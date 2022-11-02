德境内设有两家中国"海外警务站"

（德国之声中文网）德国政府在回复无党派议员库塔尔（Joana Cotar）的相关问询时表示："根据德国政府掌握的信息，在德国设有两个所谓的海外警务站。"德国政府还表示，德方相信，上述"警务站"只同个人挂钩，是移动型的，并没有设立固定的办公室。

德新社获取的信息显示，共有五名中国公民或德籍华裔以"地区负责人"身份为在德华人提供公证和提交申请时的法律帮助。但这类通过网络聊天方式提供的咨询通常是为了获取信息或传播意识形态。五名"地区负责人"当中，有一人生活在柏林，他们当中既有中国公民，也有德国籍人士。已有超过数千人曾获取这些"地区负责人"提供的服务。

德国政府提供的回复中还称，所谓海外警务站"通常由来自中国传统移民省份的私人负责"，而中国官方结构在德国领土上绝对没有执法权，德国政府正在同中国大使馆进行交涉。德新社报道称，德国外交部已经起草了抗议函。联邦议院无党派议员库塔尔则表示，这类所谓的海外警务站必须立即予以取缔，相反，德国政府却只是在同中方进行交涉，"这简直是莫大的笑话。"

联邦内政部也表示："一段时间以来，联邦安全机构在其法律规定的权限内已开始对上述机构进行观察，并对所有获得的线索展开认真调查"。此外，联邦安全机构和各联邦州相关机构也就此展开了密切合作和信息交流。

总部设在西班牙的非政府组织"保护卫士"（Safeguard Defenders）今年9月在一份报告中说，北京在"五大洲的几十个国家"设有海外"警察服务站"，包括在12个欧盟国家，其中一个服务站设在德国法兰克福市。而这类海外警务站的目的之一是监视、施压、劝返海外异议人士。负责法兰克福区域的黑森州刑警局11月初对德国之声表示：该局对非政府组织"保护卫士"指控中国政府在包括法兰克福等大城市设有警事服务站的相关报道知情，"目前，黑森州刑警局尚未收到与'中国警察站'以及'服务站'相关的刑事举报。"

"保护卫士"的报告令相关国家感到震惊，并陆续开启了调查。过去两个月当中，荷兰和爱尔兰下令关闭了境内的中国警务站。本周四（12月8日），捷克外交部长利帕夫斯基（Jan Lipavsky）也表示，中方已经向他保证，关闭了其位于布拉格的2个"警务站"。

对于中国设立海外警务站的指控，中国方面则一律予以驳斥。中国外交部发言人赵立坚在11月2日的例行记者会上称，这些机构不是"'警察站'或'警察服务中心'，他们从事的活动是协助当地有需要的中国公民在线办理中国驾驶证期满换证体检服务"。这位中国外交部发言人还称，参加的人员是"热心侨胞，不是中国警务人员"。

(德新社，法新社、保护卫士）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究.