潮， 并指控维族人要对恐袭行为负责。

马斯：中方"未剑拔弩张"

近日，中国驻德使馆曾指责联邦议院及联邦政府"粗暴干涉中国内政和主权"。起因是联邦议院的一次辩论，多名议员在发言中谴责中国当局侵犯维族人权利。

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马斯外长在与中国负责贸易事务的刘鹤副总理会晤后透露，"会谈中未出现剑拔弩张场面"。在被问及他是否要求中国当局应允许人权组织调查再教育营时，马斯未置可否，只是表示，保持透明才有意义，为此，应找到一种理性的和客观的方式。

呼吁强化市场开放

有关美中贸易争端，马斯强调，柏林和北京均对结束贸易冲突感兴趣，在相关问题上，欧洲对美国和中国都会采取一致立场。他说，在与中方的会谈中，也将涉及这样的问题：中国如何进一步开放市场，如何更好地保护知识产权。

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设址柏林的墨卡托中国研究中心（Merics）负责人彭轲（Frank Pieke）认为，美中贸易战可能增加德国对中国的影响力。他建议马斯，敦促中国强化开放市场，原因是，中方"目前愿意作出让步，因为，他们突然发现，对世贸体系和欧洲的需要比半年前要大得多。"

稍后，马斯会晤中国经济界人士。2017年，德中双边贸易额度为1860亿欧元，中国连续第二年成为德国最大贸易伙伴，超过荷兰（1770亿）和美国（近1730亿）。

支持纳入中国的《中导协定》后续版

在美国威胁退出与俄罗斯的一个重要裁军协定后，马斯建议谈判达成包括中国在内的更广泛的后续协定。他认为，军备控制和裁军问题应是多边协议的对象。华盛顿指控莫斯科，违反了《中导协定》，并因此要退出。由美国和当时的苏联于1987年达成的该协定禁止制造、拥有射程500至5500公里的陆基核导弹或巡航导弹。

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在马斯外长的访问安排中包括与中国负责外交事务的国务委员杨洁篪会谈。杨是权力巨大的中共中央政治局中的最高外交事务官员，地位高于将于周二会晤马斯的王毅外长。在访华之行的第二天，马斯还将会晤中国国家副主席王岐山。同样主管外交的王岐山被认为是中国党和国家领导人习近平的亲信。

凝炼/石涛（德新社、路透社）