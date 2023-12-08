 德國預算之亂 台積電設廠前景堪憂？ | 经济纵横 | DW | 08.12.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

德國預算之亂 台積電設廠前景堪憂？

台積電德國設廠計劃如今因德國政府預算問題，不僅補貼恐告吹，還有可能破局。但台灣專家認為，此案利益相關的各方有如「坐在同一艘船上」，想必會盡全力共同解決問題，否則若失去台積電投資，歐盟的晶片自主戰略恐怕達不到預期目標。

台積電計劃在德國德勒斯登設立12吋晶圓廠，製程節點為16/28奈米的成熟製程，主要瞄準車用晶片市場。（資料照）

台積電計劃在德國德勒斯登設立12吋晶圓廠，製程節點為16/28奈米的成熟製程，主要瞄準車用晶片市場。（資料照）

（德國之聲中文網）全球晶圓代工龍頭台積電（TSMC）即將在德國設廠，但德國政府的預算缺口可能衝擊德國對台積電的補貼；此事引發各界憂慮台積電赴德設廠計劃生變，但台灣的專家觀察，台積電設廠對德國、甚至歐盟而言，是達成歐洲晶片自主的關鍵，因此各方的利害關係人想必會「卯足了勁，用洪荒之力」，協助台積電處理設廠問題。

台灣工研院產科國際所研究總監楊瑞臨告訴DW，若此案因故延宕或無法成形，對台積電本身的影響很小，因為台積電仍能在台灣生產、滿足德國需求，也還是可以繼續推進在日本、美國的海外設廠計劃。

「我從來不認為台積會很緊張或者憂慮……我認為是歐方、德廠跟德國半導體業者會擔心。」楊瑞臨認為，歐洲方面必定會致力排除台積電設廠的障礙，「如果沒有卯足勁（解決問題），其實最大的損失是他們，不是台積」。

楊瑞臨指出，對德國來說，台積電赴德設廠除了能創造就業機會，也有助於強化、提升當地半導體的生態體系。對歐盟半導體產業的戰略，以及目標設定與達成而言，此案也有非常重要的「定錨」與指標意義；如果台積電最終不前進歐洲，歐盟恐怕實現不了《歐洲晶片法》（European Chips Act）的政策目標。

此外，其他重要的歐洲半導體企業，以及台積電在德國鎖定的客戶也是利害關係人，後者包含賓士、BMW等車廠，這些廠商亦希望德國能有晶圓代工先進製程的工廠。「我們（台積電與德國）到時候是共創歐洲的半導體產業鏈……我們在一條船上，那我們就共同解決。」

带你走进德国“萨克森硅谷”

延伸閱讀：美日德接連設廠 台積電能否順利走向全球？

問題出在哪裡？

今年8月，台積電的董事會批准投資34億歐元，在德國薩克森州的德勒斯登建廠，台灣政府則在10月底核准台積電與歐企合資。

這項計劃投資額估計至少100億歐元，德國政府承諾補貼50億歐元。預計開設一間新企業，稱為歐洲半導體製造公司（ESMC），由台積電持股70%；德國的博世（Bosch）、英飛凌（Infineon）和荷蘭的恩智浦（NXP）等企業亦有合資，各持有10%的股份。新工廠將於2024年下半年動工、2027年投產；外界預期，該廠主要針對歐洲的車用晶片需求。

延伸閱讀：德國專家、媒體熱議巨額補貼台積電在德設廠

然而，德國政府此前把新冠疫情期間設立的資金轉入「氣候轉型基金」，此舉遭憲法法庭裁決違憲；如今這筆錢恐怕無法動用，德國預算因而出現了600億歐元的缺口，連帶影響德國政府補助台積電、英特爾（Intel）等晶片公司設廠的計劃。

據《金融時報》週二（12月5日）報導，若德國減少原先承諾的補貼，台積電可能要跟合作夥伴重新談判；一名知情者稱：「最糟的狀況是，假如9個月之後結果是沒有補貼，我們就必須取消這個計劃。」

德國駐台辦事處向DW表示，現階段不會就此對外發表正式評論；德國工商總會的駐台代表處（德經處）亦稱不便回應。

今年10月底，德國駐台代表許佑格（Jörg Polster）接受DW訪問時曾形容台積電德國廠是「德台關係的新篇章」，將促進政治、經濟、文化等各方面的往來。當時他相當樂觀：「我們認為這一切都將如我們所願。」

德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）8月曾表示，台積電在德設廠將替德國與歐洲的晶片供應帶來重大貢獻。11月政府預算出狀況之後，哈貝克與德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）皆承諾會解決問題、推進台積電設廠。

台歐合作的未來？

面對台積電德國設廠問題，台灣經濟部長王美花說，德國已表示會積極處理預算；台灣政府也在與台積電密切溝通，將提供必要協助。

台灣外交部長吳釗燮週五（8日）在記者會上回應DW提問時表示，台積電等企業在他國投資時獲地主國補貼，有利於台灣的產業拓展國際業務，對台灣本身也是好事，因此台灣政府會繼續關注此案，「確保台積電有德國政府的支持」。

吳釗燮還指出，歐洲其他國家都在指望台積電德國廠能成功：「我們有來自捷克斯洛伐克立陶宛的訪團，他們也希望可以從這些大型投資案之中獲益。我們希望能繼續促使德國政府看到這些投資的重要性，不只為了德國，也為了中東歐其他國家。」

台灣半導體專家楊瑞臨持類似看法。他向DW指出，台積電德國廠不僅能促進台灣與德國的關係，還可以帶動台灣與中東歐的往來。

楊瑞臨觀察歐洲的晶片戰略布局，比利時、法國分別以研發、設計為主，荷蘭提供設備，德國的定位是IC製造，義大利則是IC封裝。而他認為波蘭、捷克、斯洛伐克等國也能發揮作用，例如扮演提供人才的角色，滿足未來台積電德國廠的人力需求。「台灣也可以幫助中歐跟東歐的國家……積極地參與、納入到歐盟Chips Act。」

德國薩克森州首府德勒斯登擁有歐洲最大的半導體聚落，已具備相當完整的產業生態系與價值鏈。今年4月，該州科研部長格姆科夫（Sebastian Gemkow）曾率團造訪台灣，並於9月正式在台北設立辦事處，推動雙方的學術甚至投資層面的交流。

德國薩克森州首府德勒斯登擁有歐洲最大的半導體聚落，已具備相當完整的產業生態系與價值鏈。今年4月，該州科研部長格姆科夫（Sebastian Gemkow）曾率團造訪台灣，並於9月正式在台北設立辦事處，推動雙方的學術甚至投資層面的交流。

《歐洲晶片法》已於今年9月生效，該法確立歐盟的半導體政策，在2030年之前將投資逾430億歐元，盼使歐洲製的晶片全球市佔率從目前的10%，提高到20%

延伸閱讀：晶片補貼競賽正在進入加速道

早在2021年，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）的政策演說便強調該法重要性，主張歐洲必須打造出包含生產鏈的半導體生態系統，以保障晶片供應無虞，實現科技自主。

在楊瑞臨看來，若台積電德國廠破局，對歐盟的計劃會是沉重打擊。

「德國真的是首選」，假如無法在德國設廠，愛爾蘭、法國或許是替代選項。但楊瑞臨表示：「如果台積（台積電）最後評估還是不合適，還是比德國不好，那歐洲就要自己降目標了……沒辦法（晶片）自主的情況之下，也沒辦法resilient（達到供應鏈韌性）。 」

如果没有台湾的半导体生产，世界怎么办？

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

相关内容

20.04.2018, China, Ji'nan: --FILE--A chip of Huawei is pictured in Ji'nan city, east China's Shandong province, 20 April 2018. China's tech giant Huawei will neither split nor sell its mainstream businesses, and it has no plan of mass layoff, the company's founder and CEO Ren Zhengfei said here Monday. Foto: Da Qing/Imaginechina/dpa |

美国制裁下 华为突围的“秘密武器”是什么？ 23.11.2023

自从华为智能手机Mate 60 Pro横空出世后，关于美国对中国的芯片制裁究竟是否有效的讨论就持续不断。彭博社分析指出，华盛顿的限制措施仍有漏洞，而中芯国际则利用在窗口期大量采购的设备为华为生产出了7纳米制程的芯片。

taiwan, semiconductor, Halbleiter, chip, microchip, technik, wirtschaft,

客座评论：台积电设厂德国，人文冲击比美国更大 09.08.2023

台积电在德国建厂前，同样的计划已在日本和美国开始实践。本文作者乌凌翔认为，原本深耕台湾的台积电在德国建厂与经营未必一帆风顺。

NANJING, CHINA - SEPTEMBER 4, 2023 - Customers experience Mate 60 Pro at a Huawei store in Nanjing, Jiangsu province, China, Sept 4, 2023. At present, the model is only available for pre-order, and there is no spot sale. On the evening of September 3, Huawei Mate 60 Pro, the world's first mobile phone to support satellite calls, was officially launched, which can make and receive satellite calls calmly even if there is no ground network signal.

华为手机很畅销 再问芯片何处来？ 15.11.2023

美国政府通过国会授权设立的一家机构发布报告称，中国在美国以及荷兰和日本先后发布芯片禁令之间的时间窗内，大幅提高了进口芯片制造设备的金额。另有市场调查数据显示，华为手机10月销量飙升83%。

广告
China | Illegale Stahlfabrik in der Mongolei

中国是“气候罪人”吗？

根据最新的全球碳预算报告，今年的二氧化碳排放量将创下历史新高。中国作为世界最大排放国“功不可没”。但中国真的是所谓的“气候罪人”吗？从历史上看，美国对气候变化的影响远大于中国，而且中国在大力投资可再生能源。
02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。