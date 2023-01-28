德國漢堡教堂槍擊案 肖爾茨：殘忍的暴力

（德國之聲中文網）位於德國北部漢堡的耶和華見證會教堂（Jehovah's Witness meeting hall）於3月9日晚間發生槍擊事件，造成數人傷亡，並在現場發現了疑似嫌疑人的屍體。據漢堡警方的推特，目前認為槍手只有一名。警方尚未證實傷亡人數；至於兇嫌犯罪動機則仍在調查中。

德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）週五（10日）在官方推特上表示，他與受害者們及其家屬、警方同在，並稱該事件為「殘忍的暴力行為」。

德國內政部長費瑟（NancyFaeser）也在推特上說，政府正全速調查此案。漢堡警方則在其官方推特上指出，已經設立互聯網門戶，供人們上傳關於此案的相關線索。根據德國《明鏡》消息，嫌疑犯是該教會的前成員。

此槍擊案發生在大博斯特爾區（Groß Borstel），當地警方發言人維倫（Holger Vehren）表示，在晚間9時15分左右接獲報案，得知教會內有人開槍。警方隨即趕赴現場，發現數人傷亡，接著聽到樓上傳來槍聲，上樓查看後發現一人重傷，並研判此人可能是槍手。

德新社報導，住在附近的一名學生表示聽見了4次密集的槍響，每次都連續好幾聲，間隔大約20秒至1分鐘。另一名附近居民則表示，在聽見槍聲後，看見有一人走入建築，並繼續聽見槍聲；該居民告訴德國電視台，至少有聽到25聲槍響。

槍擊案開始後不久，漢堡Alsterdorf區的居民手機收到了「危及生命情況」的警告，之後該區被警方封鎖，如今警報已解除。

耶和華見證人（Jehovah's Witness）教會於19世紀在美國成立，總部設在美國紐約州華威，並稱在全球有約870萬名信徒，其中在德國約有17萬人。

過去幾年內，德國發生多起槍擊案件。2020年2月，一名疑似與極右翼有關的槍手，在德國西部城市哈瑙射殺了包含土耳其移民在內的9個人，而後自盡。

2019年10月，一名槍手在猶太教贖罪日當天，於德國東部城市哈雷的一座猶太教堂外開槍，造成2人死亡。

（綜合報導）

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