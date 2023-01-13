德國部長睽違26年訪台，如何避免刺激北京？

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德國教研部長施塔克-瓦青格展開為期2天的訪台行程，達成罕見的台德部長級交流，遭北京痛批「惡劣行徑」。該部長如何回應？此類交流能否成為台德之間的常態？
时隔几十年后，德国又有一名部长级高官访问台湾，《每日镜报》予以赞扬，并呼吁德台高官互访常态化。《莱茵邮报》则关注了肖尔茨总理携6名部长前往日本，认为德日两国正携手应对中国挑战。
德國教育部長施塔克-瓦青格21日抵台，是26年來首位訪台的德國部長；對此，中國外交部21日表達堅決反對。德方雖強調此次是「正常訪問」，但行程仍十分低調保密，專家表示，德訪團不須遮遮掩掩。
為了保護職員不受《香港國安法》威脅，德國智庫，弗里德里希諾曼自由基金會2020年關閉了駐港辦事處，如今遷移到台灣開設新辦公室。週二（21日），在訪台的德國教育部長施塔克-瓦青格見證下，該基金會於台北開設「全球創新中心」。他們為什麼選擇台灣？
路透社报道称，洪都拉斯外交部长雷纳在与美国官员会面后表示，美国称尊重洪都拉斯寻求与中国建立正式外交关系的决定。台湾外交部次長俞大㵢表示，台外交部一再提醒、善意警告洪国“不要落入中国华而不实承诺的陷阱”。
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