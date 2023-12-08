德國預算之亂 台積電設廠前景堪憂？

（德國之聲中文網）全球晶圓代工龍頭台積電（TSMC）即將在德國設廠，但德國政府的預算缺口可能衝擊德國對台積電的補貼；此事引發各界憂慮台積電赴德設廠計劃生變，但台灣的專家觀察，台積電設廠對德國、甚至歐盟而言，是達成歐洲晶片自主的關鍵，因此各方的利害關係人想必會「卯足了勁，用洪荒之力」，協助台積電處理設廠問題。

台灣工研院產科國際所研究總監楊瑞臨告訴DW，若此案因故延宕或無法成形，對台積電本身的影響很小，因為台積電仍能在台灣生產、滿足德國需求，也還是可以繼續推進在日本、美國的海外設廠計劃。

「我從來不認為台積會很緊張或者憂慮……我認為是歐方、德廠跟德國半導體業者會擔心。」楊瑞臨認為，歐洲方面必定會致力排除台積電設廠的障礙，「如果沒有卯足勁（解決問題），其實最大的損失是他們，不是台積」。

楊瑞臨指出，對德國來說，台積電赴德設廠除了能創造就業機會，也有助於強化、提升當地半導體的生態體系。對歐盟半導體產業的戰略，以及目標設定與達成而言，此案也有非常重要的「定錨」與指標意義；如果台積電最終不前進歐洲，歐盟恐怕實現不了《歐洲晶片法》（European Chips Act）的政策目標。

此外，其他重要的歐洲半導體企業，以及台積電在德國鎖定的客戶也是利害關係人，後者包含賓士、BMW等車廠，這些廠商亦希望德國能有晶圓代工先進製程的工廠。「我們（台積電與德國）到時候是共創歐洲的半導體產業鏈……我們在一條船上，那我們就共同解決。」

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問題出在哪裡？

今年8月，台積電的董事會批准投資34億歐元，在德國薩克森州的德勒斯登建廠，台灣政府則在10月底核准台積電與歐企合資。

這項計劃投資額估計至少100億歐元，德國政府承諾補貼50億歐元。預計開設一間新企業，稱為歐洲半導體製造公司（ESMC），由台積電持股70%；德國的博世（Bosch）、英飛凌（Infineon）和荷蘭的恩智浦（NXP）等企業亦有合資，各持有10%的股份。新工廠將於2024年下半年動工、2027年投產；外界預期，該廠主要針對歐洲的車用晶片需求。

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然而，德國政府此前把新冠疫情期間設立的資金轉入「氣候轉型基金」，此舉遭憲法法庭裁決違憲；如今這筆錢恐怕無法動用，德國預算因而出現了600億歐元的缺口，連帶影響德國政府補助台積電、英特爾（Intel）等晶片公司設廠的計劃。

據《金融時報》週二（12月5日）報導，若德國減少原先承諾的補貼，台積電可能要跟合作夥伴重新談判；一名知情者稱：「最糟的狀況是，假如9個月之後結果是沒有補貼，我們就必須取消這個計劃。」

德國駐台辦事處向DW表示，現階段不會就此對外發表正式評論；德國工商總會的駐台代表處（德經處）亦稱不便回應。

今年10月底，德國駐台代表許佑格（Jörg Polster）接受DW訪問時曾形容台積電德國廠是「德台關係的新篇章」，將促進政治、經濟、文化等各方面的往來。當時他相當樂觀：「我們認為這一切都將如我們所願。」

德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）8月曾表示，台積電在德設廠將替德國與歐洲的晶片供應帶來重大貢獻。11月政府預算出狀況之後，哈貝克與德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）皆承諾會解決問題、推進台積電設廠。

台歐合作的未來？

面對台積電德國設廠問題，台灣經濟部長王美花說，德國已表示會積極處理預算；台灣政府也在與台積電密切溝通，將提供必要協助。

台灣外交部長吳釗燮週五（8日）在記者會上回應DW提問時表示，台積電等企業在他國投資時獲地主國補貼，有利於台灣的產業拓展國際業務，對台灣本身也是好事，因此台灣政府會繼續關注此案，「確保台積電有德國政府的支持」。

吳釗燮還指出，歐洲其他國家都在指望台積電德國廠能成功：「我們有來自捷克、斯洛伐克、立陶宛的訪團，他們也希望可以從這些大型投資案之中獲益。我們希望能繼續促使德國政府看到這些投資的重要性，不只為了德國，也為了中東歐其他國家。」

台灣半導體專家楊瑞臨持類似看法。他向DW指出，台積電德國廠不僅能促進台灣與德國的關係，還可以帶動台灣與中東歐的往來。

楊瑞臨觀察歐洲的晶片戰略布局，比利時、法國分別以研發、設計為主，荷蘭提供設備，德國的定位是IC製造，義大利則是IC封裝。而他認為波蘭、捷克、斯洛伐克等國也能發揮作用，例如扮演提供人才的角色，滿足未來台積電德國廠的人力需求。「台灣也可以幫助中歐跟東歐的國家……積極地參與、納入到歐盟Chips Act。」

《歐洲晶片法》已於今年9月生效，該法確立歐盟的半導體政策，在2030年之前將投資逾430億歐元，盼使歐洲製的晶片全球市佔率從目前的10%，提高到20%。

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早在2021年，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）的政策演說便強調該法重要性，主張歐洲必須打造出包含生產鏈的半導體生態系統，以保障晶片供應無虞，實現科技自主。

在楊瑞臨看來，若台積電德國廠破局，對歐盟的計劃會是沉重打擊。

「德國真的是首選」，假如無法在德國設廠，愛爾蘭、法國或許是替代選項。但楊瑞臨表示：「如果台積（台積電）最後評估還是不合適，還是比德國不好，那歐洲就要自己降目標了……沒辦法（晶片）自主的情況之下，也沒辦法resilient（達到供應鏈韌性）。 」

如果没有台湾的半导体生产，世界怎么办？

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