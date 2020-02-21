德國劇院在新冠疫情影響之下的轉變

(德国之声中文网)在疫情之前，柏林布萊希特劇院（Berliner Ensemble）一般总会满座，劇迷們並排坐在鋪著紅色天鵝絨的劇場椅上欣賞演出。但現在700個座位只留下200個，彼此隔著一段距離。看起來很奇怪，但話又說回來，可以專心看戲而不用和旁邊的人搶扶手，也算是個难得的機會吧。



柏林布萊希特劇院公佈了修改後的座位方案，為他們下一季在9月4日開始的表演做準備：

對劇院來說，因應新冠病毒的防疫措施是個很大的挑戰，封閉空間和密集人群會迅速成為氣溶膠傳播的溫床。由於必須保持1.5公尺的距離，大多數劇院只能把座位減少到剩下四分之一，以保證間距，而觀眾與舞台之間則至少需要保持2.5公尺的距離。

壓克力隔板

一些劇院打算安裝壓克力隔板。漢堡的塔利亞劇院（Thalia Theater）表示，正在包廂裡設置透明隔板。這種隔板在超市收銀台已經很常見了。其它措施還包括取消檢查外套、要求觀眾進場前使用消毒液、沿著出入口分開的單行道系統通行，以免人們互相傳染。

雙氧水噴霧

還有個相當有效的方法：奧格斯堡和柏林的劇院(標題圖片)持續在測試一系列機器和風扇加上環保且可分解的雙氧水，希望能有效殺死病毒。在這種最初為醫院開發的技術中，霧化溶液散佈到整個房間，對所有物品表面進行消毒。布萊希特劇院試用後發現，這種方法能消滅室內空間99%的病毒和細菌。

一家劇院測試以風扇設備霧化溶液消毒表演舞台和觀眾席

演員也必須保持距離

一些劇院例如慕尼黑的王宮劇院（Residenztheater）已經在6月初就重新開放了。他們遵守巴伐利亞州認可的博物館防疫規定--劇院只為少數經過篩選的觀眾提供1小時的演出。觀眾們也可以4人一組，每組有10分鐘的時間在劇院的室內和或室外與演員見面。到了6月中旬，每一場表演允許50位觀眾入場。

禁止需頻繁身體接觸的表演

"我們當然想再度上台演出，這是我們的使命。"布萊希特劇院的藝術總監奧利弗-里斯（Oliver Reese）在劇院的網站上寫道。像塔爾海默（Michael Thalheimer）的《麦克白斯》（Macbeth）這樣的需要頻繁身體接觸的作品--演員們互相撲倒、舔舐--已經暫時從劇目表中刪除。

演員們將如何重新定義他們之間以及與觀眾之間的互動？目前仍然是個秘密，在9月演出季開始時才會揭曉。但即使在封鎖期間，布萊希特劇院仍然以充滿創意的態度渡過那段時期。 6月初，他們在戶外表演了一齣劇，並通過數位媒體與觀眾保持互動。

小型劇院难以为继？

德國的劇院正在逐漸從長達3個多月的衝擊狀態中慢慢甦醒。很多劇院要等到新的演出季，也就是暑假之後才會重新開演。雖然藝術總監們不太可能質疑必要的防護措施，但這種情況確實令人感到不解。為什麼飛機上的乘客可以坐得很近，而劇院的觀眾就不行？與德國航空業相比，文化產業有多重要？

國內的大型劇院靠的是門票收入，如果只有過去觀眾的30%，可能就會入不敷出。政府迅速意識到了這個問題，發放了補貼--但這些資源是有限的，並非每個劇院都能收到。德國各州長期支持大型劇院，但小型劇院表示，如果100個座位中只能賣出25個，根本沒有重開的意義。對於很多在小城市的劇院來說，新冠病毒的影響還沒結束，希望這不會是他們最後一次拉上劇院的簾幕。

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