德外交部官员：与反对党就“对华战略”有共识

美国两党在诸多政策议题上对立严重，但对华政策被视为其中少有可以达成跨党派共识的部分。德国即将在明年提前大选，新一届政府的对华政策是否会有所改变？德国外交部亚太司司长哈特曼近日的一番表示令人回味。

（德国之声中文网）第三届“台德民间论坛”（Deutsch-Taiwanische Dialogplattform）12月5日在柏林举行，聚焦转型正义、台德经济合作、民防、人权、市政治理等议题，今年5月开始出任德国外交部亚太司司长的弗兰克・哈特曼（Frank Hartmann）、论坛共同主席包瑞翰（Reinhard Bütikofer）与台湾驻德代表谢志伟皆出席，现场座无虚席。

曾担任德国绿党主席和欧洲议会议员的包瑞翰表示，“台德民间论坛”去年成立，此届的主题多元，彰显台湾活跃的民主与多元文化。一般谈到台湾，由于台海情况，都会认为台湾需要国际团结的协助，但其实单从新冠疫情的表现来看，足证台湾的力量能够给予国际社会更多帮助。

德国外交部亚太司司长的弗兰克・哈特曼：台海和平关乎德国利益 图像来源: Wenling Huang

台海和平影响德国利益

亚太司司长哈特曼以“台湾作为合作伙伴”为题演讲，他指出，包括中国今年十月两次的大规模围台军演，在在显示中国实行海上封锁的能力不断增强。而如此全面性海上封锁，可能会影响台湾对全球的供应、国际旅行与台湾的经济供应链，也会影响德国的安全与利益。

他认为，台湾与德国彼此都是非常重要的经济贸易伙伴。面对中国不断升高的威胁动作，“对于欧洲、英国与欧盟而言，重要的是要明确向中国表示：这影响到我们国家与国际的利益与規范。”

盼新政府继续落实现有印太战略

德国总理肖尔茨所领导的政府任期仅剩几週，哈特曼针对明年将上任的新政府表示，盡管现任执政党政府任期将于明年二月结束，但现政府已著手就目前的中国、印太战略与国家安全战略方针，与包括基社盟在内的其他政党进行多次讨论，他相信彼此已有共识，未来的德国政府将以类似的方针继续落实。

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哈特曼也表示，在台湾与朝鲜所代表的亚洲安全与欧洲安全是相互关联的。德国于今年八月加入驻韩联合国司令部，因为朝韩之间的紧张局势日益加剧，朝鲜对国际安全构成威胁，“因此我们在这方面变得更加积极。”

今年九月两架德国军舰相隔22年再度穿越台湾海峡，哈特曼受访时指出，这并非只是一次性的举动，德国的承诺是，未来在整个印太地区像这项的部署应每年定期进行。这样的动作不只代表德国的支持，更凸显出德国与印度、日本、韩国与菲律宾等国的军事与安全合作。

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德需消除对中国经济依赖风险

当被问到明年初特朗普上任美国总统的影响，哈特曼直言，若美国采取更紧缩的保护措施，德国与欧洲将大受影响，他表示，“德国未来必须消除对中国经济依赖的风险，在印度太平洋地区的经济活动必须更多元。”

特朗普多次表态上任后将实施多项贸易与技术方面的保护措施，例如美国如何与中国市场脱钩，以及如何避免非必要的技术外流。哈特曼认为，这将导致市场脱钩、同一产品的脱钩，例如德国在中国生产的德国汽车，将无法使用中国的半导体、不允许进口到美国。

作为自由市场经济体，德国无法强制自身产业撤回对中国的投资，但德国应该做的是保护德国市场免受中国非市场行为的影响、防止生产过剩与不必要的技术流动。

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