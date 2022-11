德國傳將禁止中資收購晶片製造廠

(德國之聲中文網)德新社報導,德國半導體技術公司艾爾默斯(Elmos)週一(11月7日)表示,德國政府「可能」禁止一家中資企業收購其位於多特蒙德的晶片製造厰,最終決定可能在9日內閣會議上公佈。

艾爾默斯公司主要負責開發、製造及銷售用於汽車的半導體晶片。去年年底,該公司即宣布打算將旗下晶圓加工廠以8500萬歐元總價出售給瑞典公司Silex。而Silex是中國公司賽微電子(Sai Microelectronics)旗下的一家子公司。

德國《商報》10月底引述消息人士的說法報導,與最近其他有爭議的收購案相比,德國政府和經濟部對艾爾默斯出售晶圓廠的意見一致,傾向於批准收購,因為該公司涉及的並非最尖端技術。

德國情報單位聯邦憲法保衛局(Federal Office for the Protection of the Constitution)當時提出警告,表示反對,擔憂中國對關鍵產能的控制足以讓北京對柏林施加壓力。

針對艾爾默斯收購案,一名不願具名的德國政府官員10月底向德國《商報》透露表示,德國政府「正在進行投資審查程序」。艾爾默斯當時則表示:「會盡快敦促各方就此事進行審查,再決定下一步措施。」

外傳柏林將為此案「亮綠燈」,德國經濟部10月29日出面澄清,表示尚未對這樁收購交易做出決定,也還沒在高層展開有關投資保護審核的討論。

德企自己造晶片 博世斥巨資建現代化工廠

中資收購案

10月底以來,德國總理肖爾茨不顧聯邦政府內多個部門的反對,允許中國公司中遠集團以不超過25%的限度收購漢堡港「福地」(Tollerort)集裝箱碼頭的股份,儘管這個股份比例比最初計劃收購的35%股份還要少,仍受到德國國內以及國際間的不少批評。

中資交易案的反對人士擔憂,中國可能會對德國的基礎設施或關鍵產業取得過多影響力。由於德國近年來因為過度依賴俄羅斯的能源供應,在因俄國入侵烏克蘭而導致關係破局之後,陷入了能源危機。因此德國與多數歐盟夥伴,開始密切關注中國在敏感技術和其他領域的投資,並保留否決收購的權利,以避免重蹈覆轍,在經貿上過度依賴中國。

德新社表示,對於艾爾默爾透露的最新消息,直至7日晚間尚無法取得德國經濟部的官方回應。

(綜合報導)

