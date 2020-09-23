德外交部官员:欧美必须联手面对中国挑战

（德国之声中文网）德国外交部"跨大西洋社会、文化、信息政策合作协调专员"彼得·拜尔（Peter Beyer）是德国外交部7名协调专员之一，2018年4月上任。德国外交部协调专员的职能是以独立及提供咨询的方式支持外交部的工作。

2019年11月底、12月初访问北京、上海和华盛顿前，彼得·拜尔他曾发表声明表示，："美中关系将在很大程度上影响21世纪的世界格局。德国和欧洲必须在这一架构中找到自己的位置。正如时任美国国务卿希拉里·克林顿（Hillary Clinton)所预言，本世纪是太平洋的世纪。德国将继续坚决站在美国一边，对此毫无疑问。但和北京进行深入对话也很重要。"

今年7月美中互相关闭一个领事馆的事件发生后 ，这位与默克尔同属"基民盟"的政治家对美中之间冲突不断加剧表示忧虑。他向媒体表示，"我们正在经历冷战2.0的开始，尽管很多情况不同于当时的美苏冲突。"尽管对美国关闭一个中国驻美领事馆表示难以理解，但他强调，德国外交政策的基本方向和美中冲突激化前没有变化，德国致力于良好的、紧密地跨大西洋关系，"美国是我们在欧盟以外最大的伙伴，这将继续下去。"谈到中国，他说："中国人是重要贸易伙伴和系统性对手，我们几乎没有共同价值观。"他还表示，华盛顿和北京之间对抗不断增加，迫使欧洲人必须更加独立："毫无疑问的是，华盛顿和北京之间的竞争将给今后几十年打上烙印。德国和欧洲必须给自己定位。"

时隔两个月后，德国对自己的定位显然已经更加明确。在此期间，中欧峰会凸显双方在贸易、气候、香港、台湾、新疆、疫情等方面都存在重大分歧；德中人权对话无果而终，德国外交部在香港、新疆问题上发出呼吁，却在中方那里屡屡碰壁，而反对党批评德国政府对华政策过于以经济为导向的声音却不断提高。

９月初，德国政府推出印太政策指导方针，确定与东盟、印度等拓展伙伴关系，有分析认为，这也是侧面向中国发出信号，让中国看到，德国在亚洲寻求加强和其他国家的关系。

作为跨大西洋合作协调专员的彼得·拜尔日前接受法新社采访，言辞更为明确。他表示，无论十一月三日美国大选最终结果为何，欧洲和美国必须共同面对"与中国的新冷战"。他强调，欧美之间的共同利益多于分歧，"欧洲必须和美国肩并肩，共同面对来自中国的巨大挑战"。他还指出，"美中之间的新冷战已经开始，并将塑造本世纪的面貌。"

拜尔认为，在中国和伊朗的问题上，美国和欧洲的利益"相似，有时还完全相同"。他对双方目前在若干议题上无法找到共同点感到沮丧，比如在新冠疫情期间对世界卫生组织的支持、约束伊朗核野心，以及对应气候变迁等方面。

他还表示，欧美联盟在战后数十年的合作奠定了自由、民主、和平与繁荣等所谓"老派价值观"的基础，"必须记住美国交给我们这些价值观，我们对此仍然非常感激"，而这些价值观与中国"独裁、缺乏新闻自由和人权、数字化监控、压迫维族和港人、破坏环境形成鲜明对比。

就德美关系，拜尔表示，特朗普和默克尔在伊朗、贸易、北约和气候问题上四年来频生摩擦，因此德国觉得和拜登合作较为轻松并不是什么秘密。不过，他说，绝不会天真地以为，一旦拜登当选，所有分歧就会迎刃而解，开启黄金时代。"此外，他还认为，"即便特朗普连任成功，西方世界内部也不会崩解，因为欧洲和美国国会以及美国各州都紧密合作："谁入主白宫的确重要，但不会主宰跨大西洋友谊。华盛顿，尤其是美国不只是白宫。"

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