德國總理單獨訪華 顯示歐盟對中戰略分歧

（德國之聲中文網）德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）週五（11月4日）出訪中國，成為自新冠疫情爆發及俄羅斯入侵烏克蘭以來，首位訪華的歐盟領導人。

為期一天的北京之行中，肖爾茨與中國國家主席習近平和總理李克強舉行會談。德方承諾將與中國領導人就所有問題「坦誠交流」，從貿易、人權、台灣問題到俄羅斯入侵烏克蘭事件。

這也是習近平打破先例獲得中共總書記第3任期，並透過「習家軍」鞏固自身權力之後，有歐盟國家領導人首次出訪北京。

肖爾茨3日在美媒POLITICO撰文寫道，「今天的中國與5年或10年前的中國不一樣。隨著中國的變化，我們與中國打交道的方式也必須改變。」

肖爾茨率領一支由商業巨頭組成的代表團，其中包括大眾汽車、巴斯夫和德意志銀行等公司的高階主管。

商業利益大於對華戰略？

此次訪華行程飽受批評，因為德國和歐盟各國普遍認為肖爾茨將短期商業利益置於對華戰略及歐盟團結之上。

巴黎蒙田學院亞洲項目主任杜沙泰爾（Mathieu Duchatel）告訴德國之聲：「肖爾茨決定進行這次訪問，顯示了他對德國商業發展的短視近利，其優先次序遠大於任何幫助歐盟團結的考量。」

德國反對黨基民盟的外交政策專家羅特根（Norbert Röttgen）在推特寫道：「肖爾茨政府只是繼續將大公司帶來的利潤作為短期籌碼，忽略了長期依賴中國要付出的成本代價。」

前不久，肖爾茨更不顧其內閣和執政聯盟中多數人的反對，批准出售漢堡港「福地」（Tollerort）貨櫃碼頭24.9%的股份給中國中遠集團。

這項交易引起關注，認為北京正在逐步加強對歐洲關鍵基礎設施的控制。

歐盟內部市場專員布雷頓（Thierry Breton）本週告訴路透社，歐盟國家「但凡要批准中國的投資，都不應該太天真」。他強調：「我們需要保持高度警惕。」

汉堡港“福地”引中资 是福是祸?

憂心中國影響力壯大

波羅的海國家及部分前蘇聯成員國，都愈來愈關切中國在歐洲日益增長的經濟影響力，尤其是考量到北京與莫斯科之間「不設限」（no limits）的友誼。

10月21日，在布魯塞爾舉行的以對華關係為重點的歐盟峰會上，波羅的海各國一再強調與北京對話時「立場一致」的重要性。

愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）在峰會期間向媒體表示：「重要的是，我們不要各自與中國交易，因為那將意味著我們作為一個聯盟是脆弱的。」

拉脫維亞總理卡林斯（Krisjanis Kariņs）也指出歐盟成員國團結的重要性：「當我們是27個國家時，而不是各個不同的單一國家時，才能最好地處理中國問題。」

中國歐盟商會主席伍德克（Jörg Wuttke）說，考慮到波羅的海地區與俄羅斯的歷史淵源，以及莫斯科與北京密切的伙伴關係，波羅的海地區對中國的看法是可以理解的。但他也補充道，在談到歐盟與中國的關係時，不存在片面依賴的問題。

伍德克告訴德國之聲：「歐盟對俄羅斯的依賴是在兩個重要產品上，即天然氣和石油。而與中國的貿易關係則不同，中國對歐盟的依賴性也很強，歐洲還在中國創造了數百萬個就業機會。所以我不認為需要討論依賴性問題。」

德中關係缺乏互惠

不過，伍德克表示重點是德國總理須提醒北京，在市場准入方面仍缺乏對等性。中國公司可以在歐盟自由經營，而歐洲公司卻不能在中國進行同樣的事。

他補充道：「因此這應該是一場關於互惠的對話。」

肖爾茨在專欄文章寫道，儘管俄羅斯入侵烏克蘭使「情況發生了變化」，但中國仍然是德國和歐洲的「重要商業和貿易夥伴」，「我們不想與之脫鉤。」

2021年，中國連續第6年成為德國最大的貿易夥伴，是德國最大的單一進口來源，也是僅次於美國的第二大出口國。

研究中國經濟的美國智庫榮鼎諮詢（Rhodium Group）稱，近幾個月來，德國工業巨頭仍持續對中國投資巨額資金。

儘管經濟往來密切，但對於日益強勢和獨裁的北京政府，希望德方對中國採取更強硬立場的呼聲也愈來愈高。這促使肖爾茨政府開始制定有史以來第一個對華戰略。

建立統一戰線是關鍵

有一部份的人認為，肖爾茨單獨訪華可能會削弱他與中國領導人會談的能力，他應該與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）一起前行，體現歐盟的團結精神。但馬克龍和肖爾茨迄今仍難以在中國議題上達成共識。

路透社引述不願具名的法國和德國政要人士消息指出，馬克龍曾向肖爾茨提出一起訪華的建議，共同抵制他們認為中國試圖以一敵百的企圖。但據傳，德國總理拒絕了馬克龍的提議。

美國智庫德國馬歇爾基金會歐中關係分析師巴爾金（Noah Barkin）說，「分別前往北京的效果並不理想。」但他也表示，在3年沒有當面接觸，以及歐盟與中國關係緊張的情況下，決定出訪北京是可以理解的。

巴爾金告訴德國之聲，「在11月的20國領袖峰會上與中國國家主席舉行雙邊會晤將更有意義。這些單獨的北京之行將引起歐洲和其他盟友國的懷疑，認為德國和法國在追求它們自己與北京的合作議程。」

他補充道：「對於肖爾茨和馬克龍來說，最重要的是不要讓北京把德法兩國玩弄於股掌之間。不然這將成為歐洲多年來努力發展統一戰線後的重大挫折。」

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