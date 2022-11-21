德外長訪印度 談能源轉型及中國關係

（德國之聲中文網）德新社報導，德國外交部長貝爾博克（Annalena Baerbock）預計週一（12月5日）開始為期兩天的印度之行，討論印度與中國的關係，以及俄羅斯入侵烏克蘭後所引發的全球能源危機。

貝爾博克表示，在中國日益擴張及俄烏戰爭的情勢之下，「我們時代最緊迫的任務，就是遏制氣候危機和維護國際秩序」。

根據德國駐印度大使館發布的新聞聲明，貝爾博克首次正式出訪印度，將先前往悼念印度國父聖雄甘地（Mahatma Gandhi），並與印度外交部長傑森卡爾（Subrahmanyam Jaishankar）會晤，談論中印自2020年邊境衝突以來日益緊張的關係，以及商討德印在永續能源方面的合作。

德國外交部發言人3日表示，印度在擺脫石油、煤炭和天然氣的能源轉型方面，將發揮一定作用。貝爾博克此行也將前往印度首都新德里，參觀其農村地區的可再生能源和永續項目。

此外，貝爾博克也宣布，她將與印度簽署一項人才流動協議，「使我們的人民更容易在該國學習、研究和工作。」

德印關係

印度和德國自2000年以來一直保持著戰略夥伴關係。自2011年以來，兩國每2年即舉行一次政府磋商，地點在德國和印度之間輪流舉辦，最近一次是5月初在柏林舉行。

外界解讀，巴爾博克此次出訪印度，用意即是為後續的德印領導人會面奠定基礎，因為德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）預計將於2023年初訪印。

歐洲對俄羅斯石油出口所製定的「油價上限」將於週一（12月5日）生效。巴爾博克在訪問前給《印度教徒報》的書面答覆中表示，她希望印度能幫助西方對俄羅斯的進行制裁，並遵守對俄羅斯海運出口設定的每桶60美元的價格上限。

她稱印度為「德國的一個自然而成的伙伴」（natural partner），並對印度1日接任20國集團峰會主席表示讚賞。 「作為一個正在崛起的經濟大國和成熟的民主國家，印度既是世界上許多國家的榜樣、也是各國間的橋樑，儘管它在國內面臨許多社會挑戰。」

但德新社指，擁有14億人口的印度，先前才拒絕參與西方國家對俄羅斯的制裁，並對聯合國關於入侵烏克蘭的決議投了棄權票。

值得注意的是，印度和德國已經完成了關於發展合作的政府間會談。據德國駐印度大使館稱，今年5月，德國和印度通過建立「綠色及永續發展夥伴關係」（GSDP）將其合作更新到一個新水平，由印度總理莫迪（Narendra Modi）和德國總理肖爾茨簽署。

中印边境冲突的渊源 中印2000公里边境, 12万平方公里纠纷 中印边界总长近2000公里，另外还有12万平方公里的区域存在领土纠纷。有领土纠纷的边界涉及西段（600公里）、中段（450公里）和东段（650公里）3个部分。2020年5月，中印在锡金北部发生冲突（中段）；6月16日，中印在拉达克的巴勒万河谷（西段）发生士兵肢体冲突，造成数十人伤亡，至少印方称有20名士兵死亡。

中印边境冲突的渊源 麦克马洪线 马克马洪线(McMahon Line，东段线)是一条英国探险家测量印度时画下的一条英属印度同西藏之间的边界。1914年，英国外交官麦克马洪召集中、印、藏三方会议，由于中华民国不同意分割西藏的麦克马洪线、藏方未能得到事先秘议的独立转而也放弃承认麦克马红线，结果中藏均没有签署《西姆拉条约》。印度和缅甸则认为麦克马洪线是历史疆界。时至今日，中华人民共和国虽然拒绝承认麦克马洪线，但把它看作是实际控制线。1962年中印之战中，中国军队虽然一度占领了该地重镇达旺，但后来撤回到实际控制线以北。

中印边境冲突的渊源 藏南（印度：阿鲁纳恰尔邦） 藏南在印度被称为“阿鲁纳恰尔邦”（Arunachal Pradesh，东段线），面积约为6万平方公里，位于喜马拉雅山脉的南侧。它的西面是不丹，东面是缅甸，向南是印度，北边是中国的西藏。中国称该地为藏南，属于西藏自治区行政区划。不过，按照“麦克马洪线”的划分，该地属于印度，印度也实际控制该地，只是藏方以及中华民国当年均拒绝在条约上签字。中华人民共和国成立后延续这一路线。1948年，刚刚独立的印度开始派兵进入这个地区，1960年，印度完全占领了麦线以南部分，中国控制麦线以北。1972年，印度在该地成立阿鲁纳恰尔中央直辖区，1987年，该区改为“阿鲁纳恰尔邦”。

中印边境冲突的渊源 锡金问题 英国于1887年强占锡金国，次年出兵西藏。1950年，独立之后的印度称为锡金的保护国，1975年正式将其纳为“锡金邦”。2003年，印度总理瓦杰帕伊访问中国后，北京承认新德里对锡金的主权，同时印度亦承认中国对西藏主权。2005年之后中国出版的地图上已不再将锡金标注成主权国家。

中印边境冲突的渊源 1962年中印之战: 印度总理尼赫鲁大败 1960年4月，中印两国政府为寻求解决领土争端，由中国总理周恩来与印度总理尼赫鲁在新德里会谈，但未取得共识。1962年中印边境战争爆发。中国军队当年10月20日从边境的东西两处同时发起进攻时，兵力是印度军队的5至10倍。中国军队当时一直深入到印度今天的阿鲁纳恰尔邦省和喜马拉雅地区。整个战争延续了一个月，总共造成2000人丧生。1962年11月20日，中国单方宣布停火，并撤至麦克马洪线后20公里处。战争之后中印关系因边界冲突走入低谷。

中印边境冲突的渊源 中印关系改善，甘地总理开启总理互访 1988年12月19日至23日，印度总理拉吉夫·甘地对中国进行正式访问并与邓小平会晤。这是34年来印度总理首次访问中国。这次访问被看作是中印关系经过多年的紧张期之后开始转暖的标志。1993年，印度总理拉奥（ Narasimha Rao）访华期间，双方签署了《关于在中印边境实际控制线地区保持和平与安宁的协定》。这次访问标志着中印关系开启了一个新的时代。自上世纪九十年代以来，中印双方共签署了5个有关和平解决边境冲突的协定。

中印边境冲突的渊源 特别代表会晤机制，习莫频繁会晤 自2003年中印建立边界问题特别代表会晤机制以来，双方已举行22轮特代会晤。印方的特别代表是国家安全顾问，中方最高代表则多为外交部长。中国国家主席习近平同印度总理莫迪之间的互动相当频繁。

中印边境冲突的渊源 2017年中印洞朗地区对峙 占地约100平方公里的洞朗（Doklam）是中国和不丹之间存有争议的地区，印度也从未对该地宣示过主权。2017年6月，印度以“接到不丹政府的求助”、“支持不丹主权”为由，派兵越过中印边界，阻止中国在那里修筑公路，形成同中国军队长达71天的对峙。不丹是中国14个邻国中唯一一个没有与中国建交的国家，其国家的外交权和防务权掌握在印度手中。2014年莫迪以总理身份第一个访问的国家便是不丹。

中印边境冲突的渊源 2020年中印冲突又起 5月5日，在位于拉达克地区的海拔四千多米的班公错湖（Pangong Tso lake，西段），中国和印度军方人员相互投掷石块、木棒、铁棍等，双方都有人员受伤。5月9日，印度锡金邦那图拉山口（中段），中印军人相互投石并发生肢体冲突，有数十人受伤。 6月16日，在加勒万河谷（Galwan valley，西段）的中印士兵冲突中，有3名印度士兵在与解放军的冲突中死亡。当天稍晚时，印度军方宣布印度士兵的死亡人数提升至20人。 作者: 李鱼



（德新社、印度教徒報等）

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