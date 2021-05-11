 德國建築大師馮・格康逝世 | 所有节目 | DW | 02.12.2022

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文化经纬

德國建築大師馮・格康逝世

馮・格康（Meinhard von Gerkan）蜚聲國際的建築經典，包括柏林的中央車站和泰格爾機場。中國快速城市化的年代，北京的中國國家博物館、上海的中國航海博物館也都出自他的團隊手筆。這位深具影響力的建築師已經去世，享壽87歲。以下是馮・格康及其部分代表作介紹。

  • 這位深具影響力的德國建築大師11月30日逝世於漢堡，享壽87歲。1965年，馮·格康（Meinhard von Gerkan）與其夥伴成立了gmp建築師事務所（Gerkan, Marg und Partner），發展至今已有超過300名員工，在世界多地設有辦公室。當年令馮·格康打響國際名號的，正是1965年至1975年建造的柏林泰格爾機場。

    曼哈德·馮·格康是誰？

    這位深具影響力的德國建築大師11月30日逝世於漢堡，享壽87歲。1965年，馮·格康（Meinhard von Gerkan）與其夥伴成立了gmp建築師事務所（Gerkan, Marg und Partner），發展至今已有超過300名員工，在世界多地設有辦公室。當年令馮·格康打響國際名號的，正是1965年至1975年建造的柏林泰格爾機場。

  • 自柏林市中心出發，不到30分鐘即可抵達這座小規模機場。從報到到登機，旅客不需要穿越彷彿無止盡的購物大街，短距離即可便捷登機。 這座1974年落成的機場，至今仍受許多柏林人愛戴、緬懷，尤其是馮·格康建築團隊一手打造的那棟標誌性六邊形主航站大樓。

    柏林泰格爾機場

    自柏林市中心出發，不到30分鐘即可抵達這座小規模機場。從報到到登機，旅客不需要穿越彷彿無止盡的購物大街，短距離即可便捷登機。 這座1974年落成的機場，至今仍受許多柏林人愛戴、緬懷，尤其是馮·格康建築團隊一手打造的那棟標誌性六邊形主航站大樓。

  • 2020年，泰格爾機場正式關閉。馮·格康與他的事業合作夥伴瑪格（Volkwin Marg）一同造訪了泰格爾機場，見證它的最後時刻。兩人在新聞記者會上戴著六邊形眼鏡，致敬該機場標誌性的航站樓設計。 這座退役機場將被重新設計、改建成一個新的城市綜合體「城市技術共和國」（Urban Tech Republic），專門用於科學和工業研究。泰格爾的主樓和塔樓將作為其地標性建築被保留下來。

    最後之旅

    2020年，泰格爾機場正式關閉。馮·格康與他的事業合作夥伴瑪格（Volkwin Marg）一同造訪了泰格爾機場，見證它的最後時刻。兩人在新聞記者會上戴著六邊形眼鏡，致敬該機場標誌性的航站樓設計。 這座退役機場將被重新設計、改建成一個新的城市綜合體「城市技術共和國」（Urban Tech Republic），專門用於科學和工業研究。泰格爾的主樓和塔樓將作為其地標性建築被保留下來。

  • 初來乍到德國首都，在這裡迎接遊客的是一個光線充足的建築空間。這座引人注目的「交通大教堂」正是由馮·格康設計的。該車站建於萊爾特車站原址，於2006年開放。

    柏林中央車站

    初來乍到德國首都，在這裡迎接遊客的是一個光線充足的建築空間。這座引人注目的「交通大教堂」正是由馮·格康設計的。該車站建於萊爾特車站原址，於2006年開放。

  • 萊比錫會展中心在1994年至1996年期間由gmp建築公司設計建造。會展中心最引人注目的建築當屬玻璃大廳，這是歐洲最大的全玻璃結構，設計結合了既有的19世紀會展中心的元素，同時又確立了新的技術標準，是象徵著兩德統一的「建築橋梁」。

    萊比錫會展中心

    萊比錫會展中心在1994年至1996年期間由gmp建築公司設計建造。會展中心最引人注目的建築當屬玻璃大廳，這是歐洲最大的全玻璃結構，設計結合了既有的19世紀會展中心的元素，同時又確立了新的技術標準，是象徵著兩德統一的「建築橋梁」。

  • 這棟位於柏林的建築落成於2001年，曾有數百名頂級表演者造訪，包含伊基‧波普（Iggy Pop）、治療樂隊（The Cure）、珍妮特‧傑克遜（Janet Jackson）和瓊‧貝茲（Joan Baez）。這座由gap打造的建築，最備受矚目的就是它的混凝土屋頂，與其原始結構——大型馬戲團帳篷——遙相呼應。

    藤普杜音樂廳

    這棟位於柏林的建築落成於2001年，曾有數百名頂級表演者造訪，包含伊基‧波普（Iggy Pop）、治療樂隊（The Cure）、珍妮特‧傑克遜（Janet Jackson）和瓊‧貝茲（Joan Baez）。這座由gap打造的建築，最備受矚目的就是它的混凝土屋頂，與其原始結構——大型馬戲團帳篷——遙相呼應。

  • Werke von Meinhard von Gerkan in China/Chinesisches Nationalmuseum

    北京中国国家博物馆

    2004年，gmp设计方案在北京国家博物馆扩建的国际竞标中获胜，2007年改建完工。新设计的建筑力求在尺度与形式上都与周边环境相呼应，将原有的中国革命博物馆和历史博物馆纳入新的国家博物馆。在不破坏原有建筑风貌基础上，用当代的建筑语汇重新诠释了传统中国建筑。

  • 馮・格康和瑪格也在世界各地建造了令人印象深刻的設計建築，包括2009年在上海附近開放的中國航海博物館。兩個重疊的屋頂外殼被設計成類似於船帆和海洋的有機形狀，其大教堂般的室內展示區，空間大到足以容納整艘古船。

    中國航海博物館

    馮・格康和瑪格也在世界各地建造了令人印象深刻的設計建築，包括2009年在上海附近開放的中國航海博物館。兩個重疊的屋頂外殼被設計成類似於船帆和海洋的有機形狀，其大教堂般的室內展示區，空間大到足以容納整艘古船。

  • Werke von Meinhard von Gerkan in China/Shenzhen Universiade Sports Center

    深圳大学生运动会体育中心

    深圳大学生运动会体育中心是2011年第26届世界大学生夏季运动会的主场馆区。运动中心地势起伏变化，人们可以通过地面层或空中高架桥在园区中穿行。园区景观设计采取了中国传统的园林元素。拥有3000个座位的游泳馆。被誉为“水晶石”。

  • 為了2012年由烏克蘭和波蘭聯合舉辦的國際足聯歐洲足球錦標賽，gap建築師重新設計了基輔在1923年首次開放的奧林匹克體育場，改造工程包括該建築壯觀的嶄新屋頂。

    基輔的奧林匹克體育場

    為了2012年由烏克蘭和波蘭聯合舉辦的國際足聯歐洲足球錦標賽，gmp建築師重新設計了基輔在1923年首次開放的奧林匹克體育場，改造工程包括該建築壯觀的嶄新屋頂。


  • 這位深具影響力的德國建築大師11月30日逝世於漢堡，享壽87歲。1965年，馮·格康（Meinhard von Gerkan）與其夥伴成立了gmp建築師事務所（Gerkan, Marg und Partner），發展至今已有超過300名員工，在世界多地設有辦公室。當年令馮·格康打響國際名號的，正是1965年至1975年建造的柏林泰格爾機場。

    曼哈德·馮·格康是誰？

    這位深具影響力的德國建築大師11月30日逝世於漢堡，享壽87歲。1965年，馮·格康（Meinhard von Gerkan）與其夥伴成立了gmp建築師事務所（Gerkan, Marg und Partner），發展至今已有超過300名員工，在世界多地設有辦公室。當年令馮·格康打響國際名號的，正是1965年至1975年建造的柏林泰格爾機場。

  • 自柏林市中心出發，不到30分鐘即可抵達這座小規模機場。從報到到登機，旅客不需要穿越彷彿無止盡的購物大街，短距離即可便捷登機。 這座1974年落成的機場，至今仍受許多柏林人愛戴、緬懷，尤其是馮·格康建築團隊一手打造的那棟標誌性六邊形主航站大樓。

    柏林泰格爾機場

    自柏林市中心出發，不到30分鐘即可抵達這座小規模機場。從報到到登機，旅客不需要穿越彷彿無止盡的購物大街，短距離即可便捷登機。 這座1974年落成的機場，至今仍受許多柏林人愛戴、緬懷，尤其是馮·格康建築團隊一手打造的那棟標誌性六邊形主航站大樓。

  • 2020年，泰格爾機場正式關閉。馮·格康與他的事業合作夥伴瑪格（Volkwin Marg）一同造訪了泰格爾機場，見證它的最後時刻。兩人在新聞記者會上戴著六邊形眼鏡，致敬該機場標誌性的航站樓設計。 這座退役機場將被重新設計、改建成一個新的城市綜合體「城市技術共和國」（Urban Tech Republic），專門用於科學和工業研究。泰格爾的主樓和塔樓將作為其地標性建築被保留下來。

    最後之旅

    2020年，泰格爾機場正式關閉。馮·格康與他的事業合作夥伴瑪格（Volkwin Marg）一同造訪了泰格爾機場，見證它的最後時刻。兩人在新聞記者會上戴著六邊形眼鏡，致敬該機場標誌性的航站樓設計。 這座退役機場將被重新設計、改建成一個新的城市綜合體「城市技術共和國」（Urban Tech Republic），專門用於科學和工業研究。泰格爾的主樓和塔樓將作為其地標性建築被保留下來。

  • 初來乍到德國首都，在這裡迎接遊客的是一個光線充足的建築空間。這座引人注目的「交通大教堂」正是由馮·格康設計的。該車站建於萊爾特車站原址，於2006年開放。

    柏林中央車站

    初來乍到德國首都，在這裡迎接遊客的是一個光線充足的建築空間。這座引人注目的「交通大教堂」正是由馮·格康設計的。該車站建於萊爾特車站原址，於2006年開放。

  • 萊比錫會展中心在1994年至1996年期間由gmp建築公司設計建造。會展中心最引人注目的建築當屬玻璃大廳，這是歐洲最大的全玻璃結構，設計結合了既有的19世紀會展中心的元素，同時又確立了新的技術標準，是象徵著兩德統一的「建築橋梁」。

    萊比錫會展中心

    萊比錫會展中心在1994年至1996年期間由gmp建築公司設計建造。會展中心最引人注目的建築當屬玻璃大廳，這是歐洲最大的全玻璃結構，設計結合了既有的19世紀會展中心的元素，同時又確立了新的技術標準，是象徵著兩德統一的「建築橋梁」。

  • 這棟位於柏林的建築落成於2001年，曾有數百名頂級表演者造訪，包含伊基‧波普（Iggy Pop）、治療樂隊（The Cure）、珍妮特‧傑克遜（Janet Jackson）和瓊‧貝茲（Joan Baez）。這座由gap打造的建築，最備受矚目的就是它的混凝土屋頂，與其原始結構——大型馬戲團帳篷——遙相呼應。

    藤普杜音樂廳

    這棟位於柏林的建築落成於2001年，曾有數百名頂級表演者造訪，包含伊基‧波普（Iggy Pop）、治療樂隊（The Cure）、珍妮特‧傑克遜（Janet Jackson）和瓊‧貝茲（Joan Baez）。這座由gap打造的建築，最備受矚目的就是它的混凝土屋頂，與其原始結構——大型馬戲團帳篷——遙相呼應。

  • Werke von Meinhard von Gerkan in China/Chinesisches Nationalmuseum

    北京中国国家博物馆

    2004年，gmp设计方案在北京国家博物馆扩建的国际竞标中获胜，2007年改建完工。新设计的建筑力求在尺度与形式上都与周边环境相呼应，将原有的中国革命博物馆和历史博物馆纳入新的国家博物馆。在不破坏原有建筑风貌基础上，用当代的建筑语汇重新诠释了传统中国建筑。

  • 馮・格康和瑪格也在世界各地建造了令人印象深刻的設計建築，包括2009年在上海附近開放的中國航海博物館。兩個重疊的屋頂外殼被設計成類似於船帆和海洋的有機形狀，其大教堂般的室內展示區，空間大到足以容納整艘古船。

    中國航海博物館

    馮・格康和瑪格也在世界各地建造了令人印象深刻的設計建築，包括2009年在上海附近開放的中國航海博物館。兩個重疊的屋頂外殼被設計成類似於船帆和海洋的有機形狀，其大教堂般的室內展示區，空間大到足以容納整艘古船。

  • Werke von Meinhard von Gerkan in China/Shenzhen Universiade Sports Center

    深圳大学生运动会体育中心

    深圳大学生运动会体育中心是2011年第26届世界大学生夏季运动会的主场馆区。运动中心地势起伏变化，人们可以通过地面层或空中高架桥在园区中穿行。园区景观设计采取了中国传统的园林元素。拥有3000个座位的游泳馆。被誉为“水晶石”。

  • 為了2012年由烏克蘭和波蘭聯合舉辦的國際足聯歐洲足球錦標賽，gap建築師重新設計了基輔在1923年首次開放的奧林匹克體育場，改造工程包括該建築壯觀的嶄新屋頂。

    基輔的奧林匹克體育場

    為了2012年由烏克蘭和波蘭聯合舉辦的國際足聯歐洲足球錦標賽，gmp建築師重新設計了基輔在1923年首次開放的奧林匹克體育場，改造工程包括該建築壯觀的嶄新屋頂。


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