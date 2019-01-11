 德外贸组织提醒：不要有″恐华症″！ | 经济纵横 | DW | 31.03.2019

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经济纵横

德外贸组织提醒：不要有"恐华症"！

在不少欧洲政治家要求防范中国触角、担忧中资影响的当下，德国外贸领域发出不同声音，表示应该警惕欧洲目前的"中国恐惧症"以及对竞争的畏惧。

Deutschland Hamburger Hafen | Containerterminal Burchardkai (picture-alliance/dpa/D. Reinhardt)

（德国之声中文网）对于德国工业政策方向的改变以及"中国恐惧症"（也称"恐华症"）问题，德国外贸和批发商协会（BGA）提出了警告。该协会主席宾格曼（Holger Bingmann）周四（3月28日）在柏林说，"我们绝不能把欧洲扩建成一个围城"，"认为如果把本国、把欧洲封闭起来就能创造工作岗位、实现繁荣，是一种误解"。

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2017年，中国继续保持德国最大贸易伙伴的地位。双方贸易总额为1866亿欧元，中国对德贸易顺差为143亿欧元。 (21.02.2018)

尽管遇到了贸易战等诸多不利因素的阻挠，2018年德国出口贸易额依然实现了增长，再创历史新高。然而，对于未来的走势，业内人士却越发地担忧。 (10.02.2019)

中国要凭借其工业战略（《中国制造2025》），通过国家对很多重点行业的补贴，来填补与西方的技术差距，从"制造大国"成长为"制造强国"。

一段时间以来，欧盟在对华关系问题上有诸多讨论。欧委会不久前提出将中国看作"体制竞争对手"，以更坚决的立场来应对不公平竞争。

德、法提出要增强国家在工业政策中发挥的作用，两国希望能够促进创建一个"欧洲冠军"，以便应对来自美国和中国的竞争。此外，两国还表示应该推动核心创新、保护关键行业。

不过这些提议也在欧盟内部遭遇争议。批评声音指出，不应以封闭市场来应对封闭市场。

德国外贸和批发商协会（BGA）主席宾格曼就提到了欧洲目前"反竞争的语调"。他表示，这不会让欧洲变强，反而会削弱欧洲。他说，"我们不能变得神经质，目前的中国恐惧症没有存在的理由"。他还称，德国并非中国经济崛起的受害者，而是获益者。

宾格曼还说，不应该把自己封闭起来，而应加强企业的竞争力。这其中就包括加强在数字建设、运输设施以及基础研究领域的投资。他表示，德国出口目前运转良好，不过增幅减少。德国外贸和批发商协会预计，德国2019年的出口增幅保持在3%--不过前提是"英国脱欧神剧"以及美国与中国、欧盟的贸易纠纷不会恶化。

王凡/乐然（德新社等）

 

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