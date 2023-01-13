德國部長睽違26年訪台，如何避免刺激北京？

德部長訪台行程低調 中國批行徑惡劣

德國教育部長施塔克-瓦青格21日抵台，是26年來首位訪台的德國部長；對此，中國外交部21日表達堅決反對。德方雖強調此次是「正常訪問」，但行程仍十分低調保密，專家表示，德訪團不須遮遮掩掩。