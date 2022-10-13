德國外長訪中亞釋放哪些政治信號？

（德國之聲中文網）德國外交部長貝爾博克（Annalena Baerbock）週日（10月30日）已經啟程出訪中亞兩國，預計10月31日至11月2日先後拜訪哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦共和國。

在出發前往哈薩克斯坦前不久，貝爾博克表示：「中亞各國一直希望成為俄羅斯、中國和歐洲之間的橋梁。現在他們發現自己陷入了困境，害怕成為棋子（verfügungsmasse）。」 這位綠黨政治家說：「對我來說，重要的是，未來對他們而言不僅僅只是在俄羅斯前院的狹小海峽和對中國的依賴之間的選擇。」

哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦共和國是蘇聯前成員，被俄羅斯視為傳統勢力範圍，在經濟及軍事方面一定程度地依賴莫斯科。與此同時，中亞也是近年中國發展「一帶一路」的重鎮。中國國家主席習近平今年9月曾在尋求第三連任之前出訪兩國，也是他在新冠疫情爆發後睽違近3年首度「出關」，當時即被認為是要鞏固中國在中亞的權力。

貝爾博克表示，這次的中亞之行也是發出一個信號，代表「德國並沒有轉身離開，相反地：我們仍然與中亞保持聯繫。」最重要的是，她希望傾聽在當前國際情勢之下，人們對歐洲有什麽希望和期待。

貝爾博克說，俄烏戰爭使前蘇聯成員面臨著一個難題：它們的國家地位，是否也可能在某個時候受到質疑？「從莫斯科的角度來看，屬於『俄羅斯世界』不是友誼的提議，而是至少自2月24日以來、一種隱藏的威脅。」

貝爾博克強調，歐洲更有必要「為每個國家的自決權、為《聯合國憲章》和歐安組織的原則、為平等的夥伴關係」，挺身而出（Gesicht zeige）。

在哈薩克斯坦共和國的首都阿斯塔納 （Astana），貝爾博克預計週一（10月31日）與該國外長特萊伯（Mukhtar Tleuberdi）以及民間代表會晤，隨後前往烏茲別克斯坦首都塔什幹（Toshkent）與該國外長諾羅夫（Vladimir Norov）會談，並參觀一個兩國合作的教育項目。

尋求能源合作

在烏茲別克斯坦，貝爾博克預計還將前往該國第二大城撒馬爾罕（Samarqand）。作為「綠色中亞」倡議的一部分，她將在週三（11月2日）參觀一個由德國支持的灌溉項目。

德國外交部發言人上週證實，這次隨行貝爾博克出訪的包含一個專注於能源和基礎設施領域的德國商業代表團。在俄烏戰爭導致能源危機的此刻，貝爾博克的中亞之行預計將發揮一定作用。

貝爾博克表示，德國與中亞兩國合作的潛力巨大。以烏茲別克斯坦為例，該國人口超過3500萬，2021年經濟增長率為7.4％；哈薩克斯坦擁有約1900萬人口，具有擴大氫經濟的巨大潛力，且哈薩克斯坦占德國與中亞國家貿易的85%，幾十年來與德國有著密切的經濟聯繫。

根據德國聯邦經濟和出口管制辦公室的數據，去年德國進口原油的10%來自哈薩克斯坦。歐盟也是中亞國家的最大貿易夥伴。

（法新社、德新社）

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