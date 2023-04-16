 德國取證支持烏克蘭 指俄犯下百起戰爭罪 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.04.2023

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德國取證支持烏克蘭 指俄犯下百起戰爭罪

有德國媒體稱，調查人員在過去14個月中收到了337條與俄羅斯軍方涉嫌犯下戰爭罪有關的線索。

圖為去年一名公墓工人在烏克蘭亂葬坑識別在戰爭中遇難的平民。

圖為去年一名公墓工人在烏克蘭亂葬坑識別在戰爭中遇難的平民。

（德國之聲中文網）據德國《週日世界報》（Welt am Sonntag）週日（4月16日）報導，德國聯邦刑事調查局（BKA）收到337份通報，顯示俄烏戰爭中可能存在戰爭罪的跡象。

該報導援引2022年2月至4月中旬政府的數據稱，調查人員就俄羅斯士兵在俄烏戰爭期間涉嫌犯下的暴行，約談了約90名目擊者。

這些目擊者中，有三分之二是逃到德國的烏克蘭難民，其他消息來源則是在烏克蘭的德國國民。

德國內政部在回答右翼議員克林斯（Günter Krings）提出的議會問題時，提供了上述訊息。

柏林為烏克蘭提供取證支持

德國《週日世界報》稱，德國聯邦刑事調查局（BKA）為烏克蘭調查人員提供了調查戰爭罪的取證支持。該單位相當於美國聯邦調查局（FBI）。

該報援引德國政府的話表示，基輔的安全部門已收到一些物品，特別是用於保護證據及文件的物品。

柏林還提供了總價值超國1150萬歐元（1280萬美元）的機動交通工具和管理及營運資源。

德國司法部長布什曼（Marco Buschmann）對披露的消息回應該報導：「任何像是（俄羅斯總統）普京（Vladimir Putin）這樣煽動血腥戰爭的人，都該在法庭上為此負責。在理想情況下，（對他）在國際刑事法院的起訴將會成功。」

布什曼補充說，這不僅適用於普京，也適用於其他「負有對在烏克蘭領土上犯下違反國際法可怕罪行責任的人」。

普京涉嫌犯下戰爭罪遭國際刑事法院通緝（資料照）。

普京涉嫌犯下戰爭罪遭國際刑事法院通緝（資料照）。

德國、烏克蘭等國展開調查

去年2月俄羅斯入侵烏克蘭後的數週內，德國聯邦檢察總長弗蘭克（Peter Frank）即啟動了相關調查。

弗蘭克負責起訴全球犯下戰爭罪或違反人權的罪行，這些罪行未必和德國有關。他表示他們最初的焦點是發生在布查的大規模屠殺，該城鎮距離基輔約25公里（15英里）。

基輔的檢察官表示，俄羅斯軍隊在布查附近殺害了約1400位平民，而這些屍體是在俄軍撤離布查後發現的。

此後，布查成為俄羅斯在入侵烏克蘭期間，涉嫌犯下戰爭罪的象徵。

與該案相關的另一部分則是俄軍向民用車輛開火，其中一起案例使1名德國公民受重傷。

圖為3月31日烏克蘭總統澤倫斯基在布查解放一週年活動上頒獎給一名烏軍。

圖為3月31日烏克蘭總統澤倫斯基在布查解放一週年活動上頒獎給一名烏軍。

俄羅斯被控「大規模虐待」

據聯合國、人權組織和媒體報導，俄羅斯自去年2月入侵烏克蘭以來，犯下了大規模的虐待行為，涉嫌犯下戰爭罪。

烏克蘭多次指控俄羅斯在空襲行動中，以公寓及其他民用建築和設備為攻擊目標。

本週，一段顯示疑似俄軍斬首烏克蘭戰俘的影片在全世界掀起爭議。克里姆林宮質疑該影片的真實性，其內容尚未得到獨立核實。但一名前俄羅斯傭兵聲稱已確認肇事者為其前戰友。

烏克蘭檢察總長柯斯汀（Andriy Kostin）表示，調查人員正調查俄方在烏克蘭犯下涉嫌約7萬7千起戰爭罪案件。

據波羅的海通訊社（BNS）報導，柯斯汀表示法院已作出30項判決。他指出，有其他20個國家也對俄羅斯進行了戰爭罪調查。

圖為澤倫斯基2月底與國際刑事法院檢察官卡里姆·汗於基輔見面。

圖為澤倫斯基2月底與國際刑事法院檢察官卡里姆·汗於基輔見面。

位在荷蘭海牙的國際刑事法院（ICC）3月以涉嫌犯下戰爭罪為由，對普京發出逮捕令

烏克蘭軍隊也被指控虐待。基輔去年表示將會調查一段網上流傳的影片；莫斯科聲稱，該影片顯示烏克蘭軍方殺害了可能正試圖投降的俄軍。

（綜合報導）

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