德國建築大師馮・格康逝世

最後之旅

2020年，泰格爾機場正式關閉。馮·格康與他的事業合作夥伴瑪格（Volkwin Marg）一同造訪了泰格爾機場，見證它的最後時刻。兩人在新聞記者會上戴著六邊形眼鏡，致敬該機場標誌性的航站樓設計。 這座退役機場將被重新設計、改建成一個新的城市綜合體「城市技術共和國」（Urban Tech Republic），專門用於科學和工業研究。泰格爾的主樓和塔樓將作為其地標性建築被保留下來。