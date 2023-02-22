 德國健身房爆刺擊事件 嫌犯逃亡中 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.04.2023

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时政风云

德國健身房爆刺擊事件 嫌犯逃亡中

德國西部城市杜伊斯堡一家健身房發生刺擊事件，導致數人受重傷，嫌犯正在逃亡，當地警方已展開調查行動。

18日晚間，德國杜伊斯堡（Duisburg）老城區一家健身中心爆發刺擊事件。

18日晚間，德國杜伊斯堡（Duisburg）老城區一家健身中心爆發刺擊事件。

（德國之聲中文網）週二（4月18日）晚間，有1人在德國杜伊斯堡（Duisburg）老城區一家健身中心內持武器傷人，至少4人遭刺成重傷。

德國警方證實，附近的埃森市（Essen）警察正進行調查行動，同時也建議市民避免前往事發區域。

警方搜捕嫌疑人

埃森警方發言人告訴德新社：「目前仍未逮捕任何人。」警方表示，在此次襲擊中所使用的兇器是「刺傷或切割型武器」，傷者已被送往醫院接受治療。據DW了解，犯罪現場目擊者正接受警方訊問。

圖為警方在案發現場救護車旁下車。

圖為警方在案發現場救護車旁下車。

據德國《圖片報》（Bild）消息，警方懷疑嫌犯在事發當時胡亂刺擊，背後動機未明，目前仍在逃亡。

警方在推特上表示，有3名受害者生命垂危，另外1名傷患也身受重傷。

DW記者韋伯（Joscha Weber）在杜伊斯堡現場報導指出，警方發言人說正在尋找至少1位嫌犯，另外，德國特別行動突擊隊（SEK）也參與了搜索行動。

韋伯表示，該市中心被封鎖，街道恢復平靜，警方已開始在杜伊斯堡市區以外尋找肇事者。

另外，警方已在杜伊斯堡市政廳前為媒體設立了一個聯絡站點。

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