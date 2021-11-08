德國如何迎來第二個新冠之秋？ 

（德国之声中文网）德國民眾目前社交生活多數仍受到抗疫措施限制，大部分商家要求顧客得持有新冠病毒檢測陰性證明、疫苗施打證明或是染疫康復證明，部分店家甚至只接受後兩者入場。

自昨天(10月11日)開始，德國政府不再負擔快篩費用，未施打疫苗的人凡想去餐廳吃飯或是剪髮等活動，都得自費10歐元至25歐元的快篩費用 。

此外，一直以來，凡因疑似或實際感染新冠病毒，而得居家隔離無法上班的德國居民，都由德國政府補償隔離時期的薪水。但自11月1日起，未施打疫苗的人若因防疫措施得在家隔離，不會再領到這段時間的薪水補償。

亥姆霍茲（Helmholtz）感染研究中心流行病學專家朗格（Berit Lange）指出，讓這些還未施打疫苗的人改變態度，「對流行病學而言具有極大意義」。她告訴德國之聲，「我們得看看這些措施是否有效。」

她表示，得找出為何這些人還不去施打疫苗的原因，以及能做什麼措施讓他們改變心意。「很難講我們還在這場疫情的哪一階段。以全球來說，我們可預期疫情會再延續2到4年。」朗格指出，「我們只知道德國還沒有足夠的免疫力，能避免疫情大規模爆發帶給醫院極大負擔。」

根據衛生部統計，目前全德68%的居民至少已施打第一劑，且超過60歲的人口中，已完整接種兩劑的比例高達85%。根據德國疾控機構羅伯特-科赫研究所（RKI）最近一項研究指出，這兩項數據實際可能更高，因為部分醫生尚未註冊所有疫苗施打的紀錄。

德國邁入第四波疫情？

對許多德國人來說，德國已經度過最糟的疫情階段。最近一份調查指出，僅42%的人擔心目前仍上漲的染疫數字。但今年夏天的調查顯示，這項數字多達62%。

根據目前數據，德國似乎能躲過今夏以來第四波疫情的大規模爆發。這幾個星期以來，全德7天內每十萬人感染數都保持在60左右，比去年同期高。

然而這只是呈現疫情的一個面向。從去年下來以來，德國官員便持續以住院率判斷整個疫情狀況，因為住院率更能反應重症與醫院照護系統的負擔現況。目前住院率指數（過去7天每十萬人因感染新冠住院的人）為1.6，因重症佔據加護病房的數字也很低。

比較大的擔憂是來自於不同城鎮的情形，像是當地7天內每十萬人感染數超過100，甚至200的地區。在德國人口最多的北萊茵─威斯特法倫州，有280名染疫者住在加護病房，其中半數使用呼吸器。但絕大多數重症病患仍是未施打疫苗的人。

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謹慎樂觀

隨著氣候邁入冬天，德國的社交生活也逐漸轉向室內。這代表染疫風險增加，就像去年秋冬爆發的第二波疫情一樣。德國衛生部長施潘警告，目前國內的疫苗接種率不足以保證同樣的情况不會捲土重來。

他針對放寬防疫措施指出，「我們最好不要走得太快，而是循序漸進，才不必再退後一步。」

病毒學家朗格認為，德國不會採取像英國先前有所謂的「自由日」，所有防疫措施一次解除，至少近期不會有這一天。

「能不能宣布是個政治問題，但能不能堅持下去則是一個流行病學的問題。」她指出，如果感染率再度上升，且為醫療系統帶來負擔的話，那實施防疫規則是必須的。

孩子們仍未施打疫苗

德國目前仍有約9百萬名12歲以下的孩童無法施打疫苗，這個族群的感染率相當高，但健康官員指出，當中的重症病患人數很少。

德國每個州相關教育政策不一致，每間學校的規定也不太一樣。其中最大的爭論點是口罩，RKI希望每個孩子在教室都戴口罩，但部分兒科醫生並不認同此項建議。

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