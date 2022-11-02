德國總理肖爾茨：訪華不會忽視爭議

（德國之聲中文網）德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）預計週五（11月4日）出訪北京，他週三（2日）向外界承諾，不會忽視訪華行程所帶來的爭議。法新社報導，他在《法蘭克福匯報》撰文寫道：「我們尋求的是符合雙方利益的合作，但不會忽略其中爭議。」

肖爾茨若訪華，將成為自2019年底以來第一位出訪中國的歐盟領導人，也將是中國國家主席習近平在二十大取得第三任期後，第一位訪華的歐洲國家領導人。

對於此次訪華行程，德國內部及歐盟部分成員表示擔憂。尤其是在俄羅斯入侵烏克蘭之後，德國陷入能源危機，希望能吸取過去過度俄國天然氣供應的教訓，在經貿上減少對北京的依賴。

美方對此出訪也表示憂心，美國國務院一位不願透露姓名的高級官員告訴法新社：「我認為在過去幾年來，我們（美國）和歐洲面對來自中國的挑戰應是愈來愈一致。」

德国的对华政策将驶向何方？

肖爾茨解釋為何訪華

法新社指出，肖爾茨表示距離上一次德國領導人訪華已隔3年。 「由於新冠疫情和北京嚴格的防疫政策，這種會談已經有很長一段時間不可能發生了，這也使得此次面談顯得更加重要。」

肖爾茨訪華預計將會見中國國家主席習近平及總理李克強，討論幾項「棘手議題」，包括尊重公民自由、新疆弱勢族群的權利，以及自由公平的全球貿易。

儘管歐盟夥伴表示疑慮，肖爾茨仍試圖消解外界對於他堅持訪華，並希望藉此確保德國自身利益的擔憂。他在《法蘭克福匯報》的文章寫道：「當我作為德國總理前往北京時，我也是作為一個歐洲人這樣做的。」

肖爾茨強調，他不會代表整個歐盟發言，但德國的外交政策「只有在被視為歐洲整體對華共同戰略的一部分時才會成功」。

同時，德國也將繼續要求與中國的「對等」關係。肖爾茨說，雙方目前都離對等的目標「很遙遠」，尤其在市場准入、法律確定性和智慧財產權權的保護等領域。

路透社報導，一名匿名的德國高級官表示，柏林希望找到能與北京合作的領域，但雙方關係不可能「一切照舊」。他補充道，德國期盼在貿易關係上有一個「公平的競爭環境」，並希望中國能夠幫助說服俄羅斯停止入侵烏克蘭，且德方不認為解決人權問題是對中國國內事務的干涉。

美方關切

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）預計週三（11月3日）晚間抵達德國，參加7大工業國集團會談（G7）外長會議。他和德國外長貝爾博克（Annalena Baerbock）會晤時，很可能會提到這個話題。

另外，肖爾茨訪華前對於中資入股漢堡港事件的支持態度，也引發美方關切。路透社報導，美國國務院一位高級官員表示，美方已告誡德國不要允許中國獲得漢堡港口碼頭的控股權，因為這筆交易將「被視為衡量德國在多大程度上，願意對其貿易夥伴採取強硬立場」。

另一名美國高級官員補充道，「這對我們試圖在所有7國集團國家和全球（與中國關係）上制定標準很重要」。

儘管外界呼籲德國應以國家安全為首要考量，肖爾茨上週仍以低於最初計劃的35%股份，批准出售漢堡港「福地」（Tollerort）貨櫃碼頭24.9%的股份給中國中遠集團。

（法新社、路透社）

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