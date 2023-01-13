 德國部長睽違26年訪台，如何避免刺激北京？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.03.2023

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时政风云

德國部長睽違26年訪台，如何避免刺激北京？

德國教研部長施塔克-瓦青格展開為期2天的訪台行程，達成罕見的台德部長級交流，遭北京痛批「惡劣行徑」。該部長如何回應？此類交流能否成為台德之間的常態？

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